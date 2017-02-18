Юрий Дудь: Из шоу «КультТура» ушел спонсор. Но мы и сами виноваты

Евгений Савин, Федор Смолов и Юрий Дудь Источник: Instagram

Ведущий программы «КультТура» на телеканале «Матч ТВ» Юрий Дудь рассказал «Советскому спорту» о причинах закрытия этого проекта, реалиях медийного рынка, будущем на YouTube и многом другом.

- Итак, почему программу «КультТура» закрыли?

- Если формально – уход спонсора. Если глобально – мы сами. Уход спонсора – потому что он делал программу экономически оправданной, даже несмотря на то что рейтинги были очень так себе. Мы сами – потому что не смогли сделать так, чтобы рейтинги били вверх, как пробка бьет из шампанского, и присутствие спонсора было бы не столь важно.

- Рейтинги «КультТуры» были выше передачи «Все на Матч» или знаменитых детских боев в Чечне?

- Это вопрос не ко мне. Я в большей степени следил за рейтингами «КультТуры» и как максималист не очень часто получал повод для радости.

- «КультТура» – единственное шоу, где о футболе говорили «по фану». Насколько успешен этот формат в сегодняшних реалиях?

- Ну, если мы закрылись, то как минимум внутри классического телевизора точно не очень успешен. Тем не менее, лично я продолжаю любить программы – хоть про футбол, хоть про лечение сахарного диабета, – где говорят человеческим языком, а не казенным.

- Почему к Вам в гости приходило намного больше футбольных людей, чем в студию «Матч ТВ»? У вас медом намазано, а у них?

- В первую очередь, потому что студия «Матч ТВ» – это одно конкретное место, к тому же 99 процентов эфиров оттуда – прямые. Мы же могли подстроиться под гостя по времени и часто – по месту. Вплоть до того, чтобы приехать к нему в Казань (приезжали дважды), Краснодар (дважды) или Питер (много раз). Во-вторых, у нас была очень высокая планка того, кто мог оказаться в программе гостем. Только актуальные, только вовлеченные в футбол люди – и никаких бывших футболистов, которые позволяют себе приходить в студию других программ с фразой: «Я матч не смотрел, но проанализировать смогу».

- Самый крутой гость «КТ»?

- Леонид Слуцкий: когда главный тренер сборной за день до поездки на Евро рассказывает, шутит, издевается, участвует в аттракционах, это очень, очень хорошо. Василий Березуцкий: он был у нас два раза, причем второй раз реально выручал. По плану мы ждали Зорана Тошича, но в матче с «Зенитом» он был ранен – и в самолет забирался чуть ли не с костылями. Вася как лидер ЦСКА и просто очень адекватный парень поменял свои планы на выходной день и пригнал к нам – подстраховать партнера по команде. Ну и Федя Смолов: в прошлом году у него получалось быть не только первоклассным футболистом, но и отличным шоуменом.

- Если «Матч» пригласит делать эмоциональное шоу о футболе – согласитесь?

- Я подумаю.

- «Удар головой», «КультТура»… Все хорошее когда-нибудь заканчивается?

- Все – ну или почти все – программы когда-нибудь заканчиваются, это нормальный процесс. Исключение – вечерние шоу, но их ведут люди гораздо большего таланта, чем я. Ну и «Поле чудес» – правда, глядя на Леонида Якубовича, я не уверен, что он сам счастлив тому, что этой программе нет конца.

- Недавно Вы появились на YouTube. Решили заделаться блогером и отвлечься от спорта?

- Каждый год я ставлю себе задания – научиться чему-то новому за ближайшие 12 месяцев. Например, в 2016-м я должен был научиться монтировать видео (относительно удачно), пользоваться фотошопом (неудачно), подтягиваться широким хватом не меньше 12 раз (удачно). Задание на 2017-й – попробовать себя в жанре интервью не о спорте. Лучшего медиа, чем Ютуб, для этого не существует. Поэтому в свободное – именно в свободное – от своей основной работы на Sports.ru время я и попробую это сделать.

- Назвать YouTube-канал «вДудь» – это как вообще?

- Ну не знаю... Подумал полминуты – и назвал.

- Как быстро «вДудь» наберет миллион подписчиков? Прогноз от Юрия Дудя.

- О таких целях я привык думать тихо, поэтому просто промолчу.