Нужен ли «Матч ТВ» величайший рекорд Мозякина? Похоже, нам не покажут хоккей

Лучшего хоккеиста страны Сергея Мозякина, кажется, вытеснила из телеэфира «Матч ТВ» детская художественная гимнастика. Бывает же такое!

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Только что весь мир узнал, как Сидни Кросби набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

И вот совпало, что в этот же день Сергей Мозякин, наш «русский Кросби», может набрать 1000-е очко в чемпионатах России.





Коллеги в фейсбуке справедливо замечают: «Сегодня в 17.00 в хоккейном матче «Трактор» - «Металлург» Сергей Мозякин может набрать 1000-е очко в отечественных чемпионатах. Рекорд навсегда. В Штатах именно такие события продаются на телевидении лучше всего. Сначала полгода ожидания, всякие счетчики «до рекорда осталось...» и так далее.

На «Матч ТВ» сегодня в это время будут показывать Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой…»

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Вообще история удивительная. Потому что на сайте «Матч ТВ» в сегодняшней сетке телетрансляций как раз стоит игра «Трактор» - «Металлург».





Хотя если смотреть с мобильной версии – там в 17.30 будет художественная гимнастика.





Во вчерашних монтажных сетках, которые рассылались на телеканале, никакой хоккей на «Матч ТВ» не значился. Но не факт, что его не покажут. Все может поменяться в последний момент. С точки зрения технологий большого напряга для комментаторов тут не возникнет. Потому что игру все равно покажут в прямом эфире на «КХЛ ТВ», и просто сигнал пустят еще и на «Матч ТВ».

Но будет ли так – неизвестно.

При этом для «КХЛ ТВ» будущий рекорд Мозякина – это серьезное событие. Уже несколько дней крутится ролик с голами «русского Кросби» и надписью «Скоро 1000». Рекорд разогревают, как могут.

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Нужно понимать вот что. Хотя Дмитрий Чернышенко – глава «Газпром-медиа» (куда входит «Матч ТВ») и президент КХЛ, понятно, что решение о каждой телетрансляции принимает не он лично.

Сетку верстает программная дирекция «Матч ТВ», которая в общем-то с исполнителями с «КХЛ ТВ» практически не советуется. Нейтральные менеджеры решают, какому событию в сетке быть. Нужна детская художественная гимнастика – будет она.

С другой стороны вам стоит понимать, что рейтинги у КХЛ на «Матч ТВ» низкие. Не сравнить с биатлоном. И это не матч СКА или ЦСКА. Так что даже Сергей Мозякин со своим юбилеем не соберет в разы больше поклонников хоккея к голубым телеэкранам.

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Но 1000 очков Сергея Мозякина – это имиджевая фишка КХЛ. Такая же, как Сидни Кросби для НХЛ. И вот с этой точки зрения можно было бы показать исторический матч на «Матч ТВ».

Будет так или нет – узнаем в 17.00. Пока «Матч ТВ» держит интригу.

Однако комментаторы нам уже известны – это Юрий Розанов и Сергей Гимаев.

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Ну и понятное дело, если не делать пафосное шоу из таких событий, как рекорд Мозякина, то хоккей КХЛ так и будет валяться по рейтингу на уровне плинтуса.

Что тут объяснять? По этим принципам работает раскрутка спорта в Северной Америке.

Но мы ведь в России живем.

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Есть ведь хороший выход. Показать на «Матч ТВ» в 17.00 хоккей из Магнитогорска. И сказать Мозякину, чтобы он свое юбилейное очко набрал в ближайшие полчаса. Прям в первой половине первого периода.

Потом с 17.30 – «Алина Кабаева. Легкость как награда».

И все будут довольны.