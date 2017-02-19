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Борис Майоров: У соперников СКА и ЦСКА в первом раунде шансов нет

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: У соперников СКА и ЦСКА в первом раунде шансов нет
Источник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о фаворитах в четырех парах Запада, которые во вторник начнут битву за Кубок Гагарина.

В субботу завершился регулярный чемпионат КХЛ. Представляем пары соперников в первом раунде плей-офф Западной конференции. Борис Майоров анализирует их шансы на успех.

1. ЦСКА - 8. «Йокерит»

Матчи в сезоне: 2:3 бул. (в гостях), 3:6 (дома).

Объективно, все факторы говорят в пользу ЦСКА. В конце концов лидер регулярного чемпионата встречается с соперником, который занимает лишь 12 строчку в общей таблице КХЛ. Тем более, что «Йокерит», которого мы привыкли традиционно считать на Западе одним из лидеров, нынешний чемпионат провел неважно. Финнам пришлось очень серьезно бороться за выход плей-офф. И если бы ХК Сочи, не подкосили финансовые неурядицы, еще большой вопрос, вышел бы клуб из Хельсинки победителем в этой борьбе за последнее место в Кубковой восьмерке.

Единственная надежда «Йокерита» на внезапную перезагрузку в Кубке Гагарина – это славные традиции клуба. Все же Финляндия – хоккейная держава. И там понимают, что плей-офф всегда стоит особняком от других хоккейных матчей сезона. Ведь не скажешь, что хоккеисты «Йокерита» играть не умеют. По мастерству они ЦСКА особо не уступают. Но армейцы на каждый матч мотивированы. А вот финская команда частенько выглядела в этом сезоне чересчур аморфной и инертной.

Наш прогноз: 4 – 2 (Итоговый счет в серии).

2. СКА – 7. «Витязь»

Матчи в сезоне: 5:1 (д.), 4:0 (г.).

Подольский клуб впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф. Воодушевленные этим успехом, «витязи» могут зацепить в битве со СКА один матч. Ну, может, даже два. Однако в этой паре преимущество также полностью на стороне армейской команды. Уверен, что в плей-офф питерцы не позволят себе расслабленности, которую они допустили недавно в поединке со «Спартаком», да и до этого в некоторых матчах.

Звезды, собранные в команде Олега Знарка хороши не только по отдельности. Они крепко сбиты в очень боеспособные связки, которые соответствуют уровню не только топ-клуба, но и сборной России. Плюс два отличных вратаря – Микко Коскинен и Игорь Шестеркин. Опять же оба они выступают за национальные команды.

При всем уважении к «Витязю» и его главному тренеру Валерию Белову, одолеть такую силищу у подмосковной команды шансов нет. Это подтверждают и их встречи в регулярном чемпионате, когда СКА без проблем разбирался с оппонентом, оба раза выиграв с преимуществом в четыре шайбы.

Наш прогноз: 4 – 1.

3. «Динамо» (Москва) – 6. «Торпедо»

Матчи в сезоне: 0:1 (д.), 2:1 ОТ (г.).

А вот в этой паре, признаюсь сразу, предсказать победителя очень трудно. Тут даже преимущество своего поля, которым владеют динамовцы, особого значения иметь не будет. Что особенно интересно в этом противостоянии, соперники по манере игры очень похожи. И «Динамо», и «Торпедо» предпочитают играть в энергичный хоккей. Их главные тренеры – Сергей Орешкин и Петерис Скудра – ценят в своих игроках в первую очередь работоспособность и самоотдачу. Но при этом и об умении играть не забывают.

Сложно сказать, кто из них лучше. Но я бы отметил факт, что нижегородцы увереннее выглядели в первой половине чемпионата. Еще не так давно не динамовцы, а именно они твердо занимали третье место в таблице Западной конференции. И, казалось, что спихнуть их оттуда невозможно.

Москвичи, напротив, здорово провели концовку регулярки, одержав огромное количество побед уже в новом году. При этом мы помним, в каком кризисе «Динамо» находилось в декабре, когда речь шла об участии бело-голубых в плей-офф и чуть ли не переменах в тренерском штабе.

Но Орешкин сумел выправить ситуацию, его игроки поверили в себя. Возможно, что это обстоятельство и станет тем самым плюсиком, которые поможет москвичам взять верх в этой битве.

Наш прогноз: 4 – 3.

4 «Локомотив» – 5. «Динамо» (Минск)

Матчи в сезоне: 0:2 (г.), 6:3 (д.).

Тут можно говорить о весьма неожиданном всплеске белорусского хоккея. Хотя «белорусского», наверное, можно взять в кавычки. Слишком много легионеров выступает сейчас за минскую команду. Но, тем не менее! Начали динамовцы сезон не очень хорошо. А вот потом на протяжении большей части чемпионата показывали ровную и стабильную игру. Особенно подкупало, что они и любому фавориту могли порой трепку задать, и в матчах с аутсайдерами очками не сорили. Мы не много от этого отвыкли в последние годы, но в этом сезоне минчане – серьезный соперник. В том числе и для мощного «Локомотива».

Ярославцы прошли по чемпионату не без спадов. Были и серьезные провалы. Но меня в «железнодорожниках» подкупает очень надежная основа. Есть там мастера вокруг которых можно строить игру. И что особенно отрадно – в «Локомотиве» выросла хорошая молодежь. Александр Полунин, Павел Красковский, Егор Коршков, Владислав Гавриков… Все эти вчерашние юниоры в ярославской команде очень уверенно шагнули во взрослый хоккей. И продолжают расти! Вот их уже и во взрослую сборную привлекают.

Очень интересная пара! И вот в ней успех как раз во многом будет зависеть от того, как соперники сыграют на выезде. Потому что минчане более домашняя команда, чем ярославцы. «Локомотив» также дома традиционно силен, но в гостях играет лучше, чем «Динамо».

Наш прогноз: 4 – 3.

Напомним, что матчи первого раунда плей-офф в Западной конференции пройдут 21, 23, 25, 27 февраля и, если потребуется, 1, 3 и 5 марта. Серии играются до четырех побед.

Оценку соперников в парах Восточной конференции читайте в ближайшее время на нашем сайте.

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