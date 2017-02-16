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Что с обороной «Спартака»? Как красно-белые обыграли норвежцев

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл норвежский «Олесунн» (3:1) в контрольном матче, но вновь показал слабую игру в обороне.

Очередной спарринг «Спартака» назначен на неудобное время. В тот момент, когда легендарный пресс-атташе клуба Леонид Трахтенберг называет состав красно-белых, в далеком от Испании Краснодаре местная команда огорчает «Фенербахче» в Лиге Европы. Зрителей поставили перед выбором. Какую-то часть аудитории «Спартак», конечно, потерял. Но в первом тайме счетчик фиксирует 35 тысяч онлайн-просмотров, что меньше, чем у предыдущих спаррингов, но больше, чем у любого другого российского клуба.

Многие сделали выбор в пользу «Спартака». Так ли все плохо? Или крайне неудачная игра с «Рубином» (2:4) была случайностью? Это только предстояло узнать. А на первых минутах все внимание сосредоточено на составе и расстановке. В центре обороны образована связка Кутепова и Джикии. Должен был играть Боккетти, но он почувствовал недомогание. Зобнин исполняет любимую роль box-to-box, Глушаков располагается выше. Слева в обороне вместо получившего микротравму Комбарова играет Ещенко.

Но главное – на поле и Зе Луиш, и Адриано. Первый – классический центрфорвард. Второй – нападающий с широким диапазоном: оттягивается в глубину и смещается на левый фланг. Можно сказать, что «Спартак» играет по модели с двумя форвардами. Впрочем, так можно сказать о любом матче, в котором выходили Зе Луиш и Промес. Новая связка проявляет себя уже на 10-й минуте – Зе Луиш делает пас, Адриано забивает. Становится интересно: бразилец вообще может не реализовать голевой момент?

«Спартак» владеет территориальным и игровым преимуществом. Навязывает матчу свою логику. Хотя играет без каких-то красивостей. Скоро забивает второй. Зобнин. Между прочим, он стал соавтором и первого гола – после его отбора Зе Луиш получил мяч. Зобнину как-то сразу не повезло: с первого дня в «Спартаке» им, в сущности, затыкали дыры на флангах. Хотя это универсальный, фантастически выносливый хавбек, играющий в стиле box-to-box. И сегодня он наконец-то в привычной роли. И сразу такой результат.

Во втором тайме Массимо Каррера освежает линию атаки – выходят Промес, Мельгарехо и Попов. В атаке лучше не становится. Хуже становится в обороне. «Олесунн», заурядный середняк чемпионата Норвегии, легко нащупывает болевые точки и давит на них. Песьяков поначалу спасает. Но после розыгрыша штрафного удара он бессилен. Очередной гол влетает в ворота красно-белых из-под Ещенко. Слабое звено в обороне «Спартака» выявлено уже давно. Все это знают. И Каррере что-то надо с этим делать.

В концовке отличается Промес. «Спартак» побеждает. Но своей игрой, главным образом в обороне, заставляет задуматься о неком кризисе. Нет, матч с «Рубином» случайностью не был. У команды Карреры действительно есть проблемы в обороне, и весьма существенные. Природу этого дефекта еще только предстоит понять. Не только ведь Ещенко виноват. Хотя главное тут не природа. А то, успеет ли тренерский штаб устранить дефекты к старту сезона.


Матч

Спартак - Олесунн - 3:1 (2:0)

Голы

Адриано 10 (1:0). Зобнин 38 (2:0). Гретарссон 73 (2:1). Промес 82 (3:1).

Состав

Спартак: Песьяков, Джикия, Ещенко, Маурисио, Кутепов, Фернандо, Самедов (Мельгарехо, 46), Зобнин, Глушаков, Адриано (Промес, 46), Зе Луиш (Попов, 64)

Место и дата

16 февраля 19:00, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция


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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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