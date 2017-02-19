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Слуцкий уже работает у Абрамовича

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Слуцкий уже работает у Абрамовича
Источник: Reuters

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий уже активно оказывает консультационные услуги клубу Романа Абрамовича.

Леонида Слуцкого, бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России, регулярно выхватывают телекамеры на матчах английской премьер-лиги. Вот он на сегодняшнем матче «Фулхэм» - «Тоттенхэм». Видно по выражению лица, что от АПЛ он не в восторге. Примерно в таком режиме пошутили уже все футбольные острословы.


Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, по информации российских СМИ, уже активно оказывает консультационные услуги клубу Романа Абрамовича, составляя отчет о наиболее перспективных игроках российской премьер-лиги.

Слухи о возможном сотрудничестве Слуцкого и «Челси» появились почти сразу после того, как в декабре 2016 года по окончании матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» 45-летний российский специалист оставил пост главного тренера ЦСКА.

По данным источников, близких к окружению экс-наставника сборной России, с селекционным отделом «Челси» Слуцкого свёл известный футбольный функционер и агент Герман Ткаченко (один из лидеров недавно опубликованного рейтинга футбольных агентов «Советского спорта»). Несмотря на то что в лондонском клубе отрицают факт контактов с российским тренером, ему еще в январе был заказан аналитический отчёт о наиболее перспективных игроках РФПЛ.

В частности, речь шла о молодежной команде ЦСКА, которая минувшей осенью произвела настоящий фурор в юношеской Лиге чемпионов. Напомним, один футболист той команды — Федор Чалов — был перемещён в основу красно-синих ещё при Слуцком. А второй — Тимур Жамалетдинов — наигрывается сейчас новым тренером ЦСКА Виктором Гончаренко на зимних сборах и на днях якобы договорился о новом контракте.

Для самого Слуцкого взаимодействие с «Челси» в плоскости молодежного футбола интересно еще в одном аспекте: не так давно в Волгограде была открыта Академия ЦСКА имени Слуцкого, где сам Леонид Викторович курирует все методические процессы.

Параллельно Ткаченко подбирает для Слуцкого работу за рубежом в качестве главного тренера. Поиск ведется в английском и голландском чемпионатах. Но приоритет, конечно, отдается Британии. Там за Слуцким тоже пристально следят: на днях издание «The Telegraph» посвятило россиянину статью, назвав его самым недооцененным тренером Европы, заслуживающим право получить шанс в английской премьер-лиге.

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