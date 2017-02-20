Изумительный пас Артемия Панарина в матче с «Баффало». Вот это мастер! (видео)

Артемий Панарин снова нас удивил. Посмотрите, какую передачу он отдал на Патрика Кейна!

Павел ЛЫСЕНКОВ

Да, Артемий Панарин в последнее время не очень впечатляет.

Нет-нет, Тема очень хорош как человек и игрок. Но вот его статистика немного просела.

В последних 16 матчах – только два забитых гола. Хорошо, что Панарин отдает передачи (10). Но все-таки и самому себя в атаке проявлять нужно.

И вот матч против «Баффало». И посмотрите, что делает Артемий Панарин.

Нет, он в этом поединке снова не забил. Но оцените передачу на Патрика Кейна!

Вот это настоящая школа советского хоккея.

Панарин получает шайбу на левом фланге. Уводит соперника за собой к синей линии. Резко разворачивается и делает продольный пас по диагонали на Кейна, который остается один перед воротами. Конечно, Патрик забил один из самых легких голов в жизни.





Всего же Артемий Панарин сделал две голевые передачи.

В первом случае он принял участие в комбинации, которую завершил Артем Анисимов. И тут тоже дело не обошлось без Патрика Кейна.

Кстати, Анисимов забил уже 21-й гол в сезоне. Еще одна шайба, и он повторит личный рекорд.





Вообще, похоже, знаменитая тройка Панарин – Анисимов – Кейн снова в превосходной форме. А значит, с «Чикаго» все будет в порядке.

«Всегда прикольно забивать в Баффало, - говорит Патрик Кейн, который сам родом из этого города. – Но иногда нужно не думать об этом, а просто играть в хоккей. У нас это сегодня хорошо получилось».

Кстати, Патрик Кейн стал первым американским хоккеистом в истории, кто в НХЛ забивал на протяжении первых 10 сезонов каждый раз 20 и больше голов.

«Чикаго» же выиграл шесть из семи последних матчей.

«Я вижу, что Кейн прибавляет, - говорит тренер Джоэл Кенневилль. – Сейчас он такой же, как в прошлом сезоне, когда получил титул MVP– быстрота, реакция, сила, контроль шайбы – все при нем. И когда видишь, как Патрик играет в связке с Панариным, то просто восторгаешься этими парнями. Они творят что-то особенное».