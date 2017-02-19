Александр Кравцов: Все вопросы к россиянам по допингу будут сняты

Президент СБР – о Касперовиче и Гроссе, Шипулине и Глазыриной, менталитете журналистов и битве за Тюмень.

«НЕ НАДО НА ДЕВОЧЕК ОБИЖАТЬСЯ!»

- Ваша оценка выступления сборной на чемпионате мира?

- Мужская команда отработала на 90 процентов своих возможностей. Конечно, надо отметить победу в эстафетной гонке, учитывая, что у нас восемь лет не было подобных достижений. Ребята выступили в субботу на «пять с плюсом». Что касается небольших огрехов, которые имели место в личных гонках – таких как четвертое место Антона Шипулина. Понятно, что никто не хотел это место занимать и, в первую очередь, сам Антон. Что касается остальных ребят…

- Всех интересует, как их подводили к главному старту сезона.

- Это вопрос не зрителей и болельщиков. Это вопрос тренеров и специалистов.

- По вашему мнению, эта подводка сработала?

- В отношении мужской команды, я считаю, все было сделано правильно. Летом была смоделирована система перепада высот, она работала и в Хохфильцене: никто не «западал», не «сваливался», как это было в некоторых других командах. Причем, командах очень сильных: у французской сборной, например.

- Женская сборная?

- Что касается женской команды, она у нас такая, какая есть. Другой на сегодня нет. Да, у нас есть резерв. И многие «доброжелатели» кричали и кричат: почему их не посылают на Кубок мира или чемпионат мира? А может их сразу на Олимпиаду послать? Считаю, что бросать неподготовленных спортсменов в пекло категорически нельзя.

- Вы сказали о резерве. Но после Ольги Подчуфаровой сложно вспомнить кого-то, кто очень ярко проявил бы себя на юниорском уровне.

- Полагаю, это проблема всей системы. На чемпионате мира я общался со специалистами из разных стран и вижу, что методики, подход к работе изменились полностью.

- Мы успеваем за этими тенденциями?

- Кто-то успевает, как вы могли видеть. Помогает привлечение иностранных специалистов. А кто-то топчется на месте. Хуже всего то, что приходится учить и переучивать специалистов из регионов. Общаясь с ними на тренерских советах, понимаешь, что иногда им нужно больше погружаться в самообразование. А мы все пытаемся выезжать за счет опыта. Но это опыт тех поколений, соревнований давно минувших дней, сегодня он уже не работает.

- И все же могла ли женская команда выступить лучше?

- Думаю, то, что мы увидели на чемпионате мира, это наш максимум. И не надо на девочек обижаться! Ни одна из них не хотела выступить плохо. Каждая боролась на максимуме своих функциональных и профессиональных возможностей. Вопрос в другом: зачем некоторые диванные аналитики, не зная, что реально происходит, начинают навешивать ярлыки?

- И, тем не менее, вопрос по тренерскому штабу остается актуальным: будут ли изменения перед Играми в Пхенчхане?

- Лошадей на переправе не меняют. Будет только корректировка. Я уже пообщался с представителями тренерского штаба на эту тему. Мы попробовали вариант многоплановости: разные группы с разной системой подготовки. Сейчас, видно, что у нас есть потенциал. На последних этапах Кубка мира и Кубка IBU мы будем пробовать молодых спортсменок. Исходя из показанных результатов, будем выстраивать систему подготовки к следующему сезону. Точно уже могу сказать: многообразия групп не будет и количество специалистов, которые будут заняты в процессе подготовки к Олимпиаде, будет скорректировано.

«У НАС КАЖДЫЙ НОРОВИТ ИЗВЛЕЧЬ ЧТО-ТО СУПЕРЖАРЕННОЕ»

- Как оцените работу главного тренера Александра Касперовича? Его позиции незыблемы?

- Я бы отложил этот вопрос до марта, когда состоится тренерский совет, а руководство сборной отчитается за проделанную работу. Хотя есть вещи, которые лично меня удивляют. Чайковский, чемпионат России: тренерский совет утверждает критерии отбора в сборную, они публикуются. Сезон стартует, и в процессе соревнований возникает вдруг: «А вот я бы хотел…»

Но пока об этом говорить рано. Меня, кстати, поражает менталитет отдельных журналистов, которые вместо того, чтобы поддержать команду, огульно всех критикуют. Я, например, после проваленной норвежцами эстафеты не видел ни одной заметки в их прессе, в которой спортсменов бы пнули. Более того, норвежские болельщики ходили после гонки так, как будто бы они выиграли. Вот это единение команды, болельщиков и журналистов очень многое значит. А у нас каждый норовит извлечь что-то супержаренное и обратить это в собственный авторитет.

- Вопрос из разряда супержаренных: Гросс остается в команде?

- Не хочу это даже обсуждать. Рикко Гросс – это специалист, который заслужил, чтобы его уважали. Это профессионал высочайшего уровня. Зачем было заморачиваться с приглашением Гросса четыре года назад, чтобы сейчас перед Олимпиадой отказываться от его услуг?

- То есть вы довольны его работой?

- Да, я удовлетворен его работой.

- Как идет расследование в отношении отстраненных российских биатлонистов?

- Я полностью удовлетворен ходом расследования, взаимодействием с Международным союзом биатлонистов. Эту тему мы, по сути, сводим к минусовому балансу: нам осталось обменяться мнениями по ряду спортсменов, которые были в докладе господина Макларена. Я уверен, что вопросы к СБР и российским спортсменам будут сняты.

- Полностью?

- Да.

«ПРЕДСТАВИТЕЛИ IBU ПОСТУПИЛИ НЕ ОЧЕНЬ КОРРЕКТНО»

- Как объяснить то, что IBU за день до чемпионата снимает Екатерину Глазырину? Это несогласованност ь или чей-то умысел?

- Никакого умысла: не ищите черную кошку в темной комнате тем более, когда ее там нет. Понятно, что с точки зрения морали и этики официальные представители IBU поступили не очень корректно.

- Но имели на это право…

- Естественно. Правила они не нарушили. Спортсменка находится в списке подозреваемых, но никаких обвинений ей не предъявлено.

- Как и другим российским спортсменам.

- Совершенно верно.

- Есть ли какая-то связь между жесткой позиции России по чемпионату мира-2021 в Тюмени и случаем с Глазыриной?

- Я бы не связывал эти два события.

- Позиция по Тюмени не изменилась?

- 24 февраля – дэдлайн, мы ждем, когда IBU представит нам свой вердикт. Дальше за дело берутся юристы. Добровольно отказываться мы не будем. Убедились, что это не помогает.

- Не был ли тогда ошибкой отказ от этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного чемпионата в Острове?

- Стоп! Мы не отказывались. В письме в IBU было сказано: «В виду того, что биатлонные соревнования в настоящее время превращаются в фарс на фоне бойкотов, которые объявляют представители некоторых стран, хотелось бы понять, согласованы ли действия тех, кто нарушает Олимпийскую хартию?». Мы дали понять Международному союзу биатлонистов, что абсолютно не согласны с тем, что вместо упорядоченного регламента по проведению соревнований вступают в действие некие политизированные акции со стороны людей, которые вообще не должны быть задействованы в данном вопросе.