Отвратительно: белорус ест газету, потому что проиграл спор из-за хоккея (видео)

Хоккейный обозреватель утверждал, что минское «Динамо» не попадет в плей-офф. Как же он заблуждался!

История выглядит так. Есть такой белорусский хоккейный журналист Вячеслав Федоренков, один из лидеров жанра в своей стране.

И вот в феврале он написал в «Прессболе», что съест восьмиполосный номер своей газеты, если минское «Динамо» пробьется в плей-офф.

Что же получилось? Минск не просто попал в кубковую восьмерку, но даже занимает сейчас пятое место, которое в плей-офф пока выводит на московское «Динамо».

И вот после домашнего матча с «Нефтехимиком» (2:1 бул.) господин Федоренков прямо в зале для пресс-конференций устроил шоу. Причем тренер минского «Динамо» напутствовал его на эту акцию: мол, жуй-жуй, глотай.

Слава, мы с тобой лично знакомы. И я скажу, что с моей точки зрения это выглядит отвратительно!

Объясняю.

Во-первых, это лютый плагиат. Первым газету со своей заметкой съел еще канадский журналист во время Суперсерии-1972.

Вот тогда это было оригинально и свежо. Но с тех пор уже миллионы журналистов проделали этот трюк. Видео навскидку:

Какой-то унылый парень в белой рубашке жует свою заметку, запивая водичкой, потому что предсказывал, что «Салават Юлаев» провалит сезон, а он вдруг стал чемпионом.

Это такая же банальность, как в заметке написать «кожаная сфера» или «стойка ворот». Для журналиста это не оригинальность, а тупость.

Во-вторых, камера снимала прям тарелку, куда лопухами была накрошена статья. Это какая-то рвотная жижа, смотреть на которую нельзя без содрогания.

В-третьих, если это была попытка сделать шоу, то ведущий в этой акции был весьма уныл. Можно было бы посмотреть, например, как Отар Кушанашвили ест свежий выпуск «Советского спорта». Вот это было бы зажигательно. А так…

В-четвертых, тут есть элемент политики. Люди кликнут на заголовок и подумают, что газету тебя заставил съесть Александр Лукашенко. Никто ведь не будет вдаваться в детали.

В целом, конечно, попытка привлечь интерес к своей персоне и минскому «Динамо» засчитана. Но можно было бы, например, поспорить на то, что белорусские девушки из группы поддержки пробегут в одних купальниках по Проспекту Независимости. Или…

Не надо или! Нас это полностью бы устроило.

Заключайте пари на то, что минское «Динамо» пройдет первый раунд.