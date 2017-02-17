Данил Лысенко: Клишина красивая. Я ее стесняюсь

Данил Лысенко Источник: ТАСС

Накануне чемпионата России в помещении, который пройдет в Москве с 19 по 21 февраля, самый перспективный российский прыгун в высоту 19-летний Данил Лысенко дал интервью «Советскому спорту».

Рекордная скорость «кузнечика из Бирска» восхищает. На Кубке Москвы, который проходил под музыку, 31 января он установил личный рекорд - 2,32. Не прошло недели, как 5 февраля на «Русской зиме», и снова под музыку, Лысенко улучшил свое достижение на сантиметр.

– В этом году вы с интервалом в пять дней улучшили свой рекорд на сантиметр. Если дело так дальше пойдет, то через 13 недель вы улучшите мировой рекорд кубинца Хавьера Сотомайора - 2,45.

– Нет, в этом году рекорд кубинца я точно не побью. Много элементов прыжка мне надо доработать. Моя основная ошибка кроется в переходе над планкой. Надо изгибаться над планкой, чтоб запас увеличить. Тогда можно прыгать выше. Мой переход – не эталонный.

– У кого эталонный?

– У Вани Ухова.

– Вы прыгнули на «Русской зиме» 2,33 — это первый или второй результат сезона?

– Первый, потому что Ухов прыгнул - 2,35 в декабре, а в России сезон начинается с января.

– Зачем перед своими прыжками вы заводили зрителей на «Русской зиме» хлопками в ладоши?

– Например, Ухов два раза хлопает, и зрители ему в ответ… Это заводит прыгуна, когда сотни болельщиков хлопают тебе в такт. Ты понимаешь, что сейчас сотни человек хотят, чтобы ты взял эту высоту. Когда я раскрепощен, расслаблен, у меня лучше получаются прыжки и благожелательная публика помогает мне войти в это комфортное состояние.

– Как вы настраиваете себя перед прыжком?

– Прокручиваю в голове технику разбега, представляю, как я прыгаю и вперед!

Еду на соревнования с определенным настроем: где-то прыгнуть повыше, где-то в тройку залезть, где-то выиграть.

– Для вас есть разница, где высоко прыгать – на тренировках или официальных стартах?

– Конечно. На соревнованиях. Там соперники сильные.

– Вы же только с планкой соревнуетесь.

– Нет. Соперники давят психологически.

– Как на вас 19-летнего давил 30-летний Иван Ухов на «Русской зиме»?

– На этих стартах я не думал о соперниках. Обычно переживаю, страшусь, а здесь вообще ни капельки не было страшно. Думал только о прыжках.

– На Ухова вы теперь смотрите сверху вниз?

– Всегда снизу вверх. Он всегда был моим кумиром. Помню, в Челябинске, когда я был маленький, Иван моих глазах прыгнул 2,42. Поэтому я на него всегда буду смотреть снизу вверх.

– На «Русской зиме»-2017 вы впервые победили Ухова?

– Нет. Весной на командном чемпионате страны в Сочи мы с ним «напрыгали» по 2,30, но так получилось, что по попыткам я его обыграл.

– Как Ухов к вам относится?

– Хорошо. Всегда веселый, разговорчивый. Но сектор для прыжка – это ринг. В секторе мы не разговариваем. Соревнования заканчиваются - мы снова друзья.

- Я слышал, что у вас есть еще один кумир – Валерий Брумель…

- Это правда. Давненько кто-то из специалистов сказал моему тренеру Николаю Ковальскому, что я по технике разбега похож на Брумеля. Я много читал про этого легендарного человека.

– У Ивана Ухова случались разные эпизоды в карьере. Он и майку терял во время выступления на Олимпиаде в Лондоне, и прыгал на соревнованиях в приподнятом состоянии. Вы можете так «приподняться» накануне старта?

– Нет. Я такого себе не позволю. Учусь на чужих ошибках. Ну, а майку потерять – такое может с каждым случиться.

– Стало быть, вы не пьете - не курите.

– Не курю. Иногда выпиваю, но очень редко, по праздникам, в семейном кругу.

«ЕВГЕНИЙ ЗАГОРУЛЬКО ИЗМЕНИЛ МОЙ ПРЫЖОК»

- Это правда, что в 2015 году великий Евгений Загорулько изменил вам технику прыжка? Теперь он ваш личный тренер?

– Евгений Петрович, как он говорит, меня консультирует, но с ним, получается, я занимаюсь теперь больше, чем с личным тренером. По документам мой личный наставник – Николай Михайлович Ковальский, но я везде указываю, что и Загорулько тоже мой тренер. Познакомились мы с Загорулько в сентябре 2015-го, а зимой начали менять технику. Он многому научил, поставил правильный прыжок.

– Николай Ковальский согласился, что технику прыжка вам надобно менять?

– Загорулько согласовал это с Ковальским, а мне сказал: «Давай попробуем». Сначала не получалось, но потом начал показывать хорошие результаты. Уже в 2015 году в Екатеринбурге по новому разбегу я прыгнул 2,27, а в начале 2016 года улетел «под музыку» на 2,31. Это абсолютный рекорд России среди юниоров. После «музыки» я прыгнул на тренировке в Новогорске 2,35.

– Что конкретно изменил в вашей технике Загорулько?

– Мы поменяли количество шагов в разбеге: было восемь, перешел на семь. В «дуге» перед планкой я делал четыре шага и отталкивался, а сейчас только три. В этом году за день до Кубка Москвы, где прыгнул 2,32, я перешел на другой разбег: пять беговых шагов до дуги, и три шага на повороте к планке.

– Получается, новая техника приносит результат.

– Однозначно.

«МОЯ ФИШКА – МАЛЫЙ ВЕС»

– Сравнил антропометрическ ие данные выдающихся прыгунов в высоту. Ухов –192 см рост, вес 83 кг. Андрей Сильнов – 198/83. Сотомайор – 195/82.

– У меня рост 194 см, вес 71,5 кг.

– Вам есть куда расти, в смысле - поправляться. Вы легче названных прыгунов более чем на 10 кг…

– Есть и другие яркие примеры. Например, у серебряного призера Олимпиады в Рио Мутаза Эсса Баршим из Катара рост 196 см, а вес – 69 кг.

– Если прибавляете в весе, то совершенно не летается?

– Мой стандартный вес был 73 кг. Но Евгений Петрович Загорулько сказал: надо похудеть до 71 кг. За три дня перед «Русской зимой»-2017 я сбросил пару кило и нормально выступил.

- «Нормально» - это скромно сказано. Вы превзошли на «Русской зиме» Ивана Ухова. Кстати, какая у него манера прыжка?

– Больше силовая.

– А у вас?

– Как говорит Евгений Петрович, «моя фишка – это малый вес». Моя легкость.

– Сложно было сбросить вес?

– Легко получилось. Вроде хочу кушать, а прихожу в столовую, аппетит пропадает. Возьму салатик, кусочек мяса – и сытый. Высотникам нельзя плотно кушать. Больше овощей, отварных продуктов, меньше - жареного мяса и картошки. Сейчас я чувствую себя комфортно.

«БИРСКИЙ КУЗНЕЧИК»

– «Бирский кузнечик» – вас не обижает это прозвище?

– Нет.

– Когда оно к вам приклеилось?

– Когда начал выигрывать старты «Бирский кузнечик» в родном Бирске.

– В Бирске 46 тысяч жителей. Сколько лет вы там прожили?

- Я и сейчас там живу. Между сборами я на неделю приезжаю домой.

– Вы герой Бирска?

– Можно и так сказать. По городу развешаны плакаты с моим изображением. В Бирске есть физкультурно-озд оровительный комплекс, на нем висит большая афиша с моей фотографией. Повесили после юношеской Олимпиады 2014 года.

– И с главой города Бирска вы знакомы?

– Ну да, знаком.

– И квартиру он вам выделил.

– Еще нет.

– Живете с родителями?

– Да. Еще у меня есть младший брат, ему 14 лет. Он также занимается у Николая Ковальского, но пока не очень целенаправленно.

– Вы быстро выросли?

– С детства я был выше сверстников. За последние два года вырос на 2-3 сантиметра. У моих родителей средний рост. Мама – 174 см, папа – 175 см. Говорят, мой дедушка был высоким. Все мои дяди по линии мамы - рослые.

– Ваши родители спортом занимались?

– Никогда.

– Кем они работают?

– Отец - в инкассации, мама – продавец в магазине.

– Почему вы выбрали прыжки в высоту?

– В Бирске есть баскетбольный зал 30 на 20 метров, куда в прошлом году постелили хорошую резину. В зале две ямы, поэтому кроме прыжков в высоту там делать нечего. Заниматься прыжками я начал с детского сада, там занятия физкультурой проводила женщина, которая работала в этой спортшколе. Она отобрала группу детей, и мы начали прыгать.

– С детства вам это доставляло удовольствие или заняться было нечем?

– Тренировался с удовольствием. Сначала установил рекорд спортшколы в одном возрасте, потом в другом. Поехали по на разные соревнования — стало еще интереснее. Потом пришли победы, в том числе на первенстве России.

– В спортзале Бирска вы все рекорды побили?

– Рекордом спортзала - 2,26 - владеет ученик нашей школы Марат Ракипов. Пока не было у меня возможности прыгнуть в родном зале выше. В прошлом году хотел приехать на «Бирский кузнечик», но травмировал колено.

– В школе вы хорошо учились?

– В аттестате без троек.

«ДО ИГР В РИО Я НЕ ПРЫГАЛ ВЫШЕ 2,30»

– Сейчас ваш личный рекорд на соревнованиях – 2,33. На Играх в Рио с таким результатом вы завоевали бы «бронзу».

– До Игр в Рио я не прыгал выше 2,30. Олимпийскую медаль я, может быть, и не завоевал, зато получил бы колоссальный опыт. Одно лишь участие в Играх - многое значит для спортсмена, а там, чем черт не шутит. В итоге я не только не поехал на Олимпиаду, но и вообще не прыгал полгода, с августа по декабрь. С августа по октябрь отдыхал, а потом поехал в Сочи, получил травму колена и выбыл из строя.

– После реабилитации быстро вспомнили, как прыгать высоко?

– Было крайне сложно. В декабре 2016 года я не мог взять даже 2,15. Техника после перерыва в тренировках вся рассыпалась. В беге что-то поменялось, не мог собрать шаги. Постоянно чего-то не хватало. Я растерялся, не мог вспомнить ощущение прыжка.

В декабре из 10 попыток только дважды удалось взять 2,05, потом из 10 попыток трижды взял 2,10, дошел до высоты 2,15 и сбор закончился. Приехал я домой, в Бирск, и в последний день перед вылетом 12 января решил попрыгать с тренером. Начал прыгать и дело пошло, с двух попыток дважды взял 2,24.

– Выходит, только в Бирске вы поймали ощущение высокого прыжка. Так может вам перед каждым важным стартом стоит ехать на малую родину?

– Вряд ли такое возможно, тем более, теперь у меня дополнительные обязательства – я рядовой спортроты ЦСКА/Самара.

- Мечтаете стать майором, как Елена Исинбаева?

- Конечно! Хотелось бы после срочной продолжить службу по контракту.

– Вы жили в казарме?

– Да, когда воинскую присягу принимали в Сочи. С 8 утра до 9 вечера учились ходить строевым шагом. Жаль, пострелять не вышло.

«ЗАКОНЧУ СО СПОРТОМ, НО РОДИНУ ПРОДАВАТЬ НЕ БУДУ»

– Какие мысли роились в вашей голове, когда российских легкоатлетов отстранили от международных стартов?

– Не плакал, но обидно было очень, ведь по допингу ко мне никаких вопросов никогда не было. Мне кажется, скоро санкции снимут с российских легкоатлетов. Через год, через два, а потом все будет нормально.

– А если и через пять лет санкции не снимут…

– Все равно буду тренироваться. Дома что ли сидеть?

– Поэтому вы отправили заявку в Международную ассоциацию легкоатлетически х федераций (IAAF), чтобы получить разрешение выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена?

– Скажем так, я дорабатываю эту заявку. Она будет отправлена в IAAF.

– Когда такую заявку отправил ваш одноклубник Сергей Шубенков, в соцсетях его быстро записали в предатели…

– Неприятно было читать такие комментарии. Никогда так оскорбительно не напишет о спортсмене тот, кто в легкой атлетике хоть немного разбирается. Думаю, если бы моя фамилия была такая же известная, как у Шубенкова, то и на меня бы обрушился шквал критики за подачу заявки. Но я бы не обращал на это внимание. Все равно я намерен выступать за Россию хоть и под нейтральным флагом.

– В мае вам исполнится 20 лет, вы могли бы сменить гражданство, чтобы железно выступать на самом высоком уровне.

– Никогда не поменял гражданство. Россия — это Родина. Меня тут растили, готовили к победам, а я возьму и уеду в другую страну. Нет, я бы никогда так не сделал. Россия – моя страна. Даже если придется завершить карьеру – лучше закончу со спортом, но Родину продавать не буду.

– Но ведь в природе каждого спортсмена основной инстинкт - побеждать?

– Значит, пойду в другой вид спорта. С моим ростом можно в баскетбол или волейбол податься. В Бирске я в баскетбол с кем угодно могу сразиться. Но баскетбол - это для души. Надеюсь на лучшее, ведь я уже пропустил чемпионат мира среди юниоров в Польше. Победитель того первенства прыгнул на 2,27, а я на тренировках брал 2,30. Ну и на Игры в Рио не поехал, хотя отобрался. На Олимпиаде Россию должны были представлять три прыгуна - Иван Ухов, я, Даниил Цыплаков, но не судьба…

– Вы, Ухов и Цыплаков - сильнейшие в стране в прыжках в высоту?

– К сожалению, Цыплаков травмировался. В этом зимнем сезоне он не выступал. Зато Илья Иванюк на «Русской зиме» прыгнул на 2,31, а Дмитрий Семенов на 2,28. Думаю, если бы Андрей Сильнов соревновался, тоже бы входил в топ-5 лучших прыгунов России.

ПРО КЛИШИНУ, КУЧИНУ И ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

– Это правда, что Евгений Загорулько поставил перед вами задачу прыгнуть в этом сезоне на 2,33?

– Евгений Петрович говорил, чтобы в «положении» я указал задачу на зимний сезон: преодолеть планку на высоте 2,25-2,28».

– Как жить дальше, когда план перевыполнен?

– Если прыгну выше, хуже не будет.

– Например, на чемпионате России в помещении ЛФК ЦСКА.

– Посмотрим.

- Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина тоже будет выступать на этих соревнованиях. Вы с ней знакомы?

– Да. Мы поздравили друг друга после побед на «Русской зиме».

– Техника исполнения прыжков Кучиной вам нравится?

– Да, техника безупречная. Мария и бежит энергично, и добегает к планке как надо, и ногу правильно ставит перед толчком, и переход делает через планку. Все у нее в порядке, все идеально, и рост и вес. Эталонная, на мой взгляд, прыгунья, и в России и во всем мире.

– Вы часом не влюблены?

– Не будем об этом.

- А с Дарьей Клишиной вы познакомились на «Русской зиме»?

- Как-то не получилось. Я вообще в январе увидел её первый раз в жизни.

– Постеснялись подойти?

– Возможно.

– Вы заработали на «Русской зиме» 500 тыс. руб. На что их потратите?

- Отложу деньги. За один старт никогда раньше столько не зарабатывал. Раньше мой й призовой максимум был 70 тыс. руб.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Данил ЛЫСЕНКО

Родился 19 мая 1997 года в г. Бирск (Республика Башкортостан).

Рост 194 см, вес 71,5 кг.

Специализация: Прыжки в высоту. Мастер спорта. С детства Данила занимается легкой атлетикой в ДЮСШ «Юность» города Бирска. Тренер: Николай Ковальский. Тренер-консульта нт: Евгений Загорулько.

Победитель II юношеских Олимпийских игр (2014, Нанкин, 2,20 см)

Серебряный призер чемпионата России (2016). Бронзовый призер чемпионата России в помещении (2016).

В январе 2016 года в манеже имени братьев Знаменских на 20-м Кубке Москвы по прыжкам в высоту под музыку установил абсолютный рекорд России среди юниоров – 2.31. Предыдущее достижение в зале принадлежало олимпийскому чемпиону Ивану Ухову (2005 г, 2.29). У летнего юниорского рекорда страны было два обладателя - Ухов и Никита Анищенков – 2.30.

Лысенко вошел в состав сборной России по легкой атлетике на Олимпийские игры 2016 года. Международная федерация легкой атлетики (IAAF) отказалась допустить спортсмена к соревнованиям.

Рядовой спортивной роты ЦСКА/Самара. Выступает за ЦСКА и Центр олимпийских видов спорта Московской области. Прозвище: «Бирский кузнечик».

Любимые спортсмены: Валерий Брумель, Иван Ухов.

Личный рекорд: 233 см (установлен в помещении на турнире «Русская зима» 5 февраля 2017 г.). Учится в Училище олимпийского резерва (Москва). Не женат.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОНА В МИРЕ*

Имя Страна Результат

1-2. Сильвестр Беднарек Польша 2.33

1-2. Дерек Друин Канада 2.33

3. Павел Селиверстов Белоруссия 2.32

4. Дональд Томас Багамские о-ва 2.31

5-6. Эдгар Ривера Мексика 2.30

5-6. Джакориан Даффилд США 2.30

* в прыжках в высоту у мужчин, результат Лысенко, с которым он делил бы 1-3 места, не учитывается из-за дисквалификации ВФЛА