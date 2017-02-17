Восток – дело мощное

Фото Татьяны Глюк

Туры чемпионата России по хоккею с мячом в восточных городах не приносят пока западникам радости. Вновь ноль очков и неутешительная разница забитых и пропущенных мячей 29:6.

Начался тур в полдень по московскому времени в Хабаровске. Московским динамовцам там изначально ничего не светило. Бушевали в составе хозяев Артем Бондаренко (покер) и Кирилл Петровский (хет-трик). Чуть скромнее (дубль) обычного вел себя на поле Павел Рязанцев. Он-то очень любит забивать таким командам. И совсем незаметным был на поле один из лидеров сборной России Максим Ишкельдин, который в голевых комбинациях не поучаствовал.

Местная публика порадовалась выходу на поле Юрия Шардакова (гол плюс две передачи), который с травмой отыграл в финале ЧМ-2017 5 февраля, а после этого на льду не появлялся.

Иркутяне отчитывались перед своими болельщиками за невзрачный выезд в Москву и Казань. При счете 6:0 матч можно было заканчивать на 37-й минуте. Трижды отличился новый-старый кумир местной публики Евгений Иванушкин. Причем забивал он на любой вкус – с пенальти, после розыгрыша углового и с игры. Во втором тайме хозяева позволили порезвиться гостям: пропустили два мяча, а на 90-й минуте снова забили сами.

«Енисей» проиграл в воскресенье в Архангельске и вернулся в Красноярск злой, как тысяча чертей. Гол в архангелогородца Александра Антонова в дебюте домашнего матча вообще для хозяев стал таблеткой «озверина». Но злость в таких делах – плохой союзник. Сравнять счет удалось лишь к концу первого тайма (1:1).

Зато, успокоившись в перерыве, красноярцы понеслись вперед. Сначала пенальти не реализовал Юрий Викулин, затем два подряд забил Алмаз Миргазов. А Андрей Прокопьев и Иван Шевцов довершили дело.

Вот где западники могли зацепить очки, так это в Первоуральске. «Волга» там даже повела 2:1 на 46-й минуте после гола Максима Пахомова. Однако второго тайма хозяевам вполне хватило на три результативных ответа.

Группа I

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Динамо-Москва» – 13:1 (6:0)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Динамо-Казань» - 7:2 (6:0)

«Енисей» (Красноярск) – «Водник» (Архангельск) - 5:1 (1:1)

«Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Волга» (Ульяновск) - 4:2 (1:1)

19 февраля (воскресенье). «СКА-Нефтяник» – «Динамо-Казань», «Байкал-Энергия» – «Динамо», «Уральский Трубник» – «Водник», «Енисей» – «Волга».

Группа II

20 февраля (понедельник). «Старт» – «Родина», «Кузбасс» – «Сибсельмаш».