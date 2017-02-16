Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Не хуже Лиги чемпионов. Пять матчей Лиги Европы, которые стоит посмотреть

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не хуже Лиги чемпионов. Пять матчей Лиги Европы, которые стоит посмотреть
Источник: Reuters

В преддверии плей-офф Лиги Европы «Советский спорт» выбрал пять матчей, кроме тех,, где играют российские клубы, которые стоит посмотреть.

«Вильярреал» – «Рома»

Соперники, успевшие пошуметь и в Лиге чемпионов. Пусть не в этом сезоне, но все же. Сейчас «Вильярреал» находится в игровом кризисе, а неудачная полоса – две победы в последних 10-ти матчах – лишь подчеркивают проблемы «субмарины». «Рома», напротив, стабильна, поэтому почти никогда не ошибается – только два поражения в последних 10 встречах, при том, что остальные восемь матчей заканчивались в пользу римлян.

«Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен»

Классический участник Лиги Европы «Сент-Этьен» уже на первой стадии плей-офф сталкивается лицом к лицу с топ-клубом. Да, в последние годы «МЮ» потерял в мощи, но в этом сезоне команда Жозе Моуринью смотрится не хуже тех же «Манчестер Сити» или «Ливерпуля».

«Юнайтед» нельзя упускать верный шанс зацепиться за Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, ведь конкуренция за путевки в самый престижный еврокубковый турнир в чемпионате Англии в этом году сложна как никогда. За четыре места борются шесть примерно одинаковых по классу команд.

«Сент-Этьену», в свою очередь, стоит уповать на удачу, отличную реализацию и надеяться на шапкозакидательское настроение «красных» в турнире. С англичанами ведь это постоянно, правда?

«Боруссия» М – «Фиорентина»

Еще два клуба, состязание которых можно встретить, скажем, на групповом этапе Лиги чемпионов или в одном из квалификационных этапов к этому турниру. Бойко смотревшаяся в Лиге чемпионов «Боруссия» попала на бойко выглядящую в серии А «Фиорентину».

«Боруссия», как и «Фиорентина», выступает во внутреннем чемпионате нестабильно. И если немцы неплохо начали сезон, затем забуксовали и снова выходят на пик, то итальянцы прекрасно проводят зимний отрезок. И тем и другим поздно надеяться на попадание в Лигу чемпионов через чемпионат, а вот через Лигу Европы – совсем нет.

«Гент» - «Тоттенхэм»

Красивая вывеска, скрывающая реальность. «Тоттенхэм», как и в прошлом году, скорее сделает ставку на борьбу за победу в премьер-лиге, чем сконцентрируется на еврокубке. «Шпорам» явно не хватит ресурса для достижения целей сразу на двух фронтах, но это не значит, что половинчатому составу «Тоттенхэма» не по зубам скромный «Гент».

Почему скромный? Есть ощущение, будто бельгийцам повезло оказаться в плей-офф турнира. Групповую стадию команда прошла с трудом, но все же вскарабкалась на второе место вслед за «Шахтером». В этой ситуации «Гент» выглядит лучшим из отстающих, что, безусловно, на руку британскому неприятелю.

«Алкмар» – «Лион»

Тем и другим не хватает стабильности в борьбе за чемпионство, и на этом фоне коллективы выглядят стервятниками, добирающими очки вслед за лидерами. Это их и роднит. Что «Алкмар», что «Лион» могут сконцентрироваться на борьбе в еврокубке. В первую очередь, для поддержки тонуса и дополнительного заработка.

«Лион» силен именами: Вальбуэна, Ляказетт, Депай... С таким подбором футболистов замахнуться на победу в Лиге Европы – самое оно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Легенда, почти спартаковец и партнер Ивановича. Старые знакомые: «Андерлехт»Легенда, почти спартаковец и партнер Ивановича. Старые знакомые: «Андерлехт»«Советский спорт» в традиционной рубрике «Старые знакомые» вспоминает всех игроков «Андерлехта», связанных с российским футболом.Пол Скоулз: «Юнайтед» по силам выиграть Лигу Европы и занять место в топ-4 АПЛПол Скоулз: «Юнайтед» по силам выиграть Лигу Европы и занять место в топ-4 АПЛБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал интервью интернет-порталу Goal.Трое в лодке. Прогнозы Ловчева на матчи российских клубов в Лиге ЕвропыТрое в лодке. Прогнозы Ловчева на матчи российских клубов в Лиге ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дает прогноз на матчи российских команд в 1/16 финала Лиги Европы.«Андерлехт» – «Зенит». В четырех матчах с бельгийцами питерцы одержали три победыСегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в гостях сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Начало встречи – в 23.05 (мск).«Ростов» – «Спарта». Российские клубы неудачно играют с чехамиСегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома сыграет с чешской «Спартой». Начало встречи – в 21.00 (мск).«Краснодар» – «Фенербахче». Российские клубы только один раз обыграли турокСегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дома сыграет с турецким «Фенербахче». Начало встречи – в 19.00 (мск).Перед матчем ЛЕ «Зенит» - «Маккаби» был обнаружен склад с пиротехникойГлава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин сообщил, что перед матчем группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и израильским «Маккаби» в ноябре был обнаружен целый склад с пиротехникой.Кому – Лига, кому – фига. Юрий Цыбанев – о российских клубах в Лиге ЕвропыКому – Лига, кому – фига. Юрий Цыбанев – о российских клубах в Лиге ЕвропыСегодня российские клубы стартуют в плей-офф Лиги Европы. Обозреватель «Советского спорта» оценивает их шансы.ЛЕ. 1/16 финала. «Краснодар» примет «Фенербахче», «Андерлехт» - «Зенит» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.«МЮ» – «Сент-Этьен». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с командой «Сент-Этьен».«Сельта» – «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы испанская «Сельта» сыграет с донецким «Шахтером».«Андерлехт» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Андерлехт» сыграет с «Зенитом».«Ростов» – «Спарта». Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет с чешской «Спартой».«Краснодар» – «Фенербахче». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Фенербахче».Роман Нойштедтер: Хочу показать Черчесову и Адвокату, как могу игратьРоман Нойштедтер: Хочу показать Черчесову и Адвокату, как могу игратьЗащитник сборной России и «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал, что думает о матче с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.Роман Нойштедтер: В Краснодаре лучшая арена в миреИгрок сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал, как его команда готовилась к матчу с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.Мирча Луческу: Не вижу никаких причин, чтобы «Зенит» не был максимально готов к игре с «Андерлехтом»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».Дик Адвокат: В Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатовДик Адвокат: В Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатовГлавный тренер турецкого «Фенербахче» голландец Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча 1/16 Финала Лиги Европы с «Краснодаром».«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»Форвард Олег Ящук – легенда «Андерлехта», сейчас он детский тренер в бельгийском клубе. Идеальный собеседник перед матчем «Зенита».Бранислав Иванович: Я сделал все, чтобы адаптироваться к «Зениту»Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».
Главные новости
Футбол
Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
Михаэль Баллак: Складывается впечатление, что карьера Гетце пошла под откос
«Локомотив» претендует на лучшего игрока Кубка Африки
Хоккей
Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очков
Футбол
Карлос Каземиро: Забив гол «Наполи», я потерял дар речи (видео)
Биатлон
Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ, Фуркад – 4-м, Логинов – 31-м, Волков – 99-м
MMA
Федор Емельяненко: Популярность меня очень утомляет
Футбол
Серхио Рамос: Поражение «Барселоны»? Не хочется смотреть, как страдают твои друзья
Хоккей
Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)
Хоккей
«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»
все новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости