ЦСКА подарит победу в регулярке Знарку. Три интриги на финише чемпионата КХЛ

«Советский спорт» - о трех главных событиях в гладком чемпионате КХЛ, который завершится на этой неделе и сформирует первые пары плей-офф.

Вот так чемпионат в этом году! Два матча до финиша, а до сих пор не ясно, кто станет победителем регулярки. Не определился и последний участник плей-офф на Западе. А уж на Востоке вокруг восьмого места такая каша… С первого взгляда и не поймешь – кто имеет больше шансов на выход в Кубок Гагарина?

Итак, поговорим о трех самых главных событиях, которые разрешатся на этой неделе. Самое позднее – в субботу, когда в гладком чемпионате КХЛ будут сыграны последние поединки.

Интрига первая

ЦСКА ОПЯТЬ СТАНЕТ ПЕРВЫМ?

Пусть главный трофей в КХЛ – Кубок Гагарина, но если москвичи в третий раз кряду выиграют регулярку… Это будет что-то!

Уж в этом-то году мало кто сомневался, что первым везде будет куда более звездный СКА. Ан нет! Дмитрий Квартальнов вновь доказал, что терпение, труд, и максимально допустимая правилами агрессивность на каждом сантиметре льда способны творить чудеса.

И вот за два матча до финиша команды сравнялись по очкам. Но при этом у москвичей больше побед в основное время – 39 против 37 у СКА. А это значит, что если паритет по турнирным баллам сохранится, то ЦСКА вновь получит титул победителя регулярного чемпионата, который суеверные хоккеисты, как известно, боятся трогать руками. И который, по слухам, мешает побеждать в плей-офф.

У ЦСКА впереди два домашних матча – с «Торпедо» и «Спартаком». И они не так уж просты, как может показаться на первый взгляд.

Нижегородцы играют в тот же хоккей, что и армейцы. И в каждом отдельном междусобойчике каждый раз заново решают – кто коса, а кто камень, на который она найдет.

«Спартак» провалил сезон. Но во вторник взял, да и победил СКА. Если красно-белые поставят точку в чемпионате, одолев еще и ЦСКА… Фанаты им очень многое простят!

И ведь «Спартаку» в этом матче надо будет биться до кровавых пузырей! А вот команде Дмитрия Квартальнова в это же время надо будет думать о плей-офф. И, кстати, выбирать соперника между «Йокеритом» и «Витязем», расположенном территориально куда ближе…

У СКА также домашние матчи с ХК Сочи и «Торпедо». И вот у команды Олега Знарка никаких предпосылок к поражению нет. Тем более, что реабилитироватьс я перед питерскими болельщиками за обидное поражение «Спартаку» необходимо.

Наш прогноз: СКА займет первое место в регулярке, поскольку ЦСКА потеряет очки в матче со «Спартаком».

Интрига вторая

КТО СЫГРАЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ – «ЙОКЕРИТ» ИЛИ «СОЧИ»?

Собственно, лично для меня тут больших сомнений уже нет. Финны опережают черноморцев на пять очков. И да, теоретически отыграть их за два оставшихся у них матча, возможно.

При условии, конечно, что «Йокерит» свой единственный оставшийся матч проиграет дома «Ак Барсу». Это, кстати, вполне допустимо. Потому что, хоть казанцы и проигрывают сейчас всем подряд, но рано или поздно команда Зинэтулы Билялетдинова начнет выходить из-под нагрузки. И, возможно, этот процесс начнется как раз в Хельсинки.

Но вот у «Сочи» то впереди два поединка со СКА и «Северсталью». И я не верю, что южане в Питере возьмут очки. Даже при условии, что команды Олега Знарка после пауз всегда играют плохо, два поражения дома на финише регулярки СКА получать не резон. Да и «побратиму» из Финляндии надо бы помочь с плей-офф. Чай, не чужой. Под одним хозяином клубы живут.

Плюс у сочинцев продолжаются кошмарные проблемы с зарплатой, которую не платят с октября прошлого года. А когда у людей головы забиты составлением заявлений в прокуратуру, а не планом на игру – результата не жди.

Да и нужен ли плей-офф «Сочи»? Ведь это новые матчи, новые перелеты, новые расходы… Раз денег нет, кому это надо?

Ну и не удержусь, чтоб еще разок не поаплодировать «Витязю», который с Валерием Беловым впервые в КХЛ вышел в плей-офф и сейчас свысока поглядывает на все эти нервные расклады своих недавних соперников.

Наш прогноз: «Йокерит» займет восьмое место на Западе. И это выяснится уже в четверг.

Интрига третья

ИНФАРКТНАЯ МЯСОРУБКА НА ВОСТОКЕ

Это кажется невероятным, но за два матча до финиша в Восточной конференции вакантны еще три путевки в плей-офф. И претендуют на них аж шесть клубов!

Попробуем разобраться в этой круто замешанной восточной каше, которая по густоте уже напоминает если не плей-офф, то плов.

«Салават Юлаев». В настоящий момент занимает 6 место, 85 очков. Впереди только один домашний поединок, дома с «Ладой». И нет сомнений, что несмотря на все свои проблемы, уфимцы в нем три очка добудут. Пауза им явно пошла на пользу. Хотя Умарка, конечно, здорово не хватает.

«Куньлунь Ред Стар». 7 место, 83 очка. Впереди два выездных поединка. И, скажем прямо, надежда на успех в них невелика. Уж очень мощные соперники – «Локомотив» и московское «Динамо». Которые, кроме всего прочего, неплохо мотивированы – решают в оставшихся матчах личные турнирные задачи, хотят подняться в таблице повыше.

«Адмирал». 8 место, 82 очка. И два матча в гостях. Один с «Динамо», про которое я уже говорил выше. Тут вся надежда на то, что москвичи смотрелись тяжело в поединке с «Амуром» и в четверг из-под нагрузки еще не выйдут.

А вот во встрече с «Витязем» дальневосточники вправе рассчитывать на успех. Ведь для них это будет решающая битва, а для клуба из Подмосковья – тренировочный матч в канун плей-офф, с мыслями о совсем другом сопернике.

«Сибирь». 9 место, 80 очков. В двух оставшихся матчах новосибирцы встретятся в гостях с «Югрой» и «Автомобилистом» . И если они в такой решающий момент не смогут завоевать в этих поединках шесть очков, то в плей-офф им делать просто нечего.

«Нефтехимик». 10 место, 78 очков. Вроде уже и поздно нижнекамцам метаться. Но в двух оставшихся выездных матчах команда Андрея Назарова встретится на Западе с динамовцами Минска и Риги. Думаю, что она будет сражаться до конца и очки там возьмет.

«Автомобилист». 11 место, 77 очков. И уже чисто теоретические шансы на выход в плей-офф. Впереди два домашних поединка с мощными «Авангардом» и «Сибирью». Но даже, если уральцы совершат два подвига кряду, этого, скорее всего, все равно окажется мало.

Наш прогноз: «Салават» сохранит шестое место в таблице Востока, а следом расположатся «Сибирь» и «Адмирал». Остальные окажутся за бортом кубковой восьмерки.