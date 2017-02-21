Александр Зуев: …И тут Каррера как даст кулаком по макету!

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев ближайшие полгода проведет в аренде в «Крыльях Советов». В интервью «Советскому спорту» 20-летний футболист рассказал о космических испанцах, мотиваторе Каррере и любви к боксу.



«ГОЛЕНОСТОП ВЫВЕРНУЛСЯ. ЭТО ВЫГЛЯДЕЛО СТРАШНО»

- Много у вас было вариантов c арендой?

- Три. Но именно «Крылья» больше всех были во мне заинтересованы. Поэтому сразу принял их предложение. С главным тренером, думаю, обстоятельный диалог еще впереди. Пока нужно адаптироваться в команде. Коллектив хороший, ребята тепло приняли, все помогают.

- Вы взяли себе 27-й номер. Почему?

- Любимое число – 17. В детстве играл под десятым и седьмым номером, сложив их, получаем 17. Но 17-й номер занят, поэтому взял 27-й.

- В чем вам нужно прибавить, чтобы выйти на новый уровень?

- В завершении атак, в первую очередь. Все же смотрят на статистику.

- Летом вы тоже планировали уйти в аренду. «Спартак» не отпустил?

- Был один вариант. Понимал, что игрового времени будет не столько, сколько хочу. Но, да, «Спартак» не отпустил.

- Вы неплохо смотрелись в концовке прошлого сезона. Почему не удалось закрепить тот уровень осенью?

- Все идет от доверия. Когда каждый матч играешь, то – в тонусе. Появляется уверенность. А чем меньше играешь, тем сложнее проявить себя.

- Плюс у вас было несколько травм.

- Одна из тренировок очень тяжелой получилась. Мышцы перегрузились – пропустил неделю. Потом в кубковом матче в Хабаровске случилась вторая травма. На повторе этот момент выглядит страшно, голеностоп вывернулся. Около месяца пропустил. Это тоже повлияло.

- Почему тот кубковый матч со СКА получился таким тяжелым? «Спартак» же проиграл и вылетел из Кубка.

- Много факторов. Сначала добирались туда девять часов. Прилетели в обед по местному времени, но по Москве нам уже нужно было спать. С соседом по комнате Кутиным долго не могли уснуть. В итоге поспали часа два-три. Чувствовали себя как в космосе – голова не варила. Ну и опять же: игрового тонуса не было.

- Это была самая жесткая игра в карьере?

- Бывали и жестче. Хотя повтор с травмой действительно страшный. Хорошо, что все закончилось не так плохо.

«ЗАВАЛИЛ СОПЕРНИКА НА ЛОПАТКИ – И ВСЕ»

- Часто бываете на родине в Кустанае?

- Раз в полгода примерно. Там у меня остались бабушка, дядя. И друзей много.

- Какое самое яркое воспоминание из детства?

- Когда мы с «Тоболом» выиграли международный турнир в Болгарии. Мне 10 лет было. Тогда такие поездки были редкостью.

- Слышал, что вы очень любите бокс. Правда?

- Да. Бокс и UFC. Еще в детстве много смотрел, читал про Мохаммеда Али…

- Кто, по вашему, лучший боксер современности?

- Флойд Мейвезер. Хотя он уже завершил карьеру, но, надеюсь, проведет еще один бой и побьет рекорд Рокки Марчиано (49 побед в 49 поединках. – Прим. ред.). А в UFC болею за нашего Хабиба Нурмагомедова. Жду его боя с Конором Макгрегором, рассчитываю, что он побьет его.

- Самому приходилось драться?

- В детстве. И не раз. Из-за чего? Хотели свои лидерские качества как-то проявлять, наверное. Но в детстве больше борьбы было, чем самой драки – завалил соперника на лопатки – и все.



Александр Зуев (в нижнем ряду слева). Фото: ФК «Крылья Советов»

«ИСПАНЦЫ – КОСМОС»

- Когда приезжаете в Казахстан, там вспоминают вашу победу на юношеском Евро?

- До сих пор вспоминают. Хотя уже сколько лет прошло.

- Это главное достижение в карьере?

- Еще победа во второй лиге со «Спартаком-2». Там все более по-взрослому было. Но Евро – особняком.

- Что запомнилось на тех турнирах?

- Испанцы. Их техника, владение мячом – это вообще космос. Очень отличается от того, что у нас. Марко Асенсио, например, сейчас играет за мадридский «Реал», в Суперкубке забивает в «девятки». Казалось бы, недавно против него играл.

- За счет чего испанцы так прогрессируют?

- Система подготовки правильная, молодых грамотно подводят. Плюс менталитет. Они более раскрепощенные. Например, когда мы были на Евро, у нас был определенный режим – это можно, это нельзя. На солнце лучше не выходить, чтобы не свариться. В море ни разу так и не искупались, в основном просто по номерам сидели. А смотрим на испанцев – каждый день на пляж ходят, с полотенцами. Веселые такие, до часу ночи в карты играют. Наверное, эта раскрепощенность им и на поле помогает.

- Как вы попали в дубль «Спартака»?

- Когда мне было 12 лет родители вместе со мной переехали в Россию, в Челябинск. А через два года я попал в школу «Чертаново» в Москве. Наша команда 1996 года рождения сильная была – трижды выигрывали чемпионат России. На каждом турнире признавался лучшим игроком или полузащитником. Вдобавок в тот год со сборной выиграли Евро – ко всем ребятам был большой интерес.

- Вами и ЦСКА интересовался. Почему перешли в «Спартак»?

- Игра «Спартака» больше импонировала. В детстве очень нравилась игра Романа Павлюченко. Да и за два года до перехода решил, что если будет предложение «Спартака», то приму его.

«ЯКИН ДОВЕРЯЛ МОЛОДЫМ»

- Дебютировали вы при Мурате Якине. Чем он запомнился?

- Доверием к молодым игрокам. Он и его помощники часто с нами говорили, объясняли какие-то моменты. В итоге Якин дал дорогу в большой футбол мне, Давыдову, Кротову, Тимофееву, Самсонову. Мы получили некоторую уверенность, поняли, что можем играть на таком уровне.

- Чем-то удивлял швейцарец?

- Не то, что удивлял… Но был один необычный момент. Перед матчем с Тулой на предыгровой тренировке команда поделилась для двусторонки. И мне места не хватило. Сказали: «Иди, поделай упражнения с Жано». Он тогда был наказан из-за того, что не полетел на кубковую игру. Я подумал, что с Тулой теперь точно в заявку не попаду, раз даже в двусторонке места не нашлось. Пришел в номер расстроенный, вещи даже не планировал собирать, но потом все-таки у администратора уточнил, буду ли я в заявке. Он сказал: «Да-да, конечно, ты в заявке».

- И что в итоге?

- На следующий день сыграл 20 минут! Очень удивился.

«АЛЕНИЧЕВ ДАЛ УВЕРЕННОСТЬ»

- Самый яркий момент для вас за то время, что вы в «Спартаке»?

- Выход на замену в матче с «Динамо», когда мы с ребятами перевернули игру, победили 3:2. Еще хет-трик с «Соколом» за 20 минут за «Спартак-2». И выход на замену с «Амкаром», когда опять помог перевернуть игру, поучаствовал в голе.

- Перед тем матчем с «Динамо» знали, что будите играть?

- Да, Аленичев подходил, говорил: «Готовься, точно выйдешь завтра». Мне так проще настраиваться, нервов не было. Тем более, к тому моменту я уже сыграл пару матчей за «Спартак» при Якине. Плюс был международный опыт юниорского Евро, где мы взяли серебро.

- Что как тренер вам дал Аленичев?

- Уверенность в себе. Доверие. Почти каждый матч при нем играл, был в тонусе.

- Когда он ушел после вылета из Лиги Европы, не боялись за место в составе?

- Нет. Я футболист и должен делать свою работу. А решать – тренеру. Но, конечно, когда в трех матчах не вышел на поле, начал задумываться об аренде. Мне нужно играть.

- Каррера подбадривал?

- Он очень сильный тренер в плане мотивации. Постоянно говорил: «Я рассчитываю на каждого из вас». И это были не пустые слова. В итоге при нем я все-таки выходил на замену. И в основном составе выходил.

- При нем сильно изменились тренировки?

- У него другая специфика – итальянская. Больше тактики, бега. У Аленичева – больше работы, направленной на контроль мяча.

- Говорят, у итальянца очень тяжелые сборы.

- Нагрузка приличная – много бега, тренажерного зала. Но самые тяжелые сборы в моей карьере были при Якине. Я тогда месяц-полтора пропустил из-за травмы, поэтому физически был абсолютно неготовым. А сразу пошли серьезные нагрузки, йо-йо-тесты…

«В «СПАРТАКЕ» ВСЕ КАТЯТСЯ, ПЛАСТАЮТСЯ, БЬЮТСЯ»

- За те годы, что вы в «Спартаке», сейчас в команде собрался самый дружный коллектив?

- Думаю, да. Все эти полгода ребята были друг за друга. Реально команда – все катятся, пластаются, бьются.

- Это заслуга Карреры?

- И Аленичева, и Карреры.

- Многие говорят об итальянце как об очень сильном мотиваторе. Вспомните характерный момент.

- Например, установка перед игрой с «Ростовом». У нас тогда была серия не очень удачных матчей, психологически важно было победить. На установке он серьезно повысил голос. Говорил: «Выйдите и порвите их!». А рядом с ним стоял макет с бумажными листками. Так он как дал по нему кулаком – тот метров на пять отлетел. Все содрогнулись, подумали: «Ничего себе». В итоге поехали на игру и выиграли.

- По словам агента, вами интересовались «Эспаньол», «Лейпциг»… О Европе думаете?

- В будущем, конечно, хочу играть только там. Думаю, это цель любого футболиста – оказаться в топ-чемпионате. Какой мне больше нравится? Испанский. Из-за техники игроков.

- Готовы поехать в клуб-середняк?

- Конечно. Для начала так и надо, чтобы себя проявить и только потом думать о более сильном клубе.

- Вы – 20-летний перспективный игрок. Если поступит предложение, например, от сборной Казахстана, примите?

- Не задумывался над этим, потому что мне предложений не поступало. Да и смысл об этом сейчас думать? Цели надо постепенно ставить.