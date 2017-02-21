Павел Буре: Американское гражданство мне не нужно. Я – русский человек

Легендарный форвард Павел Буре прокомментировал в интервью «Советскому спорту», зачем он отказался от паспорта США.

Интересная новость появилась у коллег из Russia Today.

«Хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства. Уведомление об этом опубликовано в Федеральном регистре США, где раз в три месяца появляются списки вышедших из гражданства. Буре отказался от гражданства в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

На вопрос RT о том, действительно ли он вышел из гражданства, Буре ответил: «Я не уверен, что я буду с вами это обсуждать».

Буре начал выступать в Национальной хоккейной лиге в 1991 году, сначала за канадскую «Ванкувер Кэнакс». Затем он также играл в американских «Флорида Пэнтерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В НХЛ за свою скорость он получил прозвище «Русская ракета».

В 2005 году Буре завершил карьеру в НХЛ и стал генеральным менеджером олимпийской сборной России».

Я позвонил Павлу Буре с просьбой прокомментировать эту историю.

– Не хотел бы пространно обсуждать тему, это мое личное. Но в двух словах объясняю ситуацию, – говорит Буре. – Всю жизнь говорил, что я – русский человек. Живу в России, в Москве. Так было до 1991 года, когда я уехал в НХЛ. Ничего не изменилось потом. Америка была местом моей работы.

Когда я получал американское гражданство в НХЛ, это было удобно по ряду вопросов. Так решался вопрос логистики, рабочей визы.

Но когда я завершил карьеру, то вернулся домой. Последние шесть лет я живу в России. И еще год назад отказался от американского гражданства. Оно мне не нужно. Я – русский человек. Живу в Москве, у меня семья здесь. Толком никуда не езжу. Это мой дом.

– Отказались еще год назад, а новость всплыла только сейчас?

– Да. Я удивился, почему сейчас поднялась такая шумиха.

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