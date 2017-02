1900 очков! Яромир Ягр в свой день рождения опять всех свел с ума (видео)

Самые интересные события игрового дня лиги – в нашем традиционном обзоре «5 гвоздей НХЛ».

Яромир Ягр умеет делать это красиво. В свой 45-летний день рождения великий чех сделал передачу на Александра Баркова, тот забил гол «Флориды» в ворота «Сан-Хосе» - и так Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Среди действующих игроков рядом с Яромиром никто не стоит. Джо Торнтон (1379), Джером Игинла (1288), Мариан Госса (1123), Патрик Марло (1069) просто дети на его фоне.

Вообще же в истории НХЛ этой отметки достигал только один человек – Уэйн Гретцки (894+1963=2857 очков).

Jaromir Jagr of the @FlaPanthers collected an assist in the third period to reach the 1,900-point milestone (759-1,141—1,900). #FLAvsSJS pic.twitter.com/l5MxdP8j3A