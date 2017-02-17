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Коллективная ответственность. Как пройдет ЧМ-2026 в расширенном формате

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Коллективная ответственность. Как пройдет ЧМ-2026 в расширенном формате
Источник: Reuters

ФИФА «будет поощрять» заявки на совместное проведение ЧМ-2026. Как известно, ФИФА решила с этого года увеличить число участников финального турнира с 32 до 48 сборных. «Советский спорт» задается вопросом, кто мог бы потянуть такой масштабный турнир.

- ФИФА будет поощрять коллективные заявки на проведение ЧМ-2026. Мы должны показать миру, что действуем разумно и расширение турнира – показатель долгосрочной перспективы. Две-четыре страны смогут представить свои заявки, в которых по три-пять стадионов будут представлять каждую. Такие проекты нам интересны, в первую очередь, - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, одна конфедерация не может проводит чемпионат мира дважды подряд, поэтому из списка исключены страны Азиатской конфедерации футбола – ЧМ-2022 должен пройти в Катаре.

США и Канада

Американцы принимали первенство в 1994-м, Канада все больше по хоккею. Но и там в крупных городах есть отличные стадионы, на которых можно играть в соккер. Хотя большинство арен в таком случае наверняка будут американскими.

Футбольные стадионы США оборудованы отлично, а развитая система студенческого спорта позволит принять большое количество команд на комфортабельных базах. У Мексики тоже много хороших арен.

В общем союз США и Канады представить куда проще, чем совместную американо-мексиканскую заявку на ЧМ.

Англия, Франция и Германия

Политически и экономически устойчивые страны Европы. Возможно, Brexit (выход Великобритании из ЕС – Прим. ред.) повлияет на шансы Англии провести чемпионат мира, но о сотрудничестве с Францией и Германией сказать все-таки стоит. Британцы пролетели мимо ЧМ-2018 и 2022 годов, а значит, сделают все возможное, чтобы заполучить турнир опять. Для этого стране необходимо заручиться поддержкой материковых гегемонов – Франции и Германии.

Очевидно, что двум или трем государствам провести столь большой и серьезный форум будет проще. Инфраструктура налажена везде, географически страны находятся совсем, да и нагрузка на бюджет получается не такой тяжелой.

Уругвай, Чили и Аргентина

Уругвай, Чили и Аргентина уже проводили ЧМ, но, в отличие от Бразилии, было это давно. Совместная заявка будет с неповторимым латинским колоритом.

Придется модернизировать инфраструктуру, построить несколько новых стадионов или отремонтировать старые. Возможно, Чили и Уругвай сыграют роль подыгрывающих и главные матчи (допустим, финал) состоятся в Аргентине. Тогда два полуфинала или один из них и матч за третье место можно провести на родине Луиса Суареса и Алексиса Санчеса.

Австралия и Новая Зеландия

Австралийцы выступают в Азиатской конфедерации, но ФИФА может сделать исключение. Ранее, Австралия входила в зону Океании и была футбольным соседом Новой Зеландии – не последнего по развитию спорта и соответствующей инфраструктуры государства в регионе. Были ведь разговоры, что Австралия планировала бороться за право провести ЧМ-2018, но только в союзе с новозеландцами.

Вариант с ЧМ-2026 может стать еще одной попыткой. И, возможно, ФИФА даже согласится сделать исключение для «азиатов»-австралийцев. Вот только наберется ли в Австралии и Новой Зеландии столько стадионов для футбола? И главное – зачем их столько странам после ЧМ?

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