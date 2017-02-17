Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нужен ли «Матч ТВ» величайший рекорд Мозякина? Похоже, нам не покажут хоккей

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нужен ли «Матч ТВ» величайший рекорд Мозякина? Похоже, нам не покажут хоккей
Источник: «Советский спорт»

Лучшего хоккеиста страны Сергея Мозякина, кажется, вытеснила из телеэфира «Матч ТВ» детская художественная гимнастика. Бывает же такое!

* * *

Только что весь мир узнал, как Сидни Кросби набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

И вот совпало, что в этот же день Сергей Мозякин, наш «русский Кросби», может набрать 1000-е очко в чемпионатах России.


Коллеги в фейсбуке справедливо замечают: «Сегодня в 17.00 в хоккейном матче «Трактор» - «Металлург» Сергей Мозякин может набрать 1000-е очко в отечественных чемпионатах. Рекорд навсегда. В Штатах именно такие события продаются на телевидении лучше всего. Сначала полгода ожидания, всякие счетчики «до рекорда осталось...» и так далее.

На «Матч ТВ» сегодня в это время будут показывать Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой…»

* * *

Вообще история удивительная. Потому что на сайте «Матч ТВ» в сегодняшней сетке телетрансляций как раз стоит игра «Трактор» - «Металлург». 


Хотя если смотреть с мобильной версии – там в 17.30 будет художественная гимнастика.


Во вчерашних монтажных сетках, которые рассылались на телеканале, никакой хоккей на «Матч ТВ» не значился. Но не факт, что его не покажут. Все может поменяться в последний момент. С точки зрения технологий большого напряга для комментаторов тут не возникнет. Потому что игру все равно покажут в прямом эфире на «КХЛ ТВ», и просто сигнал пустят еще и на «Матч ТВ».

Но будет ли так – неизвестно.

При этом для «КХЛ ТВ» будущий рекорд Мозякина – это серьезное событие. Уже несколько дней крутится ролик с голами «русского Кросби» и надписью «Скоро 1000». Рекорд разогревают, как могут.

* * *

Нужно понимать вот что. Хотя Дмитрий Чернышенко – глава «Газпром-медиа» (куда входит «Матч ТВ») и президент КХЛ, понятно, что решение о каждой телетрансляции принимает не он лично.

Сетку верстает программная дирекция «Матч ТВ», которая в общем-то с исполнителями с «КХЛ ТВ» практически не советуется. Нейтральные менеджеры решают, какому событию в сетке быть. Нужна детская художественная гимнастика – будет она.

С другой стороны вам стоит понимать, что рейтинги у КХЛ на «Матч ТВ» низкие. Не сравнить с биатлоном. И это не матч СКА или ЦСКА. Так что даже Сергей Мозякин со своим юбилеем не соберет в разы больше поклонников хоккея к голубым телеэкранам.

* * *

Но 1000 очков Сергея Мозякина – это имиджевая фишка КХЛ. Такая же, как Сидни Кросби для НХЛ. И вот с этой точки зрения можно было бы показать исторический матч на «Матч ТВ».

Будет так или нет – узнаем в 17.00. Пока «Матч ТВ» держит интригу.

Однако комментаторы нам уже известны – это Юрий Розанов и Сергей Гимаев.

* * *

Ну и понятное дело, если не делать пафосное шоу из таких событий, как рекорд Мозякина, то хоккей КХЛ так и будет валяться по рейтингу на уровне плинтуса.

Что тут объяснять? По этим принципам работает раскрутка спорта в Северной Америке.

Но мы ведь в России живем.

* * *

Есть ведь хороший выход. Показать на «Матч ТВ» в 17.00 хоккей из Магнитогорска. И сказать Мозякину, чтобы он свое юбилейное очко набрал в ближайшие полчаса. Прям в первой половине первого периода.

Потом с 17.30 – «Алина Кабаева. Легкость как награда».

И все будут довольны.

Матч

Металлург Мг - Трактор

Место и дата

17 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хоккей – дело убыточное! Приговор шведских экспертов своей элитной лигеХоккей – дело убыточное! Приговор шведских экспертов своей элитной лигеИнтересные данные о плачевной экономике шведского хоккея, из которых вытекает жесткий вопрос: на что же тогда рассчитывать нашим клубам?КХЛ. СКА обыграл «Сочи», ЦСКА выиграл у «Торпедо» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Максим Карпов: Понимаю, что «Динамо» в перерыве качалось, но нам в сборной тоже было не сладкоФорвард московского «Динамо» Максим Карпов прокомментировал победу над «Адмиралом» - 2:1 ОТ.«Йокерит» или «Витязь»? Неважно». СКА уже общается в стиле плей-офф (видео)«Йокерит» или «Витязь»? Неважно». СКА уже общается в стиле плей-офф (видео)Знарок, Ковальчук, Шипачев и Буцаев – о том, как «Сочи» попрощался с плей-офф, а СКА после двух поражений подряд снова победил.Дмитрий Квартальнов: Нам стоит поучиться у «Торпедо»После победы над «Торпедо» (4:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов похвалил соперника и отказался комментировать судействоСергей Орешкин: Мало лезли на ворота. Никак не могли атаку наладитьГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Адмиралом» - 2:1 ОТ.Александр Андриевский: Все что было, оставили на льду. Против нас ведь не дворовая команда игралаГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 1:2 ОТ.Петерис Скудра: Мне некогда выбиваться из игрового ритмаПосле поражения от ЦСКА (2:4) главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра похвалил свою команду и рассказал о своем состоянии после дисквалификации.Скудра вернулся и проигралСкудра вернулся и проигралРепетиция прошлогодних соперников по плей-офф удалась. Несмотря на яростное сопротивление автозаводцев, армейцы удержали победу.Владимир Крикунов: Жалко, конечно, хотелось сегодня выиграть, но коротка кольчужка пока, наверноеГлавный тренер «Автомобилиста» прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».Владимир Соботка: Сегодня получилась хорошая тренировка перед играми на вылетЧешский центрфорвард «Авангарда» Владимир Соботка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».«Витязь» по буллитам уступил «Амуру»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Амуром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 Б в пользу «Амура».Дмитрий Квартальнов: Очень здорово играть с «Торпедо», с ними живые игры получаютсяГлавный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».Минское «Динамо» дома в овертайме обыграло «Нефтехимик»Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».Илья Ковальчук: СКА неважно, с кем играть в плей-оффНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).Олег Знарок: СКА в третьем периоде матча с «Сочи» играл по счетуГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).Вячеслав Буцаев: Нельзя допускать столько ошибок, как «Сочи» в матче против СКАГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился мнением о поражении от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:6).Без денег и плей-офф. СКА отыгрался за поражение от «Спартака» на «Сочи»Без денег и плей-офф. СКА отыгрался за поражение от «Спартака» на «Сочи»СКА после пощечины от «Спартака» быстро разобрался с ХК «Сочи» и позволил пролезть в Кубок Гагарина «Йокериту».«Йокерит» дома уступил «Ак Барсу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Ак Барсом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Ак Барса».Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Адмирал»Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Адмиралом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».
Главные новости
Футбол
Какие российские клубы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы (опрос)
Футбол
Первый канал еще не решил, будет ли показывать матчи сборной России с Бельгией и Кот-д'Ивуаром
Хоккей
Александр Овечкин: Кросби велик, если бы не травмы, он бы набрал 1000 очков раньше
Футбол
Президент «Реала» Перес планирует покинуть свой пост
Футбол
Арсен Венгер: Даже если я уйду, «Арсенал» не начнет выигрывать каждый матч
Футбол
Калачев вошел в символическую сборную недели Лиги Европы
Легкая атлетика
Антюх вернет МОК медаль ОИ-2012
Теннис
Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе
Хоккей
Джо Сакик: Мы уверены, что в следующем сезоне Варламов покажет свой лучший хоккей
Футбол
Дмитрий Полоз: Надо доказать в Праге, что не просто так разгромили «Спарту»
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости