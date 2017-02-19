Атаки веером на Красной площади

Победой хабаровской команды «Ерофей» завершился в Москве седьмой традиционный турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В этом году он стал международным.

В первый день финального турнира 10 (это новый рекорд соревнований!) команд-участниц играли в любимый хоккей с мячом с утра до вечера. Это матчи взрослых коллективов в хоккейной коробке смотрятся немного необычно. Для 10-11-летних пацанов здесь есть и где разбежаться, и атаки молниеносные веером получаются отлично.

В группе А солировал карпинский «Спутник», который тренирует Олег Свешников. «Организация соревнований на этом турнире всегда отличная, это - заслуга Федерации хоккея с мячом России, - улыбался он перед финалом в разговоре с корреспондентом «Советского спорта». - Команды живут в прекрасной гостинице, организовано хорошее питание. Все команды посетили Храм Христа Спасителя, сходили в Оружейную палату».

Уральцы обыграли даже победителя недавнего первенства России из Абакана, заняли первое место и вышли в финал. А в группе Б все смешалось: сразу три команды («Ерофей», «ФОК-Олимпийский « и «Енисей») не проиграли ни одного матча и набрали по 8 очков. Лишь по дополнительным показателям «Ерофей» отправился бороться за золотые медали, «ФОК-Олимпийский « - за бронзу, а «Енисей» - лишь за пятое место.

Святейший Патриарх всегда приезжает на открытие турнира и этого момента участники ждут с нетерпением. Десятки мобильных телефонов взметнулись вверх, чтобы запечатлеть его приветственную речь. «Мне всегда радостно быть на Красной площади вместе с теми, кто поддерживает традицию замечательного русского вида спорта - хоккея с мячом, - обратился к собравшихся Предстоятель Русской Православной Церкви. - В годы моего детства хоккеем называли только хоккей с мячом. На мой взгляд, он сегодня занимает среди спортивных игр не то место, которое заслуживает. Это тот вид спорта, который собирает огромное количество людей на стадионах, который поддерживается не только в столице и крупных центрах, но и в глубинке. Он объединяет детей, молодежь и является очень важной составляющей нашей спортивной национальной традиции. Это – главное.

То, что мы с вами каждый год проводим турнир на Красной площади, должно способствовать популяризации этого вида спорта. Нужно, чтобы больше детей видели красоту этой игры на открытом воздухе, в условиях нашей русской зимы». Юным хоккеистам вручили иконки Казанской Божией Матери.

После церемонии открытия возле «ГУМ-Катка» гоняли мяч в кроссовках ребята из казахской команды ОДЮСШ. Они явно не наигрались! На этом турнире его дебютанты проиграли все матчи и не забили ни одного гола. Расстроились, конечно, но не сильно. Говорят: «Катаемся мало, морозов нет. Но в следующем году нам искусственный каток построят, мы покажем класс! Только приглашайте». Уральская команда вообще впервые выехала на соревнования в другой город, и сразу в Москву!

Параллельно шел матч за бронзу ДЮСШ-Абакан - «ФОК-Олимпийский «. Зрительская поддержка была на стороне команды из Нижегородской области. Расстояние в 400 км – не помеха, а на поезде можно добраться за 4,5 часа, параллельно фотографируя и снимая видео. С десяток пап и мам дружно поддерживали своих сыновей. Однако родительская поддержка не помогла. Абаканские ребята оказались сильнее 2:1.

В финале же «Ерофей» переиграл «Спутник» 4:1, а три гола забил Павел Пономарев.

Играли на льду «ГУМ-Катка» и в хоккей на валенках. Участие в мини-турнире приняли четыре детских коллектива: сборная команда церковно-приходс ких школ Москвы, детская команда «Московский Муфтият», детская команда Соловков и дебютант - команда «Московские Суворовцы».

«Мы постоянно стараемся придумать что-то новенькое, чтобы хоккей с мячом полюбило как можно больше ребят, - отметил президент ФХМР и Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник. – В этом турнире участвовало 10 команд, второй год подряд играли в хоккей на валенках».

Разъезжаться никому не хотелось. И все участники еще долго будут вспоминать, как играли в хоккей с мячом под кремлевскими звездами.

СТАТИСТИКА

Матч за -3е место. ДЮСШ (Абакан) – ФОК-Олимпийский (Балахна) – 2:1.

ФИНАЛ. Ерофей (Хабаровск) – Спутник (Карпинск) – 4:1.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ

Лучший вратарь — Артем Акулов («ФОК-Олимпийски й»)

Защитник Герман Швец («Енисей»).

Нападающий Михаил Меликов (СК «Крылатское»).

Бомбардир Эдуард Синицын («Спутник»), 9 мячей.

Игрок Артем Гучок («СКА-Нефтяник») .