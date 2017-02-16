«Илье нанесли два удара, он начал задыхаться…» Как погиб юный хоккеист? (видео)

Вот что нам известно на сегодняшний день о гибели 14-летнего хоккеиста Ильи Солнышкина – «Советский спорт» собрал все открытые данные.



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Напомним, что Илья Солнышкин скончался в минувшую субботу после тренировки в школе подольского «Витязя». Сегодня с ним прощались в городе Волхове – в 10 утра, в храме Архангела Михаила.

Илья родился 16 января 2003 года в этом городке в 140 км от Санкт-Петербурга.

Потом занимался в хоккейной школе СКА. Как он попал в Подольск?

«Московский регион считается одним из самых сильных в России, - говорит Роман Солнышкин, папа Ильи. – В семейном кругу было принято решение приехать в Подольск и продолжить занятия хоккеем уже в «Витязе».

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Вчера с Ильей Солнышкиным прощались в Подольске – в «Витязе».

Пришла команда с цветами, взрослые. Папа Ильи выступил с речью. Вот цитаты:

«…Пять километров каждый день. Отжимания, подтягивания. Я на велосипеде – он впереди. Тренер сказал, что сын прошел предсезонные сборы. Но нужно его еще посмотреть на льду. Решения не было.

Хорошо, давай на лед. 28 августа – через два дня открывается школа – нам сказали: Илья в команде. Мы живем в Питере, не здесь…»

«Илья хотел стать знаменитым хоккеистом. Это была его мечта. Отдавать ребенка в спортивную школу нужно с мыслью, чтобы он там побеждал себя на каждой тренировке. Развиваться, идти вперед.

Ребенок – это проекция родителей. Когда ты отдаешь ребенка в хоккей, надо думать не о том, чтобы он стал звездой. Хоккей – это жизнь. Если ты пошел в него, ты там с утра до вечера. Дома один хоккей, по телевизору один хоккей, заметки в интернете – один хоккей.

У нас получается, что хоккей воспитывает ребенка. И на этом фоне родители забывают сказать что-то. Довоспитать своего сына. Полагаемся на тренера, на хоккейный режим. «Ну а что? Ребенок не гуляет, не курит и не наркоманит, он хоккеем занимается. Да все нормально».

Но ненормально. Человек должен быть порядочным и честным. Тем более ребенок. Воспитывай, пока еще ведешь его в жизни. Давайте начнем меняться – с каждой квартиры, с каждого дома. С каждой мамы, с каждого папы. С каждого ребенка».

«Это трагедия. Это невосполнимая утрата. У нас один ребенок. Мы положили все на это».

Отец стоит у гроба, закрыв лицо руками. Страшная картина.

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Вот заявление следователей.

Евгений Дубовка, заместитель руководителя следственного отдела г.о. Подольск: «По факту смерти несовершеннолетнего проведена судебно-медицинская экспертиза трупа, из которой следует, что каких-либо насильственных признаков смерти последнего не установлено. Причина смерти – ОРВИ. В ходе расследования данного уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, а именно – лечение несовершеннолетнего, пребывание его в ледовом дворце «Витязь» и по месту жительства».

Вот что заявил СК РФ на официальном сайте:

«В Следственном комитете Российской Федерации состоялась рабочая встреча с представителями Федерации хоккея России. В ней приняли участие руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК России Евгения Минаева, заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Виталий Ткачев, руководитель следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области Александр Иванов, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, председатель дисциплинарного комитета Федерации хоккея России Владимир Катков и другие.

В рамках встречи участники обсудили происшествие в ледовом дворце «Витязь» города Подольска. Напомним, 11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Предварительной причиной смерти ребенка явился отек легких. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела следствием изъята документация, имеющая значение для следствия, которая в настоящее время анализируется. Кроме этого следователями допрашивается тренерский штаб. В ходе следствия будет дана правовая оценка и медицинскому персоналу, который оказывал первичную помощь ребенку. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Представителями Федерации хоккея России было подчеркнуто, что они готовы оказать всестороннюю помощь следственным органам в установлении всех обстоятельств этой трагедии. ФХР уже назначила проведение внутренней проверки, отстранены от деятельности на период проведения следственных действий двое тренеров, которые непосредственно работали с ребенком, в проверке участвуют медицинская служба и служба безопасности ФХР. Сторонами была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве по указанному уголовному делу и оказании помощи родителям ребенка.

Кроме этого подчеркнуто, что в социальных сетях и некоторых СМИ активно тиражируются различные версии произошедшего, которые не имеют под собой доказательств и препятствуют объективному расследованию и установлению истины по уголовному делу. Хотелось бы напомнить, что вся объективная, а значит, достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, в чьем производстве находится это уголовное дело».

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Родители подтверждают, что мальчик вышел на тренировку после болезни.

Хотя по нашим данным, Илья Солнышкин переболел еще в январе.

При этом одноклубники мальчика подтверждают, что драка в раздевалке была.

Вот мама Ильи – Наталья Солнышкина – читает, что ей сообщили свидетели:

«Ему нанесли два удара примерно в область живота и ребра. Согнувшись, Илья начал как будто задыхаться. Как я понял после случившегося, терять сознание. Сначала это не было воспринято всерьез. Только я начал спрашивать: «Илья, что с тобой?» Он не отвечал и начал медленно закрывать глаза. Я стал всех звать. В то время он упал. Видимо уже без сознания…»

Что же произошло – грипп, неудачное лечение мальчика, драка?

Вот Роман Солнышкин рассуждает об отношениях в команде на реплику о том, что его сына как приезжего там недолюбливали: «Это дети, пацаны. Еще несовершеннолетние. За дисциплину в команде должен отвечать тренер. Потому что родители, приводя своего ребенка, не могут проконтролировать процесс».





Еще раз: очевидцы говорят о том, что в раздевалке произошла драка. Илья не просто так сам упал на пол и умер.

* * *

Рассказывают, что передача «Пусть Говорят» заинтересовалась этой историей. Но в итоге решено, что съемки не состоятся. По крайней мере, сейчас.

Во-первых, пока идет следствие.

Во-вторых, хоккейные родители не хотят идти в эфир. Зачем им подставлять своих детей, которых могут выгнать из секции?

Читаем родительский форум:

«Ну я – родитель одного из детей «Витязя», и что??? Кто и что хочет изменить??? Точно не приду на передачу, а зачем??? Испортить карьеру своему ребенку?...»

И дальше о том, что тренер не следил за обстановкой в команде. Что тема в Подольске замалчивается. Что историю хотят замять.

Каким может быть официальный вердикт? Версия из того же форума:

«Выдвинут окончательную версию в виде: смерть подростка наступила после конфликта в раздевалке с игроками команды. Организм погибшего был ослаблен после ОРВИ. После конфликта в невыраженной явной форме в виде драки (только личные оскорбления и т.д. и легкое толкание друг друга, не имевшее последствий) на фоне усталости и сильного нервного напряжения у пострадавшего развился миокардит. В результате чего пострадавший потерял сознание и у него случилась остановка сердца.

Призванные помочь медицинские работники и тренеры клуба производили попытки провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. В результате положительный эффект достигнут не был. Прибывшая медицинская бригада скорой помощи констатировала смерть. Медэкспертиза показала правильность действий при попытках реанимации. Имеющиеся повреждения в виде перелома костей и ран легких были получены при реанимационных действиях, но после фактического наступления биологической смерти».

Понятно, что это только версия. Еще раз приведем цитату следователей: «Вся объективная, а значит, достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, в чьем производстве находится это уголовное дело».

Ждем эту информацию.