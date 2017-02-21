СКА – «Витязь». Прогноз Алексея Андронова

Сегодня четырьмя матчами начинается плей-офф КХЛ. В борьбу за Кубок Гагарина включаются 16 сильнейших. О противостоянии в парке ЦСКА – «Йокерит» мы уже написали. Предлагаем вашему вниманию прогноз обозревателя «Советского спорта» на другую пару – СКА – «Витязь».

Откровенно говоря – и не приплетая всякие потусторонние суеверия – СКА обязан был выиграть у ближайшего преследователя очков 15, а не доводить дело до странностей в последнюю неделю чемпионата. Петербуржский клуб давно существует в режиме «приоритетного изучения банкетных блюд» – стоит СКА только захотеть какого-нибудь игрока, как он тут же оказывается в Санкт-Петербурге . Только в этом сезоне состав пополнили Павел Дацюк, Александр Хохлачев, Патрик Херсли, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Николай Прохоркин и Артем Зуб. Мог оказаться в СКА и Иван Телегин, но тут уже московские армейцы, видимо, решили, что такая потеря ударит по клубному статусу.

Накануне плей-офф вице-президент СКА Роман Ротенберг сделал заявление: «Идея КХЛ – чтобы команды в равных условиях боролись за победу. К этому мы сегодня и пришли». Так же Ротенберг считает, что Кубок Гагарина может «выиграть любая команда». Впрочем, впереди – одна из самых предсказуемых серий плей-офф. Правда, у Олега Знарка теперь есть традиция к неожиданным и не очень приятным сюрпризам. Сказывается и его взрывной характер, и то, что он все время переключает внимание между клубом и сборной. Но сейчас непохоже, чтоб могли возникнуть проблемы.

Не то, чтобы у «Витязя» совсем нет шансов – смог же выиграть в Петербурге «Спартак». Но сейчас они представляются минимальными. Команда Валерия Белова выдала лучший сезон в своей истории, но для борьбы со СКА этого мало. Подтверждение в играх регулярного чемпионата, образца еще 2016-го: 1:5 и 0:4. На первый раунд СКА обязан выйти собранно, тем более, таких игроков, как Дацюк, Ковальчук, Херсли, Коскиранта – лучше не перетруждать. Да и кажется, что как и «Йокерит» – выйдя в плей-офф, подольчане уже решили свою задачу. Упираться они будут, иначе «Витязь» не умеет, но...

Последний раз тогда еще чеховцы выигрывали у СКА в Петербурге более 6 лет назад – да и то по буллитам. Максим Афиногенов тогда еще был «по другую сторону баррикад». Да и никакой гегемонии СКА тогда еще не существовало в природе, напротив, их считали самой несчастной командой нашего хоккея.

Судя по всему (это дал понять Харийс Витолиньш) серию в качестве основного вратаря СКА начнет Микко Коскинен. Рецепт доставления ему неприятностей в прошлом году нашел ЦСКА – бросать низом. Проблема в том, что «доезжать до ворот», как говорит Зинэтула Билялетдинов – «Витязь» будет нечасто.

Прогноз – 4-0. Если СКА не хочет недоуменных взглядов, то иначе просто быть не может. Во всех линиях они сильнее, сыграннее и мощнее. Чудеса бывают, но начнутся позже.

За первым матчем противостояния СКА – «Витязь» следите на сайте «Советского спорта». Матч пройдет во вторник, 21 февраля, в 19.30, в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге .

Матч СКА - Витязь Место и дата 21 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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