Слуцкий уже работает у Абрамовича
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий
уже активно оказывает консультационные услуги клубу Романа Абрамовича.
Леонида Слуцкого, бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России, регулярно выхватывают телекамеры на матчах английской премьер-лиги. Вот он на сегодняшнем матче «Фулхэм» - «Тоттенхэм». Видно по выражению лица, что от АПЛ он не в восторге. Примерно в таком режиме пошутили уже все футбольные острословы.
Бывший главный тренер ЦСКА и
сборной России Леонид Слуцкий, по информации российских СМИ, уже активно
оказывает консультационные услуги клубу Романа Абрамовича, составляя отчет о
наиболее перспективных игроках российской премьер-лиги.
Слухи о возможном сотрудничестве
Слуцкого и «Челси» появились почти сразу после того, как в декабре 2016 года по
окончании матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» 45-летний российский специалист
оставил пост главного тренера ЦСКА.
По данным источников, близких к
окружению экс-наставника сборной России, с селекционным отделом «Челси»
Слуцкого свёл известный футбольный функционер и агент Герман Ткаченко (один из
лидеров недавно опубликованного рейтинга футбольных агентов «Советского спорта»).
Несмотря на то что в лондонском клубе отрицают факт контактов с российским
тренером, ему еще в январе был заказан аналитический отчёт о наиболее
перспективных игроках РФПЛ.
В частности, речь шла о молодежной
команде ЦСКА, которая минувшей осенью произвела настоящий фурор в юношеской
Лиге чемпионов. Напомним, один футболист той команды — Федор Чалов — был
перемещён в основу красно-синих ещё при Слуцком. А второй — Тимур Жамалетдинов
— наигрывается сейчас новым тренером ЦСКА Виктором Гончаренко на зимних сборах
и на днях якобы договорился о новом контракте.
Для самого Слуцкого взаимодействие
с «Челси» в плоскости молодежного футбола интересно еще в одном аспекте: не так
давно в Волгограде была открыта Академия ЦСКА имени Слуцкого, где сам Леонид
Викторович курирует все методические процессы.
Параллельно
Ткаченко подбирает для Слуцкого работу за рубежом в качестве главного тренера.
Поиск ведется в английском и голландском чемпионатах. Но приоритет, конечно,
отдается Британии. Там за Слуцким тоже пристально следят: на днях издание «The
Telegraph» посвятило россиянину статью, назвав его самым недооцененным тренером
Европы, заслуживающим право получить шанс в английской премьер-лиге.