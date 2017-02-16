1900 очков! Яромир Ягр в свой день рождения опять всех свел с ума (видео)

Яромир Ягр Источник: NHL

Самые интересные события игрового дня лиги – в нашем традиционном обзоре «5 гвоздей НХЛ».

ГЕРОЙ

Яромир Ягр умеет делать это красиво. В свой 45-летний день рождения великий чех сделал передачу на Александра Баркова, тот забил гол «Флориды» в ворота «Сан-Хосе» - и так Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.





Среди действующих игроков рядом с Яромиром никто не стоит. Джо Торнтон (1379), Джером Игинла (1288), Мариан Госса (1123), Патрик Марло (1069) просто дети на его фоне.

Вообще же в истории НХЛ этой отметки достигал только один человек – Уэйн Гретцки (894+1963=2857 очков).

Jaromir Jagr of the @FlaPanthers collected an assist in the third period to reach the 1,900-point milestone (759-1,141—1,900). #FLAvsSJS pic.twitter.com/l5MxdP8j3A — NHL Public Relations (@PR_NHL) 16 февраля 2017 г.

Конечно, тут можно жонглировать разными цифрами. Например, когда Яромир Ягр пришел в НХЛ в 1990 году, там еще не было ни «Сан-Хосе», ни «Флориды».

Jaromir Jagr turns 45 today. In his rookie season, there were only 21 NHL teams (Whalers, Nordiques & North Stars!). There are 30 now. pic.twitter.com/iMRE8LONPx — Christopher Kamka (@ckamka) 15 февраля 2017 г.

Но главное в том, что Ярдо готов играть до 50 лет. И думаю, он наберет даже 2000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Какие его годы?

ГОЛ

Только одну шайбу сегодня забросили россияне, и это сделал форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев. Причем это был победный гол в ворота «Детройта» - и второй гол для Ивана за карьеру в НХЛ.





Барбашев все сделал красиво. Подхватил шайбу за чужими воротами, выкатился через левый круг вбрасывания и поразил ворота Петра Мразека.

Если вы не очень хорошо знаете этого форварда, то напомним, что это младший брат Сергея Барбашева – воспитанника ЦСКА, который теперь в «Адмирале». Иван в сезоне-2011/12 выступал за ХК МВД (Балашиха, МХЛ), потом в 16 лет уехал в юниорскую лигу Квебека, где провел три сезона за «Монктон». В прошлом и этом сезоне был «Чикаго Вулфз» (АХЛ), где Барбашев показывал хорошую статистику (19+18=37). Так что совсем не удивляет, что его в итоге подняли в «Сент-Луис».





Этому форварду доверял еще Кен Хичкок, теперь на него делает ставку Майк Йео. Сравните с Наилем Якуповым, который выпадает из состава при любом тренере. Кажется, что будущее у Барбашева совсем другое.

БОМБАРДИР

Брент Бернс набрал еще 2 (1+1) очка, теперь в матче с «Флоридой». К этому моменту у Бернса уже 61 (25+36) очко, и он идет третьим среди лучших бомбардиров лиги – впереди только Сидни Кросби (30+31=61) и Коннор Макдэвид (18+45=63).





На минуточку нужно напомнить, что Бернс – защитник, и поэтому его бомбардирская прыть вдвойне удивительна. Со времен Бобби Орра никто в лиге так не претендовал на «Арт Росс Трофи».

«Я не думаю, что смогу догнать Макдэвида, - говорит Бернс. – Мне важнее, чтобы команда побеждала, и у одноклубников шли дела хорошо. А руку на пульсе моей статистики пусть держит пресса».

Мы и держим. Очень хочется увидеть нового Бобби Орра. Потрясающая ведь может быть история!

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Мы уже говорили о том, что корректный и техничный швед Густав Нюквист может нарваться на серьезную дисквалификацию за то, что случайно ударил клюшкой в лицо Джареда Спаржеона из «Миннесоты».

А ведь перед этим Спаржеон очень больно толкнул Нюквиста клюшкой в спину. Может даже, защемил ему нерв. Можно понять, почему Густав так со злости отмахнулся. Но…

Никто в НХЛ не будет смотреть на обстоятельства. Там ведут жесткую борьбу с любой грязью на льду. В итоге Нюквист пропустит шесть матчей, потеряет 158 тысяч долларов из зарплаты, а его «Детройт» будет и дальше идти ко дну.

ФОТО

Удивительную историю раскопали в Северной Америке.

На днях лучший бомбардир и самый ценный игрок прошлого сезона Патрик Кейн забил 270-й гол за карьеру, обогнав Сильвена Тарджона.

Ну а 22 года назад юный фанат «Баффало» Патрик Кейн пришел на хоккей и смотрел игру, сидя на коленях у папы. В этот момент против игрока «Оттавы» Сильвена Тарджона применили эффектный силовой прием, он упал, и это фото попало на хоккейную карточку.



Источник фото: НХЛ

Вон там сидит Патрик Кейн, в правом верхнем углу. Будем считать это первой хоккейной карточкой форварда, который вошел в «100 величайших игроков в истории НХЛ».

ТАБЛО

Детройт – Сент-Луис – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

БАРБАШЕВ, Шварц

СЛ: Тарасенко (0+0; +1, 0, 4, 21.46)

Барбашев (1+0; +1, 0, 1, 11.37)

Калгари – Филадельфия – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Ткачук, Броди, Джиордано – Казинс

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 0, 7.00)

Проворов (0+0; -2, 0, 2, 21.28)

Коламбус – Торонто – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Андерсон, Дженнер, Бьоркстранд, Н.Фолиньо, Калверт – Кадри (2)

Т: Зайцев (0+0; -3, 2, 1, 21.44)

Сан-Хосе – Флорида – 5:6 ОТ (2:3, 1:0, 2:2, 0:1)

Бернс, Уорд, Власик, Павелски (2) – Йокинен, Бьюгстад (2), Барков (2), Юбердо

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.