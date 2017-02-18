Юрий Дудь: Из шоу «КультТура» ушел спонсор. Но мы и сами виноваты
Ведущий программы «КультТура» на телеканале «Матч ТВ» Юрий Дудь рассказал «Советскому спорту» о причинах закрытия этого проекта, реалиях медийного рынка, будущем на YouTube и многом другом.
- Итак,
почему программу «КультТура» закрыли?
- Если формально – уход спонсора. Если глобально – мы сами. Уход спонсора – потому что он делал программу экономически оправданной, даже несмотря на то что рейтинги были очень так себе. Мы сами – потому что не смогли сделать так, чтобы рейтинги били вверх, как пробка бьет из шампанского, и присутствие спонсора было бы не столь важно.
- Рейтинги
«КультТуры» были выше передачи «Все на Матч» или знаменитых детских боев в
Чечне?
- Это вопрос не ко мне. Я в большей степени следил за рейтингами «КультТуры» и как максималист не очень часто получал повод для радости.
- «КультТура» – единственное шоу, где о футболе говорили «по фану». Насколько успешен этот
формат в сегодняшних реалиях?
- Ну, если мы закрылись, то как минимум внутри классического телевизора точно не очень успешен. Тем не менее, лично я продолжаю любить программы – хоть про футбол, хоть про лечение сахарного диабета, – где говорят человеческим языком, а не казенным.
- Почему к
Вам в гости приходило намного больше футбольных людей, чем в студию «Матч ТВ»?
У вас медом намазано, а у них?
- В первую очередь, потому что студия «Матч ТВ» – это одно конкретное место, к тому же 99 процентов эфиров оттуда – прямые. Мы же могли подстроиться под гостя по времени и часто – по месту. Вплоть до того, чтобы приехать к нему в Казань (приезжали дважды), Краснодар (дважды) или Питер (много раз). Во-вторых, у нас была очень высокая планка того, кто мог оказаться в программе гостем. Только актуальные, только вовлеченные в футбол люди – и никаких бывших футболистов, которые позволяют себе приходить в студию других программ с фразой: «Я матч не смотрел, но проанализировать смогу».
- Самый
крутой гость «КТ»?
- Леонид Слуцкий: когда главный тренер сборной за день до поездки на Евро рассказывает, шутит, издевается, участвует в аттракционах, это очень, очень хорошо. Василий Березуцкий: он был у нас два раза, причем второй раз реально выручал. По плану мы ждали Зорана Тошича, но в матче с «Зенитом» он был ранен – и в самолет забирался чуть ли не с костылями. Вася как лидер ЦСКА и просто очень адекватный парень поменял свои планы на выходной день и пригнал к нам – подстраховать партнера по команде. Ну и Федя Смолов: в прошлом году у него получалось быть не только первоклассным футболистом, но и отличным шоуменом.
Просто для истории - в течение года в шоу @kult_tura заглядывали следующие: Федор Смолов Евгений Гинер Василий Березуцкий Олег Иванов Виталий Дьяков Денис Глушаков Сергей Рыжиков/Максим Канунников Квинси Промес Николас Ломбертс Евгений Селезнев Павел Мамаев Олег Самсонов Роман Асхабадзе Вячеслав Малафеев Леонид Слуцкий Спартак Гогниев Динияр Билялетдинов Герман Ткаченко Валерий Карпин Алекс Сонг Василий Березуцкий Никита Баженов Брайан Идову Андрей Червиченко Сальваторе Боккетти Артем Милевский Александр Салугин Марко Трабукки Сергей Карасев Жулиано Ольга Смородская Александр Селихов Магомед Оздоев Виталий Денисов Федор Смолов Денис Глушаков/Герман Ткаченко Обитатели русского футбола не любят ходить в телевизор, но за 2016 год нам удалось вытащить в гости довольно мощную компанию - всем, кто нам в этом помогал, я говорю большое спасибо. В списке выше есть звезды, есть легенды (да, я про Никиту Баженова), а есть просто отличные парни, которые умеют смеяться над собой и рассказывать интересные истории. Сегодня в 22.25 - неожиданный новогодний выпуск. Оле!
- Если «Матч»
пригласит делать эмоциональное шоу о футболе – согласитесь?
- Я подумаю.
- «Удар
головой», «КультТура»… Все хорошее когда-нибудь заканчивается?
- Все – ну или почти все – программы когда-нибудь заканчиваются, это нормальный процесс. Исключение – вечерние шоу, но их ведут люди гораздо большего таланта, чем я. Ну и «Поле чудес» – правда, глядя на Леонида Якубовича, я не уверен, что он сам счастлив тому, что этой программе нет конца.
- Недавно Вы
появились на YouTube. Решили заделаться блогером и отвлечься от спорта?
- Каждый год я ставлю себе задания – научиться чему-то новому за ближайшие 12 месяцев. Например, в 2016-м я должен был научиться монтировать видео (относительно удачно), пользоваться фотошопом (неудачно), подтягиваться широким хватом не меньше 12 раз (удачно). Задание на 2017-й – попробовать себя в жанре интервью не о спорте. Лучшего медиа, чем Ютуб, для этого не существует. Поэтому в свободное – именно в свободное – от своей основной работы на Sports.ru время я и попробую это сделать.
- Назвать
YouTube-канал «вДудь» – это как вообще?
- Ну не знаю... Подумал полминуты – и назвал.
- Как быстро
«вДудь» наберет миллион подписчиков? Прогноз от Юрия Дудя.
- О таких целях я привык думать тихо, поэтому просто промолчу.