«Спартаку» придется подписывать Пумбу. Читаем гостевые книги клубов РФПЛ

«Советский спорт» начинает новую традицию. Отныне мы регулярно будем заглядывать в гостевые книги российских футбольных клубов (где они имеются и активно используются). Постараемся публиковать сообщения с минимальными правками, поэтому не удивляйтесь появлению к тексте «свиней», «бомжей» и прочих «коней».

«Спартак»

В гостевой книге болельщиков московского «Спартака» активно обсуждают происходящее с российскими клубами в еврокубках, хоть сам красно-белый клуб в них и не участвует. Кто-то, например, радуется, что Бранислав Иванович так и не перешел в «Спартак»:

Superfuzz: Иванович, похоже, потому и не у нас, что в «Челси» главным Конте. «Массимо, оно тебе надо?»

Другой болельщик заострил внимание на Ачимпонге, забившем «Зениту» два гола:

BM1964: Я, кстати, не понял, что там нашли в этом пин понге. Он забил свои первые два гола, не то в этой лиге, не то вообще... В первом случае пас был замечательный, во втором проспали Лодыгин и Иванович. Смешные вы. Забьет кто-то два Питеру, о-у давай сразу к нам... Вот так мы и Мельгареху брали.

Еще один красно-белый фанат боится, что в Питере проявятся любители теории заговора и в поражении «Зенита» обвинят именно «Спартак»:

Recchi: Бгг, капитан-бомж открыл новую страницу в истории клуба. Жду от Луческу: «Во всем виноват «Спартак». Из-за их сильной игры осенью нам пришлось скупать всё что движется, и тут нам подсунули неправильного Ивановича». А если серьезно, то, пожалуй, плохо, что они вылетают, т.к. ничто не будет отвлекать от чемпа.

Многих напугала уверенная игра «Краснодара» против не самого слабого «Фенербахче»:

Squabbler: Считаю, надо сдавать билеты в Краснодар. Порвут нас. Я на это смотреть не смогу. Краснодарские 4-0 при слюнявом турке я уже лицезрел. Все пропало.

Никак болельщики не забудут вылета «Спартака» на ранней стадии Лиги Европы – даже проследили возможный путь красно-белого клуба в плей-офф:

морон: Сегодня «Спартак» Аленичева должен бы играть с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Но что то пошло не так.

Не обошлось и без сравнения разгромившего «Барселону» Унаи Эмери с возглавившим дирекцию прямых трансляций на «Матч ТВ» Валерием Карпиным, в свое время уволившим испанца:

SAS: А что круче - главный тренер ПСЖ или главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ»?

«Зенит»

В одном этом сообщении болельщика «Зенита» - все, что можно было сказать по матчу Лиги Европы против «Андерлехта»:

Astakhov: Относительно «Краснодара» и «Ростова» «Зенит» пытался играть в более умный и классный футбол, творческий что ли. Но смотрелся при том плохо собранным механизмом, который в данный момент играть так хочет, просто не может. Шатов кромешный ужас. Иванович пока инородное тело, Эрнани надо было спиртом растереть что ли, Дзюба «ну не шмогла», как впрочем и вся команда в целом. И то, что при таком счёте лучшим был Лодыгин, оптимизма перед ответной игрой не добавляет.

Продолжают в городе на Неве присматриваться к новичкам этой зимы:

Sur-Mer: У Эрнани какая-то пластика насекомого, то ли кузнечик, то ли богомол.

Впечатление первая официальная игра «Зенита» у многих оставила двоякое:

Прихожанин: Тут два варианта. Импотентно носились или еле ползали в оргазме.

Но в Питере всегда готовы видеть и положительные моменты, отвлекаясь от негатива:

Fwd: Зато у нас самый лучший в мире твиттер, болельщики в Китае и специально обученный чувак для репортажей из раздевалки!

ЦСКА

В ЦСКА все ждут, но никак не дождутся на поле возвращенного из аренды Витиньо:

Слепой.Пью: Витинью, ходят слухи, обменять хотят. Так что, может мы его и не увидим. Так вот почему его все время в разные цвета раскрашивают. Хотят угодить заказчикам. Во два ирода покупочку провернули. Даже Гинер чувака играть заставить не может. А он, как известно, может всё!

Многие болельщики встали перед дилеммой:

Папа: Победив в первом весеннем туре «Зенит», мы приблизим мясо к вершине. У меня когнитивный диссонанс.

Вылетевший из еврокубков ЦСКА все же продолжает следить за Лигой чемпионов, каждое событие выворачивая в свою пользу:

Савва: Учитывая, что мы обыгрывали «тренеришку», а он в свою очередь снасилил барсу, тооо... Кто знает… Кто знает?

Некоторые фанаты, пока нет никаких баталий в футболе реальном, переключились на виртуальное пространство:

Чегевара: У нас теперь есть киберфутболист Timon. Вот это трансфер. Свиньи в бешенстве... Свиньям придется подписывать Пумбу.

«Терек»

В грозненском «Тереке» в гостевой книге в основном обсуждают товарищеские матчи. Но главная тема для споров – предстоящее возможное переименование клуба в «Ахмат»:

Licvidator: Вот только интересно как он кричалки будет придумывать, вообще как собирается культуру боления за клуб поднимать... А вот низкие болельщики других клубов с радостью начнут сочинять кричалки, которые и нам и руководству не понравятся. По мне так руководству надо дважды подумать прежде чем, переименовывать клуб, подумать о нас, и о последствиях. Клуб и так назван именем первого президента. (РФК «Терек» (Грозный) им. А.А. Кадырова).

«Амкар»

В Перми болельщиков задел британский фильм о бесчинствах российских фанатов:

Alexgad: А вдруг Кубок Конфедераций спокойно пройдет, что они тогда напишут-снимут? Вот еще непонятно, кого-то били в Москве когда финал ЛЧ проходил?

Там тоже смотрели еврокубки и жалели, что их клуб тренирует не Бердыев:

Flame: Мда... При всём уважении к Гаджи Муслимовичу, всё больше и больше терзаюсь мыслями: а какую бы команду из «Амкара» сделал Бердыев...

Еще один актуальный момент – игры в манеже. Он, кстати, станет актуальным и для других команд РФПЛ, если зима на территории нашей страны задержится:

ДМ: Все верно, … эти манежи. Стойкое отвращение к футбольным манежам еще с 80-х, 90-х. Там вроде кони играли в манеже а потом еще Кубок Содружеств. Уродуют только футбол.

«Ростов»

В «Ростове» стараются не обращать внимания на нападки на Курбана Бердыева со стороны журналистов. Он ведь пока побеждает:

LynxSW: А мне нас…ть на делишки КББ, мне главное, чтобы команда выигрывала и приносила кучу положительных эмоций. В России и в мире, всегда воровали и будут воровать, просто способы меняются.

Также в Ростове-на-Дону гордятся своим вкладом в то, что Россия в таблице коэффициентов УЕФА обогнала Португалию:

Vladimir: В нынешнем сезоне «Ростов» лидирует по набранным очкам в таблицу коэффициентов – 13. Три очка ростовчане заработали в квалификации Лиги чемпионов, четыре – в групповом раунде Лиги чемпионов, еще четыре – бонус за выход в групповой раунд и два – за победу над «Спартой». Следом идет «Краснодар» – 10,5 очка. Тройку замыкает «Зенит» – 10. Показатель ЦСКА – 7 очков. А у «Спартака» – 0,5.

К последней цифре на югах отнеслись с юмором:

HiLL: А у «Спартака» – 0,5. Да у Спартака всегда по поллитра. У каждого игрока.

Не так давно появились слухи, что «Ростов» может подписать контракт с еще одним игроком сборной Ирана, уже третьим:

Jammer: По-моему, КББ просто иранцев спасает от диктаторского режима. Правозащитник. Как Тимоша.

«Рубин»

В Казани до сих пор вспоминают победу «Рубина» над «Спартаком» в товарищеском матче на сборах:

Яхонт: Ну неплохо, неплохо... Игра, конечно же, тренировочная, но приятно, что опустили с небес на землю «Спартак» и особенно его болельщиков, которые размазывая сопли вопили благим матом, что «Спартак» теперь есть «клупевропейскоготопуровня», ещё раз приятно, спасибо «Рубин».

И еще одно сообщение по мотивам того матча:

MetRub: Судья не заряжен и «Рубин» спокойно раскатывает «Спартак».

Также за живое задело болельщиков и расставание с Магомедом Оздоевым. Нет, они не жалеют, что отдали полузащитника. Жалеют, что так дешево:

Эридан: «Тереку» уж могли бы и загнать за 5-6 лямов: 1 млн за футбольные качества, 2-3 млн за паспорт, 2-3 млн за кавказскую принадлежность. Опять стормозили...

«Локомотив»

В стане «Локомотива» все еще ждут нападающего:

Mnb: Коварная Смородская подсадила болел Локо на нападающих. Результата от них особого нет, только временный кайф, который быстро проходит. С уходом нападающего наступает опустошение и организм требует новой дозы.

Волнуют «железнодорожников» и возможные санкции со стороны УЕФА и ФИФА к их новому приобретению:

Тигры Аркана: Ахахах Фарфан-тюльпан похоже от арабов убежал не по правилам, вот смеху то будет если дисквалификацию влепят.

Фамилии людей обсуждать неприлично, но болельщиков это не волнует. Они продолжают измываться над новым спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусом:

CrazyTeacher: Ничего личного к нашему спортдиру... но Шоффель в переводе с немецкого означает - олух, простофиля.

«Анжи»

В Махачкале главная тема – трансферная политика клуба этой зимой:

Абдулито: Батов это тот, кто, находясь в аренде в великом футбольном клубе «Оренбург», не смог пробиться в основу, не сыграв и 5 полных матчей. ИМХО лучше б с молодежки за миллион в год кого-нибудь вытащили в основу, чем непонятному Батову 18 млн платить, за что?

Горец: Скорее бы трансферное окно закрыли, а то весь хлам заберут.

«Крылья Советов»

Вот, что многие болельщики «Крыльев Советов» думают о подписании контракта с бывшим игроком «Барселоны» и «Арсенала» Александром Глебом:

КрыС: Пассажир на борту, должен был за билет заплатить, а тут ещё похоже, наоборот, ему не хило приплачивают. В общем, белорусская «звезда» должна была быть в «Крыльях», если бы сборы в Турции оплатила из своего кармана или внесла бы одну треть в бюджет клуба. Был у нас больной Семшов, теперь вот стеклянный Глеб. Правда, может позвонить Чигинёву, может он (обещанного три года ждут) решится наконец за свой счёт содержать в «Крыльях» Глеба?

«Оренбург»

На гостевой страничке «Оренбурга» тихо, но умные мысли здесь водятся:

Рома: Может, дело все-таки в уровне футболиста, а не в цвете кожи?

«Арсенал»

В тульском «Арсенале» в основном поют дифирамбы клубному руководству, которое просто отлично освещает зимние сборы. От трансферного окна все уже устали, но от нападающего не отказались бы. Некоторым он даже во снах является:

Куценко: Еще неделя Санта-Барбары осталась…

71Тула: Воооо. Мне сегодня приснилось что Ари в «Арсенале».

РОМА: Веллитона бы пригласить.

«Томь»

А в «Томи» все по прежнему – по привычке пишут письмо президенту:

Андрей Майстренко: Друзья давайте спасать «Томь»!!! Петиция Путину!!!

Smallgiraffes: Смысл продолжать мучения? Клуб - это ООО-шка, его в конечном счете обанкротят и он все равно снимется.

Андрей Джанинян: Лучше сняться. Мое мнение, можете хоть заминусоваться в хлам, мне плевать. Защитников опытных вообще нет, это бред. Ничего хорошего не будет. Если вам нравиться смотреть на унижения клуба, то мне вас жаль. Тула за три года проделала путь от ЛФК до Премьер-лиги. Сейчас в первую очередь бы думали как сохранить здание, которое на торги выставили, а не платить гастарбайтерам.

