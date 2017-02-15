Евгений Малкин: В голове не укладывается, как нас могут не пустить на Олимпиаду!

Евгений Малкин вернулся в состав после травмы и дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.

«ЭТО КАРМА!»

- Евгений, поздравляю с победой над «Ванкувером» (4:0)! Как вам первый матч после возвращения?

- Все было нервозно. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Удалось забить, были хорошие моменты. Но я не играл так уверенно, как до травмы.

Впрочем, это только первый матч. Понятно, что накрывали эмоции. К тому же игра быстрая, тяжело поймать ритм и сразу втянуться с первой смены.

В целом все прошло неплохо. Видно, что тренер меня не загружал, давал отдыхать. Все было по делу.

- Вы уже залечили травму или еще не полностью готовы?

- Ну что вы, залечил. Я хотел уже в Аризоне выйти. Но на следующий день у нас был выходной. Поговорил с персоналом, докторами. Они сказали немного потерпеть: «Пара-тройка дней лишними не будут. Это только на пользу пойдет».

И ведь правы оказались. Я пришел после выходного и совершенно иначе себя чувствовал. Намного комфортнее и увереннее.

- Было обидно, что вы получили травму перед «Матчем звезд» и не смогли поехать в Лос-Анджелес?

- Я очень хотел туда полететь! Уже не в первый раз пропускаю звездный матч. Это какая-то карма! Получаю травму именно перед этим событием. То же самое было, когда шоу проходило в Коламбусе. Какие-то чудеса со мной происходят.

А ведь мои друзья из Магнитогорска полетели в Лос-Анджелес. Мы созванивались, хотели встретиться. Уже поговорил с Сашей Овечкиным, договорились там пойти на ужин. Были задумки, планы, но все сорвалось. Хотя кто знает, может, это к лучшему?

«ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧЕГО ДОБИЛСЯ»

- Объясните, как получилось, что вы не попали в список «100 величайших хоккеистов в истории НХЛ»?

- Не выбрали! Как это еще получается? Не я ведь сам выбирал. Играю, стараюсь, а эксперты… Наверное, кому-то мой хоккей не нравится.

Но в этой сотне все достойные. Многие классные игроки туда не попали. И в рейтинг вошли только шесть действующих хоккеистов. Не так много.

Не скрою, пару дней у меня было чувство разочарования. Хотя признаюсь, что за две недели до объявления списка мне сказали, что я в него не попал. Не хватило двух голосов…

Правда или нет – не знаю. Может, я стал 101-м игроком. Или прошел под номером 110 – кто знает? Просто пришлось это разочарование как-то пережить, вот и все.

- Я разговаривал со знаменитым защитником «Питтсбурга» Дарюсом Каспарайтисом. Он сказал так: мол, Малкина не включили в список, потому что это политика. Вы с ним согласны?

- Тяжело сказать… Если политика, то я не могу на это повлиять. Наше дело – играть. Я стараюсь показывать высокий уровень. Где-то, может, мне серьезные травмы помешали, которые были на протяжении многих сезонов. Они не давали показывать лучшую игру.

Опять же, многие попали в эту сотню после 20 лет карьеры, а я пока провел в НХЛ только 10 лет. Может, поэтому меня не включили. Тут тяжело судить. И скажите мне, кто выбирает? Кому чья игра симпатична? Я вот не такой яркий игрок, как Овечкин или Кросби.

Но стараюсь выполнять свою работу, задачу на льду. Горжусь тем, чего добился. На меня ничто с неба не свалилось. Спасибо за поддержку родителям, друзьям, семье, ребятам из команды. Это очень важно. И моя карьера не закончена, будут новые достижения. Не попал в сотню? Это еще один вызов. Значит, надо доказывать, что ты можешь быть лучше.

«ТЫСЯЧА НИКУДА НЕ УЙДЕТ»

- Сидни Кросби приближается к отметке 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Но и вы уже не так далеко – 816.

- Видите, пока от Сида отстаю. Где-то были травмы, где-то сам виноват. Да, согласен, что тысяча где-то рядом. Еще пара сезонов, и ее можно достичь.

Но самое главное – трофеи и командные достижения. Будем еще раз выигрывать Кубок Стэнли. В этом году у нас тоже хорошая команда.

Так что очки очками, но когда-то эта тысяча и так придет. Чем раньше, тем лучше. Но об этом думать сейчас рановато. Посмотрим, что будет через два сезона.

- Кросби тоже немного не везет. Обычно он в каждом матче набирает очки, а тут застопорился.

- Так это давление. Все от него ждут, когда Сид сделает последний шаг. Каждый день спрашивают об этом. Тяжело, когда все болельщики на каждом углу говорят: «Ну давай уже, набери это 1000-е очко!»

Вот в матче с «Ванкувером» пятерка Кросби могла забить три-четыре гола. Но очень хорошо выручал их вратарь… Одна-две игры, и Сидни обязательно наберет эту тысячу. Тут вопрос времени, и даже переживать не о чем.

Публикация от E.Malkin71Geno (@e.malkin71geno) Июн 5 2015 в 6:16 PDT

«НХЛ СЕБЯ НЕ ОБИДИТ»

- Что вы скажете о том, что НХЛ может не поехать на Олимпиаду? У вас есть какой-то инсайд?

- Последнее, что я слышал – НХЛ снова не пришла к четкому решению. Никакой ясности нет. Одно радует – все хоккеисты в интервью говорят, что они горят желанием, очень хотят в Пхенчхан.

Да, НХЛ – это большой бизнес. Но какие-то вещи понять не могу. Олимпиада проходит раз в четыре года. Может, лига потеряет чуть-чуть в деньгах. Но и то сильно сомневаюсь. Если НХЛ потеряет серьезные деньги, то заберет их у игроков – повыше поднимет эскроу (спецналог).

Лига в минусе никогда не останется, это точно. А вот все хоккеисты понимают, что Олимпиада – это нечто особенное. Может, владельцы, которые не хотят отпускать ребят, сами никогда не были спортсменами. У них другой менталитет, и они не понимают некоторые вещи.

Но это даже не Кубок мира. Ты приезжаешь в олимпийскую деревню, живешь среди сотен лучших атлетов по всем видам спорта. Общаешься, знакомишься, видишь других. И представляешь свою страну! Церемонии открытия и закрытия, красочные шоу, смех, радость, улыбки. Мы, энхаэловцы, на них ни разу не попали, но смотрели по телевизору.

Это нечто! Чудо-турнир. И не отдать две недели раз в четыре года? Моя голова не может понять, что происходит. Но это деньги. Как вы говорите, политика.

- Есть ли шансы, что НХЛ изменит решение, и хоккеисты все-таки поедут в Пхенчхан?

- Вы помните, перед Сочи тоже шли серьезные разговоры? Там ведь тоже была большая разница во времени. И многие были против, не хотели ехать в Россию. Тоже примешивали политику.

Но в итоге договорились, и все было организовано – самолеты-чартеры, быстро и удобно. Прилетели, сыграли, улетели.

Тут тоже не возникнет проблем. Если владельцы захотят чуть-чуть пойти навстречу, все легко организовать. Подключатся МОК, ИИХФ, ФХР, все организации. Можно сделать абсолютно все, включая выезд большой группы, их страховки, проживание.

Шансы я оцениваю как «фифти-фифти». Помните, перед Сочи тоже тянули до последнего? Поддерживали ажиотаж. В итоге должны ведь хозяева клубов хоть как-то учитывать мнение игроков? Прислушиваться к людям. Ведь мнение хоккеистов единодушно. И нас – большинство!

ДОСЛОВНО

- Как я отпраздную День Святого Валентина? В день матча тяжело что-то отмечать, у нас серьезный график. Через день опять играем – дома с «Виннипегом».

Но поужинаю с женой. Мы поздравили друг друга, обменялись подарками. А после матча выпьем по бокалу шампанского.