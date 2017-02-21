Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СКА – «Витязь». Прогноз Алексея Андронова

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
СКА – «Витязь». Прогноз Алексея Андронова
Источник: Photo.khl.ru

Сегодня четырьмя матчами начинается плей-офф КХЛ. В борьбу за Кубок Гагарина включаются 16 сильнейших. О противостоянии в парке ЦСКА – «Йокерит» мы уже написали. Предлагаем вашему вниманию прогноз обозревателя «Советского спорта» на другую пару – СКА – «Витязь».

Откровенно говоря – и не приплетая всякие потусторонние суеверия – СКА обязан был выиграть у ближайшего преследователя очков 15, а не доводить дело до странностей в последнюю неделю чемпионата. Петербуржский клуб давно существует в режиме «приоритетного изучения банкетных блюд» – стоит СКА только захотеть какого-нибудь игрока, как он тут же оказывается в Санкт-Петербурге. Только в этом сезоне состав пополнили Павел Дацюк, Александр Хохлачев, Патрик Херсли, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Николай Прохоркин и Артем Зуб. Мог оказаться в СКА и Иван Телегин, но тут уже московские армейцы, видимо, решили, что такая потеря ударит по клубному статусу.

Накануне плей-офф вице-президент СКА Роман Ротенберг сделал заявление: «Идея КХЛ – чтобы команды в равных условиях боролись за победу. К этому мы сегодня и пришли». Так же Ротенберг считает, что Кубок Гагарина может «выиграть любая команда». Впрочем, впереди – одна из самых предсказуемых серий плей-офф. Правда, у Олега Знарка теперь есть традиция к неожиданным и не очень приятным сюрпризам. Сказывается и его взрывной характер, и то, что он все время переключает внимание между клубом и сборной. Но сейчас непохоже, чтоб могли возникнуть проблемы.

Не то, чтобы у «Витязя» совсем нет шансов – смог же выиграть в Петербурге «Спартак». Но сейчас они представляются минимальными. Команда Валерия Белова выдала лучший сезон в своей истории, но для борьбы со СКА этого мало. Подтверждение в играх регулярного чемпионата, образца еще 2016-го: 1:5 и 0:4. На первый раунд СКА обязан выйти собранно, тем более, таких игроков, как Дацюк, Ковальчук, Херсли, Коскиранта – лучше не перетруждать. Да и кажется, что как и «Йокерит» – выйдя в плей-офф, подольчане уже решили свою задачу. Упираться они будут, иначе «Витязь» не умеет, но...

Последний раз тогда еще чеховцы выигрывали у СКА в Петербурге более 6 лет назад – да и то по буллитам. Максим Афиногенов тогда еще был «по другую сторону баррикад». Да и никакой гегемонии СКА тогда еще не существовало в природе, напротив, их считали самой несчастной командой нашего хоккея.

Судя по всему (это дал понять Харийс Витолиньш) серию в качестве основного вратаря СКА начнет Микко Коскинен. Рецепт доставления ему неприятностей в прошлом году нашел ЦСКА – бросать низом. Проблема в том, что «доезжать до ворот», как говорит Зинэтула Билялетдинов – «Витязь» будет нечасто.

Прогноз – 4-0. Если СКА не хочет недоуменных взглядов, то иначе просто быть не может. Во всех линиях они сильнее, сыграннее и мощнее. Чудеса бывают, но начнутся позже.

За первым матчем противостояния СКА – «Витязь» следите на сайте «Советского спорта». Матч пройдет во вторник, 21 февраля, в 19.30, в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге.

Матч

СКА - Витязь

Место и дата

21 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

«Сколько матчей «Витязь» сможет отобрать у СКА?» Гимаев – о сериях Запада

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пора бы Льву Яшину напомнить о себе московскому «Динамо». Превью матчей вторникаПора бы Льву Яшину напомнить о себе московскому «Динамо». Превью матчей вторникаСегодня плей-офф берет старт на Западе. Круг фаворитов очерчен.ЦСКА – «Йокерит». Прогноз Алексея АндроноваЦСКА – «Йокерит». Прогноз Алексея АндроноваОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов делится своим прогнозом на пару ЦСКА – «Йокерит».Сергей Гимаев: Минское «Динамо» еще в прошлом году должно было выступать лучшеЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.«Сколько матчей «Витязь» сможет отобрать у СКА?» Сергей Гимаев – о сериях Запада«Сколько матчей «Витязь» сможет отобрать у СКА?» Сергей Гимаев – о сериях ЗападаЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: У московского «Динамо» мало креативных нападающихЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.Сергей Гимаев: «Витязь» уже совершил прорыв, попав в плей-офф Кубка ГагаринаЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.Сергей Гимаев: Может ли ЦСКА замахнуться на Кубок Гагарина?Сергей Гимаев: Может ли ЦСКА замахнуться на Кубок Гагарина?Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.Павел Буре: Кому нужна эта клоунада с «Медвешчаком»? Нет денег – не играй в КХЛПавел Буре: Кому нужна эта клоунада с «Медвешчаком»? Нет денег – не играй в КХЛЛегендарный форвард Павел Буре, которого все знают как «Русская Ракета», дал интервью обозревателю «Советского спорта».Букмекеры не верят в «Витязь» в матче со СКАБукмекерские конторы выставили котировки на первый матч ¼ финала плей-офф Западной конференции КХЛ между СКА и «Витязем».«Динамо» (Москва) – «Торпедо». Начало текстовой трансляции в 19:30 мскМосковское «Динамо» примет сегодня нижегородское «Торпедо» в первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ.СКА – «Витязь». Начало текстовой трансляции в 19:30 мскСКА сыграет сегодня с «Витязем» в стартовом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.Два игрока «Сочи» продолжат сезон в петербургском «Динамо»Защитники «Сочи» Сергей Кузнецов и Иван Воробьев будут играть в ВХЛ за фарм-клуб сочинцев «Динамо» СПб, сообщает официальный сайт «Сочи».Максим Афиногенов: Все понимают, что СКА - фаворит в матчах с «Витязем»Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов поделился ожиданиями от матчей против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.Максим Сушинский: Только один соперник у СКА в плей-офф – это «Магнитка» (видео)Максим Сушинский: Только один соперник у СКА в плей-офф – это «Магнитка» (видео)Обозреватель «Советского спорта» во время матча на Красной площади встретил знаменитого форварда Максима Сушинского.Валерий Белов: Не верю, что СКА специально выбрал «Витязь» в соперники по первому раунду плей-оффГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился ожиданиями от матчей против СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.«Пацаны, можем больше!» Почему СКА может дрогнуть перед «Витязем» (видео)«Пацаны, можем больше!» Почему СКА может дрогнуть перед «Витязем» (видео)Дмитрий Пономаренко – о возможных сюрпризах в самом, казалось бы, очевидном противостоянии в первом раунде плей-офф на Западе.Губернатор Новосибирской области: На результате «Сибири» сказались травмы восьми ключевых игроковГубернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подвел итоги сезона, в котором «Сибирь» не смогла попасть в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции.Лукаш Радил: С Ярушкиным «Спартак» стал играть с акцентом на оборону, эта тактика работала до Нового годаФорвард «Спартака» Лукаш Радил подвел итоги сезона, в котором красно-белые во второй год подряд не попали в плей-офф.Сергей Федоров: Мы стали сплоченнее, дисциплинированнеСергей Федоров: Мы стали сплоченнее, дисциплинированнеПосле открытой тренировки накануне серии с «Йокеритом» главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров рассказал о сопернике.Агент: Шумаков и Шалунов останутся в КХЛ, если будут играть за одну командуНападающие «Сибири» Максим Шалунов и Сергей Шумаков готовы остаться в КХЛ, если будут играть за одну команду. Об этом заявил агент игроков Шуми Бабаев.
Главные новости
Футбол
Защитник сборной Словении Йокич перешел в «Уфу»
Биатлон
Михаил Прохоров: Когда я возглавлял СБР, Родченков постоянно крутился около нашей команды и предлагал свои рецепты
Футбол
Гендиректор «Томи»: В ближайшее время деньги поступят в клуб
Олимпиада
Перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится в 2022 году
Футбол
РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов
Футбол
Руни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмы
Лыжный спорт
40% лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмы
все новости
Витязь
Витязькалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина