Атаки веером на Красной площади
Победой хабаровской команды «Ерофей» завершился в Москве седьмой традиционный турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В этом году он стал международным.
В первый день финального турнира 10 (это новый рекорд соревнований!) команд-участниц играли в любимый хоккей с мячом с утра до вечера. Это матчи взрослых коллективов в хоккейной коробке смотрятся немного необычно. Для 10-11-летних пацанов здесь есть и где разбежаться, и атаки молниеносные веером получаются отлично.
В группе А солировал карпинский «Спутник», который тренирует Олег Свешников. «Организация соревнований на этом турнире всегда отличная, это - заслуга Федерации хоккея с мячом России, - улыбался он перед финалом в разговоре с корреспондентом «Советского спорта». - Команды живут в прекрасной гостинице, организовано хорошее питание. Все команды посетили Храм Христа Спасителя, сходили в Оружейную палату».
Уральцы обыграли даже победителя недавнего первенства России из Абакана, заняли первое место и вышли в финал. А в группе Б все смешалось: сразу три команды («Ерофей», «ФОК-Олимпийский
Святейший Патриарх всегда приезжает на открытие турнира и этого момента участники ждут с нетерпением. Десятки мобильных телефонов взметнулись вверх, чтобы запечатлеть его приветственную речь. «Мне всегда радостно быть на Красной площади вместе с теми, кто поддерживает традицию замечательного русского вида спорта - хоккея с мячом, - обратился к собравшихся Предстоятель Русской Православной Церкви. - В годы моего детства хоккеем называли только хоккей с мячом. На мой взгляд, он сегодня занимает среди спортивных игр не то место, которое заслуживает. Это тот вид спорта, который собирает огромное количество людей на стадионах, который поддерживается не только в столице и крупных центрах, но и в глубинке. Он объединяет детей, молодежь и является очень важной составляющей нашей спортивной национальной традиции. Это – главное.
То, что мы с вами каждый год проводим турнир на Красной площади, должно способствовать популяризации этого вида спорта. Нужно, чтобы больше детей видели красоту этой игры на открытом воздухе, в условиях нашей русской зимы». Юным хоккеистам вручили иконки Казанской Божией Матери.
После церемонии открытия возле «ГУМ-Катка» гоняли мяч в кроссовках ребята из казахской команды ОДЮСШ. Они явно не наигрались! На этом турнире его дебютанты проиграли все матчи и не забили ни одного гола. Расстроились, конечно, но не сильно. Говорят: «Катаемся мало, морозов нет. Но в следующем году нам искусственный каток построят, мы покажем класс! Только приглашайте». Уральская команда вообще впервые выехала на соревнования в другой город, и сразу в Москву!
Параллельно шел матч за бронзу ДЮСШ-Абакан - «ФОК-Олимпийский
В финале же «Ерофей» переиграл «Спутник» 4:1, а три гола забил Павел Пономарев.
Играли на льду «ГУМ-Катка» и в хоккей на валенках. Участие в мини-турнире приняли четыре детских коллектива: сборная команда церковно-приходс
«Мы постоянно стараемся придумать что-то новенькое, чтобы хоккей с мячом полюбило как можно больше ребят, - отметил президент ФХМР и Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник. – В этом турнире участвовало 10 команд, второй год подряд играли в хоккей на валенках».
Разъезжаться никому не хотелось. И все участники еще долго будут вспоминать, как играли в хоккей с мячом под кремлевскими звездами.
СТАТИСТИКА
Матч за -3е место. ДЮСШ (Абакан) – ФОК-Олимпийский (Балахна) – 2:1.
ФИНАЛ. Ерофей (Хабаровск) – Спутник (Карпинск) – 4:1.
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
Лучший вратарь — Артем Акулов («ФОК-Олимпийски
Защитник Герман Швец («Енисей»).
Нападающий Михаил Меликов (СК «Крылатское»).
Бомбардир Эдуард Синицын («Спутник»), 9 мячей.
Игрок Артем Гучок («СКА-Нефтяник»)