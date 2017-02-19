Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Футбол  Блэкберн- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Барселона- : -Леганес
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Хоккей  Рейнджерс- : -Вашингтон
Футбол  ПСЖ- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Симау Саброза: Аленичева было невозможно остановить

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Симау Саброза: Аленичева было невозможно остановить
Источник: «Советский спорт»

Вице-чемпион Европы, экс-капитан «Бенфики», один из лучших португальских футболистов 2000-х Симау Саброза дал интервью «Советскому спорту».

«Измайлов казался грустным»

Саброза после завершения карьеры пошел работать на ТВ. Его программа «Друзья Симау» - интервью с известными футболистами – начинает набирать популярность. Саброза уже сделал интервью с Диего Костой и Серхио Агуэро. В планах беседы с Иньестой, Месси и Роналду.

- Уговорите кого-нибудь из российских игроков дать вам интервью?
- На Кубок Легенд я приехал поиграть в футбол, развлечься. Хотя и до российских игроков очередь дойдет. Единственная проблема — языковой барьер. Как нам общаться? И все равно сделать интервью было бы интересно. У меня много русских друзей.

- И с кем же хотели бы записать интервью в первую очередь?
- С Аленичевым. Он потрясающий человек, в Португалии был заметен. Тем более программа выходит для местных зрителей, им Аленичев точно будет очень интересен.

- Вот кто самый популярный русский в Португалии.
- Да, но я еще назову Кулькова и Юрана. Дмитрия помнят лучше, так как он не так давно выигрывал с «Порту» трофеи. На поле его почти невозможно было остановить, великолепный футболист. Я бы мог назвать и других российских футболистов. Но так как сам играл против Аленичева, набрался впечатлений.

- Вы и против Марата Измайлова играли.
- Холодный, - говорит Саброза. - Измайлов и по манере игры, и по поведению вне поля всегда казался таким отчужденным. Думаю, на его закрытость повлияли и частные травмы. Поэтому он так холодно себя со всеми вел, казался грустным. Но когда играл, было видно, какой он большой талант. В «Спортинге» Марат здорово играл, жаль, в «Порту» уже не вышел на свой уровень.

«Сын просил футболку 10-го номера сборной России»

- Первая ассоциация, когда слышите фразу «российский футбол»?
- Сильный и непростой чемпионат, в котором выступают качественные игроки. Не зря столько португальцев уехали к вам играть, начиная с Манише и Коштиньи. Данни вообще звезда в России, правильно? Плюс наши тренеры в Россию едут с удовольствием.

- Если говорить о нынешнем поколении российских игроков, сможете вспомнить хоть одно имя?
- Мой сын просил привезти ему футболку 10-го номера ЦСКА. Нет, погодите, сборной России. Но имени не помню. Вообще я знаю в лицо российских игроков, но по фамилиям их так сложно запоминать, - смеется Саброза.

- Аршавина-то помните?
- Ну он звезда! Самый известный российский футболист. Только Аршавин уже не играет за сборную. Зато помню близнецов из ЦСКА, играл когда-то против них. Они же сделали очень хорошую карьеру.

- Вы сказали, что португальцы с удовольствием едут в Россию. А вас не звали?
- Нет, ни одного предложения не получал.

«У Каряки не было шансов меня подвинуть»

- В «Бенфике» вы играли с Мануэлом Фернандешем.
- И в «Бешикташе» тоже. Видел, как он растет. Когда Ману начинал в «Бенфике», я был капитаном, дружим до сих пор. У Фернандеша большой талант, он силен физически, забивает голы.

- Как думаете, почему у него не получилось заиграть в топ-клубах?
- Все задатки у Ману были. В «Валенсии» закрепиться не сумел, зато постоянно играл в «Бешикташе». Хотя уровень Фернандеша позволяет ему играть в любом топ-клубе. Почему не получилось? Не знаю, возможно, из-за травм. Или повлияли решения тренеров. Так часто случается. Сейчас тренеры должны быть хорошими психологами, должны понимать игроков. На мой взгляд, Фернандеш — один из лучших футболистов в Европе на своей позиции, и он имел все шансы выступать за лучших.

- В «Бенфике» вы также пересеклись с Андреем Карякой.
- Он был моим прямым конкурентом. Но на левом фланге все равно играл я, у Андрея просто не было шансов меня подвинуть, - смеется Саброза. - Так что Каряке приходилось выходить либо справа, либо под нападающими. Помню, что ему было непросто - не знал языка, тяжело адаптировался. Мы все пытались ему помочь. Каряка сыграл много матчей за «Бенфику» и выделялся своей техникой. Кстати, он все еще играет?

- Нет, работает старшим тренером в клубе премьер-лиги.
- Всегда здорово видеть, что бывшие футболисты становятся тренерами и остаются в футболе. Есть опыт, есть знания, они могут помочь молодым, направить на правильный путь. И насколько я знаю Каряку, он всегда был корректным, спокойным человеком, думал только о футболе.

- Скандал с его интервью помните? Как в команде отреагировали, прочитав те слова?
- Такие ситуации решаются между игроками. Каряка попросил прощения, уверял, что не говорил всего того, что написано. Очень часто все проблемы начинаются из-за неточного перевода. Иногда одно неправильно употребленное слово уже дает повод для споров. Но после того интервью ничего не поменялось. Каряку по-прежнему хорошо принимали. Не было отчуждения, никто не перестал с ним общаться, шутить. Каряка оставался одним из нас. Такие ситуации случаются, но о них быстро забывают.

- Но с Куманом он тоже не очень ладил.
- Так бывает, когда футболист не играет. Совершенно нормально, что он выражал недовольство. Да, что-то сказал про тренера. Но и об этом забыли. Хотя, конечно, Каряка должен был все это высказать тренеру, а не в прессе.

Источник: Associated Press

«У Лысцова есть потенциал заиграть в «Бенфике»

- Следите ли вы за матчами «Бенфики» и ее второй команды?
- Да, приезжал на стадион, видел довольно много игр обеих команд.

- Значит, видели и Виталия Лысцова. Как вам российский защитник?
- У него есть потенциал. Думаю, аренда Лысцова в клуб примейры — хорошее решение. Все-таки в команде Б очень молодые игроки, а в примейре есть возможность расти.

- Как думаете, повторит ли Виталий путь Линделофа?
- Может! Но в первую команду очень сложно попасть. Конечно, если он будет постоянно играть в примейре, вернуться в «Бенфику» станет проще. Думаю, Лысцова ждет хорошее будущее.

- «Бенфика» приобретает много сербских игроков. А вот на Россию не сморит. Молодежь дорогая, или не дотягивает по уровню?
- В клубе всегда ищут лучших, национальность не так важна. Кто знает, может совсем скоро «Бенфика» перейдет с сербов на русских.

«Ставлю на победу Португалии в Кубке конфедераций»

- В России работало несколько португальских тренеров. Могут ли к нам приехать лучшие: Жорже Жезуш или Руй Витория?
- На них спрос по всей Европе. Но предсказать что-то сложно. Мне кажется, сейчас оба никуда не уйдут из своих клубов. Жезуш скорее предпочтет Европу, если покинет «Спортинг». А пригласить Руя Виторию из «Бенфики» практически нереально. Его там все устраивает.

- Как сейчас португальские игроки относятся к чемпионату России — как к возможности заработать? Что-то вроде Китая?
- Нет, чемпионат России не сравнивают с китайским, у вас уровень намного выше. Португальцы считают российские клубы неплохим вариантом для продолжения карьеры. Если у них появятся предложения, отвергать их не станут. И, вероятно, быстро согласятся на переход, если им расскажут о проекте клуба, о планах и целях. Тут важен момент: цель клуба — только чемпионат или еще и еврокубки. ЦСКА — это пример команды, которая постоянно участвует в еврокубках. Как и «Зенит». В Португалии эти клубы на слуху.

- Значит, самые популярные сейчас?
- Да. Раньше все знали «Динамо», да и «Локомотив» со «Спартаком» помнят.

- Летом в России пройдет Кубок конфедераций. Поставите на победу Португалии?
- Поставлю! Уверен в еще одной победе. Мы, португальцы, любим крайности: нам либо все нравится, либо нет. Так и со сборной. Думаю, что с этим духом победителей Португалия завоюет новый трофей.

- Кто из молодых португальцев будет блистать на турнире?
- Жоау Мариу! Он мне очень нравится, и он еще довольно молод. А самый перспективный наш футболист — это Ренату Саншеш. Но на данный момент, он не очень много играет в «Баварии», поэтому потерял место в сборной. Оба футболиста невероятно талантливы, у них великолепное будущее. Обратите на них внимание на Кубке конфедераций.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛФорвард «Партизана» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Яри Литманен: Дисквалификация Еременко – огромная потеря для сборной ФинляндииРекордсмен сборной Финляндии по матчам и голам Яри Литманен высказался о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Симау Саброза: У Лысцова есть потенциал, чтобы заиграть в «Бенфике»Экс-полузащитник «Бенфики» Симау Саброза считает, что российский защитник Виталий Лысцов может заиграть в лиссабонском клубе.Симау Саброза: У Каряки не было шансов меня подвинутьЭкс-полузащитник «Бенфики» Симау Саброза рассказал, какое впечатление в Португалии оставил Андрей Каряка.Симау Саброза: Фернандеш - один из лучших футболистов в ЕвропеЭкс-полузащитник «Бенфики» Симау Саброза поделился мнением о полузащитнике «Локомотива» Мануэле Фернандеше.Тренер «Локомотива»: Принцип Семина - в первую очередь, сыграть на нольТренер московского «Локомотива» Юрий Батуренко подвел итоги товарищеских матчей против китайских клубов «Бэйцзин Гоань» (1:1) и «Хэбей Чайна Форчун» (1:0).Магомед Оздоев: Состав у «Терека» боевой, мы можем бороться за высокие местаНовичок «Терека» Магомед Оздоев дал комментарий после своего перехода в грозненский клуб из казанского «Рубина».Болельщики «Динамо» подарили Шунину именную футболку (фото)Как сообщает пресс-служба московского «Динамо», сегодня болельщики столичного клуба вручили голкиперу Антону Шунину именную футболку — «к 30-летию и за верность клубу».Новый «Локомотив». Михаил Борзыкин – о готовности команды СеминаНовый «Локомотив». Михаил Борзыкин – о готовности команды СеминаОбозреватель «Советского спорта» рассказывает, в каком состоянии подходит «Локомотив» к весенней части сезона.Пьер ван Хойдонк: Промес способен вывести «Спартак» на новый уровеньБывший форвард сборной Голландии Пьер ван Хойдонк высказался о прогрессе полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.Майкон: К матчу с «Тосно» мы подойдем в лучшей формеНападающий «Локомотива» Маркес Майкон рассказал о матче с «Хэбэем» (1:0), предстоящей игре с «Тосно» в Кубке России, а также про свой день рождения.Юрий Семин: День можно оценить положительно, футболисты хорошо себя проявилиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги субботних товарищеских матчей на сборе в Испании. Железнодорожники в первом матче сыграли вничью с Бэйцзин Гоань» (1:1), а в втором матче обыграли команду «Хэбэй Чайна Фортун» (1:0).Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» в матче с «Хэбэй Чайна Фортун»В товарищеском матче на сборе в Испании московский «Локомотив» обыграл команду «Хэбэй Чайна Фортун» со счетом 1:0.«Локомотив» не смог обыграть «Бэйцзин Гоань» на сборе в ИспанииВ товарищеском матче на сборе в Испании московский «Локомотив» сыграл вничью с китайской командой Бэйцзин Гоань» (1:1).Юрий Семин: Китайский чемпионат – давно не экзотика, а успешная лигаГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед контрольными матчами с «Бейцзин Гуоань» и «Хэбэй Чайна Форчун» высказался о китайском футболе.«Ростов» начал подготовку к ответному матчу со «Спартой»Футболисты «Ростова» прибыли в Турцию и начали подготовку к ответному матчу 1/16 Лиги Европы со «Спартой».Дмитрий Аленичев: Думал, что «Зенит» не проиграет в БрюсселеБывший главный тренер «Спартака» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев высказался о шансах «Зенита», «Краснодара» и «Ростова» на выход в 1/8 финала Лиги Европы.Калешин перешел из «Арсенала» в «Сочи»Защитник Игорь Калешин продолжит карьеру в «Сочи».«Кадыров пока не вмешивается в происходящее». 20 лучших цитат Хайдара Алханова«Кадыров пока не вмешивается в происходящее». 20 лучших цитат Хайдара АлхановаОтправленный в отставку с поста вице-президент «Терека» Хайдар Алханов запомнился не только работой в клубе, но и огненными высказываниями.Луиджи ди Бьяджо: Каррера может выйти на уровень КонтеБывший полузащитник сборной Италии Луиджи ди Бьяджо высоко отозвался о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.
Главные новости
Хоккей
Сергей Орешкин: Пусть соперники подстраиваются под «Динамо» в плей-офф
Биатлон
Валерий Польховский: Важно, что в сборной России появился лидер – Старых
Биатлон
Сергей Тарасов: Надо было дать шанс Гараничеву – поставить в эстафету
Биатлон
Татьяна Акимова – по-прежнему десятая в общем зачете Кубка мира
Футбол
Инфантино обсудит с представителями Африки увеличение количества участников чемпионата мира
Футбол
Пьер ван Хойдонк: Если Голландия не попадет на ЧМ-2018, это будет настоящий провал
Теннис
Рублев вышел в финал квалификации турнира в Марселе
Бокс
45-летний Шейн Мозли сразится с Магомедом Курбановым в России
Футбол
Яри Литманен: Дисквалификация Еременко – огромная потеря для сборной Финляндии
Футбол
Роман Павлюченко: «Барселона» может и пять загрузить, поэтому в ее противостоянии с «ПСЖ» еще не все решено
все новости
Мануэль Фернандеш
Мануэль Фернандешвсе новости
Виталий Лысцов
Виталий Лысцоввсе новости
Андрей Каряка
Андрей Карякавсе новости
Саброза Симау
Саброза Симаувсе новости
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Португалии
Чемпионат Португалиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости