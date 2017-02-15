Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  МакХэйл7:5, 3:6, 6:7Веснина
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Теннис  Павлюченкова5:7, 3:2Цибулкова
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА подарит победу в регулярке Знарку. Три интриги на финише чемпионата КХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА подарит победу в регулярке Знарку. Три интриги на финише чемпионата КХЛ
Источник: Photo.khl.ru

«Советский спорт» - о трех главных событиях в гладком чемпионате КХЛ, который завершится на этой неделе и сформирует первые пары плей-офф.

Вот так чемпионат в этом году! Два матча до финиша, а до сих пор не ясно, кто станет победителем регулярки. Не определился и последний участник плей-офф на Западе. А уж на Востоке вокруг восьмого места такая каша… С первого взгляда и не поймешь – кто имеет больше шансов на выход в Кубок Гагарина?

Итак, поговорим о трех самых главных событиях, которые разрешатся на этой неделе. Самое позднее – в субботу, когда в гладком чемпионате КХЛ будут сыграны последние поединки.

Интрига первая

ЦСКА ОПЯТЬ СТАНЕТ ПЕРВЫМ?

Пусть главный трофей в КХЛ – Кубок Гагарина, но если москвичи в третий раз кряду выиграют регулярку… Это будет что-то!

Уж в этом-то году мало кто сомневался, что первым везде будет куда более звездный СКА. Ан нет! Дмитрий Квартальнов вновь доказал, что терпение, труд, и максимально допустимая правилами агрессивность на каждом сантиметре льда способны творить чудеса.

И вот за два матча до финиша команды сравнялись по очкам. Но при этом у москвичей больше побед в основное время – 39 против 37 у СКА. А это значит, что если паритет по турнирным баллам сохранится, то ЦСКА вновь получит титул победителя регулярного чемпионата, который суеверные хоккеисты, как известно, боятся трогать руками. И который, по слухам, мешает побеждать в плей-офф.

У ЦСКА впереди два домашних матча – с «Торпедо» и «Спартаком». И они не так уж просты, как может показаться на первый взгляд.

Нижегородцы играют в тот же хоккей, что и армейцы. И в каждом отдельном междусобойчике каждый раз заново решают – кто коса, а кто камень, на который она найдет.

«Спартак» провалил сезон. Но во вторник взял, да и победил СКА. Если красно-белые поставят точку в чемпионате, одолев еще и ЦСКА… Фанаты им очень многое простят!

И ведь «Спартаку» в этом матче надо будет биться до кровавых пузырей! А вот команде Дмитрия Квартальнова в это же время надо будет думать о плей-офф. И, кстати, выбирать соперника между «Йокеритом» и «Витязем», расположенном территориально куда ближе…

У СКА также домашние матчи с ХК Сочи и «Торпедо». И вот у команды Олега Знарка никаких предпосылок к поражению нет. Тем более, что реабилитироваться перед питерскими болельщиками за обидное поражение «Спартаку» необходимо.

Наш прогноз: СКА займет первое место в регулярке, поскольку ЦСКА потеряет очки в матче со «Спартаком».

Интрига вторая

КТО СЫГРАЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ – «ЙОКЕРИТ» ИЛИ «СОЧИ»?

Собственно, лично для меня тут больших сомнений уже нет. Финны опережают черноморцев на пять очков. И да, теоретически отыграть их за два оставшихся у них матча, возможно.

При условии, конечно, что «Йокерит» свой единственный оставшийся матч проиграет дома «Ак Барсу». Это, кстати, вполне допустимо. Потому что, хоть казанцы и проигрывают сейчас всем подряд, но рано или поздно команда Зинэтулы Билялетдинова начнет выходить из-под нагрузки. И, возможно, этот процесс начнется как раз в Хельсинки.

Но вот у «Сочи» то впереди два поединка со СКА и «Северсталью». И я не верю, что южане в Питере возьмут очки. Даже при условии, что команды Олега Знарка после пауз всегда играют плохо, два поражения дома на финише регулярки СКА получать не резон. Да и «побратиму» из Финляндии надо бы помочь с плей-офф. Чай, не чужой. Под одним хозяином клубы живут.

Плюс у сочинцев продолжаются кошмарные проблемы с зарплатой, которую не платят с октября прошлого года. А когда у людей головы забиты составлением заявлений в прокуратуру, а не планом на игру – результата не жди.

Да и нужен ли плей-офф «Сочи»? Ведь это новые матчи, новые перелеты, новые расходы… Раз денег нет, кому это надо?

Ну и не удержусь, чтоб еще разок не поаплодировать «Витязю», который с Валерием Беловым впервые в КХЛ вышел в плей-офф и сейчас свысока поглядывает на все эти нервные расклады своих недавних соперников.

Наш прогноз: «Йокерит» займет восьмое место на Западе. И это выяснится уже в четверг.

Интрига третья

ИНФАРКТНАЯ МЯСОРУБКА НА ВОСТОКЕ

Это кажется невероятным, но за два матча до финиша в Восточной конференции вакантны еще три путевки в плей-офф. И претендуют на них аж шесть клубов!

Попробуем разобраться в этой круто замешанной восточной каше, которая по густоте уже напоминает если не плей-офф, то плов.

«Салават Юлаев». В настоящий момент занимает 6 место, 85 очков. Впереди только один домашний поединок, дома с «Ладой». И нет сомнений, что несмотря на все свои проблемы, уфимцы в нем три очка добудут. Пауза им явно пошла на пользу. Хотя Умарка, конечно, здорово не хватает.

«Куньлунь Ред Стар». 7 место, 83 очка. Впереди два выездных поединка. И, скажем прямо, надежда на успех в них невелика. Уж очень мощные соперники – «Локомотив» и московское «Динамо». Которые, кроме всего прочего, неплохо мотивированы – решают в оставшихся матчах личные турнирные задачи, хотят подняться в таблице повыше.

«Адмирал». 8 место, 82 очка. И два матча в гостях. Один с «Динамо», про которое я уже говорил выше. Тут вся надежда на то, что москвичи смотрелись тяжело в поединке с «Амуром» и в четверг из-под нагрузки еще не выйдут.

А вот во встрече с «Витязем» дальневосточники вправе рассчитывать на успех. Ведь для них это будет решающая битва, а для клуба из Подмосковья – тренировочный матч в канун плей-офф, с мыслями о совсем другом сопернике.

«Сибирь». 9 место, 80 очков. В двух оставшихся матчах новосибирцы встретятся в гостях с «Югрой» и «Автомобилистом». И если они в такой решающий момент не смогут завоевать в этих поединках шесть очков, то в плей-офф им делать просто нечего.

«Нефтехимик». 10 место, 78 очков. Вроде уже и поздно нижнекамцам метаться. Но в двух оставшихся выездных матчах команда Андрея Назарова встретится на Западе с динамовцами Минска и Риги. Думаю, что она будет сражаться до конца и очки там возьмет.

«Автомобилист». 11 место, 77 очков. И уже чисто теоретические шансы на выход в плей-офф. Впереди два домашних поединка с мощными «Авангардом» и «Сибирью». Но даже, если уральцы совершат два подвига кряду, этого, скорее всего, все равно окажется мало.

Наш прогноз: «Салават» сохранит шестое место в таблице Востока, а следом расположатся «Сибирь» и «Адмирал». Остальные окажутся за бортом кубковой восьмерки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Медвешчак» смог набрать только 13 игроков на матч со «Слованом»Сантала вернулся в состав «Металлурга» в матче с «Трактором»Форвард магнитогорского «Металлурга» Томми Сантала сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».Максим Афиногенов: «Витязю» без разницы, с кем играть в плей-офф: однозначно будет тяжело и со СКА, и с ЦСКАНападающий «Витязя» Максим Афиногенов прокомментировал попадание «Витязя» в плей-офф Кубка Гагарина.Якуб Ержабек: Верю, что «Витязь» сможет показать хорошую игру в плей-оффЧешский защитник подмосковного «Витязя» Якуб Ержабек прокомментировал попадание «Витязя» в плей-офф Кубка Гагарина.Михаил Головков: Продление контракта с Беловым зависит от негоПрезидент «Витязя» Михаил Головков высказался о вопросе продления контракта с главным тренером команды Валерием Беловым.«Победа над СКА – для болельщиков». «Спартак» оправдался перед фанатами (видео)«Победа над СКА – для болельщиков». «Спартак» оправдался перед фанатами (видео)Игроки и тренеры – о матче, после которого красно-белые могут смотреть в глаза фанатам, а СКА больше не фаворит в регулярке.«ПСЖ» разгромил «Барселону», «Боруссия» споткнулась в Лиссабоне, Ари хочет в Китай. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.Лукаш Радил: «Спартак» сыграл хорошо против СКА, но это произошло поздноватоФорвард «Спартака» Лукаш Радил поделился впечатлениями от победы над СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ, которая прошла в Санкт-Петербурге (4:2).«Спартак» внезапно помог ЦСКА: жуткое поражение СКА от красно-белых«Спартак» внезапно помог ЦСКА: жуткое поражение СКА от красно-белыхВ День влюбленных главный подарок сенсационно оформил «Спартак»: москвичи вдруг повязали бантик на СКА и вручили ЦСКА лидерство.Яков Рылов: Первые два периода «Динамо» играло безобразно. Но потом петух нас клюнулЗащитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Амуром» - 3:2.Максим Соловьев: Игра получилась не больно хорошая, но вообще мы уже к плей-офф готовимсяЗащитник московского «Динамо» Максим Соловьев прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) и свой гол в ворота хабаровчан.Сергей Орешкин: Почему сегодня не играл Еременко? Была очередь ЛазушинаГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин – о трудной победе над «Амуром» – 3:2.Дмитрий Квартальнов: Постараемся удержать лидерствоПосле победы над ХК «Сочи» (4:3) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов обрадовался лидерству своей команды в Западной конференции.Вячеслав Буцаев: Нам обещали погасить задолженности в самое ближайшее времяПосле поражения от ЦСКА (3:4) главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев рассказал про финансовую ситуацию в клубе.Андрей Мартемьянов: Бились с «Динамо» сколько могли, но потом нас наказалиИ. О. главного тренера «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 2:3.Армия Квартальнова захватила лидерствоАрмия Квартальнова захватила лидерствоПобедив ХК «Сочи» и воспользовавшись осечкой СКА, уступившего дома «Спартаку», ЦСКА возглавил Западную конференцию.«Динамо» невероятно везет! Как москвичи вырвали важную победу у хабаровчан«Динамо» невероятно везет! Как москвичи вырвали важную победу у хабаровчанВ первом матче после паузы бело-голубые сумели добиться успеха (3:2), огорошив «Амур» очень неожиданным голом в третьем периоде.ЦСКА одержал победу над «Сочи» и вышел на первое место в чемпионате КХЛХоккеисты ЦСКА одержали победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ и поднялись на первое место в турнирной таблице лиги.Олег Знарок: Результат матча против «Спартака» закономеренГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении своей команды в матче против «Спартака» (2:4).Алексей Ярушкин: Не сказал бы, что матчи против СКА – лучшие в сезонеГлавный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин поделился впечатлениями от победы над СКА (4:2).
Главные новости
Биатлон
ЧМ-2017. Женщины. Индивидуальная гонка. Онлайн
Футбол
Александр Бубнов: У «Баварии» есть проблемы, но «Арсеналу» это не поможет
Фигурное катание
Евгения Медведева: Выхожу на лед не с холодным сердцем, а с холодной головой
Футбол
Жулиано: Мы хотим обыграть «Андерлехт» и пройти в Лиге Европы как можно дальше
Футбол
Дело Гершковича не было передано в комитет РФС по этике
Баскетбол
Андрей Кириленко: Мышкин хотел получить вознаграждение за работу, которую он не сделал
Футбол
Комитет по этике рекомендовал Слуцкому публично извиниться за свои слова о судьях
Футбол
Константин Генич: То, что показал «ПСЖ» – восхитительно! Эмери – топ! Красиво и по делу
Футбол
Дмитрий Шляхтин: У «Спартака» нет большого желания отдавать Кутина, по Зуеву ведет переговоры
Футбол
Фернандо: Все идет по плану. К началу марта «Спартак» будет в порядке
все новости
Автомобилист
Автомобилисткалендарьстатистика
Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
ХК Сочи
ХК Сочикалендарьстатистика
Йокерит
Йокериткалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости