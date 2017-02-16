Не хуже Лиги чемпионов. Пять матчей Лиги Европы, которые стоит посмотреть

В преддверии плей-офф Лиги Европы «Советский спорт» выбрал пять матчей, кроме тех,, где играют российские клубы, которые стоит посмотреть.

«Вильярреал» – «Рома»

Соперники, успевшие пошуметь и в Лиге чемпионов. Пусть не в этом сезоне, но все же. Сейчас «Вильярреал» находится в игровом кризисе, а неудачная полоса – две победы в последних 10-ти матчах – лишь подчеркивают проблемы «субмарины». «Рома», напротив, стабильна, поэтому почти никогда не ошибается – только два поражения в последних 10 встречах, при том, что остальные восемь матчей заканчивались в пользу римлян.

«Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен»

Классический участник Лиги Европы «Сент-Этьен» уже на первой стадии плей-офф сталкивается лицом к лицу с топ-клубом. Да, в последние годы «МЮ» потерял в мощи, но в этом сезоне команда Жозе Моуринью смотрится не хуже тех же «Манчестер Сити» или «Ливерпуля».

«Юнайтед» нельзя упускать верный шанс зацепиться за Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, ведь конкуренция за путевки в самый престижный еврокубковый турнир в чемпионате Англии в этом году сложна как никогда. За четыре места борются шесть примерно одинаковых по классу команд.

«Сент-Этьену», в свою очередь, стоит уповать на удачу, отличную реализацию и надеяться на шапкозакидательс кое настроение «красных» в турнире. С англичанами ведь это постоянно, правда?

«Боруссия» М – «Фиорентина»

Еще два клуба, состязание которых можно встретить, скажем, на групповом этапе Лиги чемпионов или в одном из квалификационных этапов к этому турниру. Бойко смотревшаяся в Лиге чемпионов «Боруссия» попала на бойко выглядящую в серии А «Фиорентину».

«Боруссия», как и «Фиорентина», выступает во внутреннем чемпионате нестабильно. И если немцы неплохо начали сезон, затем забуксовали и снова выходят на пик, то итальянцы прекрасно проводят зимний отрезок. И тем и другим поздно надеяться на попадание в Лигу чемпионов через чемпионат, а вот через Лигу Европы – совсем нет.

«Гент» - «Тоттенхэм»

Красивая вывеска, скрывающая реальность. «Тоттенхэм», как и в прошлом году, скорее сделает ставку на борьбу за победу в премьер-лиге, чем сконцентрируется на еврокубке. «Шпорам» явно не хватит ресурса для достижения целей сразу на двух фронтах, но это не значит, что половинчатому составу «Тоттенхэма» не по зубам скромный «Гент».

Почему скромный? Есть ощущение, будто бельгийцам повезло оказаться в плей-офф турнира. Групповую стадию команда прошла с трудом, но все же вскарабкалась на второе место вслед за «Шахтером». В этой ситуации «Гент» выглядит лучшим из отстающих, что, безусловно, на руку британскому неприятелю.

«Алкмар» – «Лион»

Тем и другим не хватает стабильности в борьбе за чемпионство, и на этом фоне коллективы выглядят стервятниками, добирающими очки вслед за лидерами. Это их и роднит. Что «Алкмар», что «Лион» могут сконцентрировать ся на борьбе в еврокубке. В первую очередь, для поддержки тонуса и дополнительного заработка.

«Лион» силен именами: Вальбуэна, Ляказетт, Депай... С таким подбором футболистов замахнуться на победу в Лиге Европы – самое оно.