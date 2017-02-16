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Я его слепила из того, что было. Почему «Наполи» проиграл «Реалу»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
"Реал" - "Наполи"
"Реал" - "Наполи"Источник: Reuters

«Советский спорт» рецензирует первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Наполи» (3:1).

ШОК

О том, что в Мадриде «Наполи» отсиживаться в обороне не собирается, было понятно еще до матча. Об этом говорили и футболисты неаполитанцев.

«На свои сильные качества необходимо полагаться в матчах с любым соперником. «Наполи» делает акцент на атаку, такова наша философия. Думаю, мы способны добиваться успехов подобным образом. С «Реалом» нужно сыграть без страха и с большим мужеством», - сказал вратарь «Наполи» Пепе Рейна.

«Есть ли смысл играть в атакующий футбол на «Сантьяго Бернабеу»? Мы не должны менять свой стиль», - заметил центральный защитник Рауль Альбиоль.

Слова с делом не разошлись. Уже на первых минут мадридские зрители увидели, что такое смелость по-неаполитански. Гол Инсинье на 8-й минуте - это космос. В первую очередь по геометрии атаки и лишь во вторую - по исполнению удара. Если будет время и возможность, пересмотрите атаку полностью - не пожалеете. «Наполи» перехватил мяч в центре поля, а затем провел комбинацию, которая уложилась в 14,49 секунды! В ней приняли участие семь футболистов команды Маурицио Сарри! В ходе наступления они сделали десять передач, шесть из которых - в одно касание!


К чести «Наполи», таких моментов в игре было достаточно. От своего стиля итальянцы не отступали: никаких выносов - только быстрая игра в пас. Футболисты «Реала» от такой дерзости соперника были в шоке. В первой половине стартового тайма был эпизод, когда «Наполи» беспрерывно владел мячом минуту игрового времени! Девять игроков, в том числе вратарь Рейна, за это время сделали друг другу 27 передач! В итоге у Серхио Рамоса не выдержали нервы - он прекратил это безумие ударом по ногам Диавара, за что получил желтую карточку.

Болельщики «Реала» тоже были удивлены. В середине первого тайма, когда «Наполи» в очередной раз начал бесстрашную перепасовку в центре поля, стадион засвистел. А итальянцам - хоть бы что! За матч они сделали 592 передачи, что в Мадриде в этом сезоне не удавалось никому.

ОПЫТ

Играя смело, футболисты «Наполи» забылись, что им противостоит многоопытный «Реал», действующий победитель Лиги чемпионов. И второй, и третий голы «королевского клуба» - следствие контратак, которым предшествовали ошибки соперника. В одном случае Зелиньски потерял мяч на чужой половине поля, в другой ситуации напортачил Кулибали, сделавший рискованную передачу на Гамшика у своего углового флажка.

Это случилось сразу после перерыва. При третьем голе «Реал» накрыл своего соперника жестким прессингом у его же ворот. Вероятно, об этом своих парней в перерыве попросил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Риска в этом не было. Впереди у «Наполи» играют низкорослые ребята - Кальехон, Мертенс, Инсинье. Зацепиться за мяч после длинной передачи им сложно.

Прессинг «Реала». Фото: «Матч Футбол 1».
Прессинг «Реала». Фото: «Матч Футбол 1».

Вскрылась главная болячка «Наполи» времен Сарри - команда, ярко комбинируя, много пропускает. Того, что это проблема, не скрывает и сам главный тренер, то и дело повторяя, что с этим нужно как-то бороться. «Мы пропускам слишком много ненужных голов», - не раз говорил наставник в этом сезоне. И вот еще два абсолютно необязательных мяча.

Возможно, сыграй «Наполи» проще, удалось бы добиться лучшего результата. Но если бы Сарри отошел от своего стиля, он не был бы собой. Упорство, желание поступать по-своему - то, что помогло этому тренеру заявить о себе в профессии. Еще в 30 лет он был банковским управленцем, ездил в разные страны заключать сделки, но ушел в футбол из-за скуки: ему хотелось заниматься любимым делом - тренировать. И он дошел до серии А, проведя 20 с лишним лет в низших итальянских лигах. И после такого - отступить от своего стиля?!

«Попробовать свои силы на «Бернабеу» - потрясающе. Это похоже на сон. Еще не так давно мои команды играли при двух тысячах зрителей, а теперь их будет восемьдесят!», - говорил тренер перед матчем.

Сарри любит умный футбол. Он не понимает защитников, которые просто выносят мяч куда подальше. Это лишает футбол творчества. Поэтому сыграть в Мадриде Сарри мог только так, как он сыграл. И в грязь лицом он не ударил. «Наполи» выглядел достойно. В отличие от «Арсенала», который в параллельном матче уступил «Баварии» со счетом 1:5.

РАЗНИЦА

«Я его слепила из того, что было», - пела Алена Апина. Эти слова, написанные Михаилом Таничем, мог бы повторить и Сарри. Он сделал блистательную команду из того материала, что был у него под рукой. Но у нее есть своей потолок. И он ниже, чем потолок «Реала». Сразу пять игроков мадридцев показали точность передач выше 90 процентов! У «Наполи» нет ни одного такого футболиста.

Первый сезон за «Наполи» проводят два центральных полузащитника - Диавара и Зелиньски. Первый летом перебрался из «Болоньи», второй - из «Эмполи». Игра на «Сантьяго Бернабеу» для них на данный момент сродни полету на Луну. Он стал возможен, так как у Сарри они прогрессируют. Лицом в грязь эти игроки тоже не ударили. Пусть и допускали ошибки: Диавара пару раз потерял концентрацию при обороне, Зелиньски несколько раз допускал ошибки в передачах. Но у них все впереди.

В данной истории интересно, что владельцу «Наполи» Аурелио Де Лаурентису игра не понравилась. Он ожидал большего: «В отдельных матчах нам надо менять тактику, исходить из игры соперника. Нельзя думать, что мы можем победить всех с высокой линией обороны».

К слову, «Наполи» сразу семь раз поймал футболистов «Реал» в офсайдную ловушку! Разве плохо? Но есть у президента и сомнения насчет состава: «Я хочу больше экспериментов! Фанаты не глупы. Если ты проигрываешь, то надо принять решение о том, на кого можно положиться, а на кого нельзя. Я покупал летом новичков, а многие не играют. Я бы мог потратить деньги на другие цели!». Неужели стул под Сарри зашатался? Но вы же знаете принципы этого тренера, мистер Де Лаурентис!

Матч

Реал - Наполи - 3:1 (1:1)

Голы

Инсинье 9 (0:1). Бензема 19 (1:1). Кроос 49 (2:1). Каземиро 54 (3:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос (Пепе, 71), Марсело, Варан, Каземиро, Модрич, Родригес (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Мората, 81), Роналду

Наполи: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Зелински (Аллан, 75), Гамшик (Милик, 84), Инсинье, Кальехон, Мертенс

Предупреждения:

Рамос, 17; Модрич, 52 - Зелински, 38; Мертенс, 76

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

15 февраля 22:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция


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