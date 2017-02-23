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«Иностранный тренер в сборной России? А как же импортозамещение?!»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Шляпников
Сергей ШляпниковИсточник: РИА «Новости»

В интервью «Советскому спорту» новый главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников рассказал, на кого он собирается опираться при строительстве команды и почему считает неправильным приглашение иностранных специалистов.

«В РИО МОГЛИ ВЗЯТЬ БРОНЗУ»

- Ожидали, что вас порекомендуют на пост главного тренера?
- Неожиданностью это для меня не стало. Я же дважды баллотировался на пост главного тренера. И надо учесть, что я двадцать лет отработал с юношескими и молодежными сборными. Сборная успешно выступила на Универсиаде, а затем на Первых Европейских Олимпийских играх в 2015-м году. Это фактически была вторая сборная. На сегодня 7-8 человек из той команды войдут в национальную сборную.

- Наверняка анализировали выступление нашей команды на Играх в Рио. Чего нам не хватило для завоевания медалей?
- Некоторые игроки по различным причинам не смогли поехать на Олимпиаду. Но в Бразилии выступили все сильнейшие на тот момент волейболисты. Не согласен с Сашей Волковым, что четвертое место в Рио – потолок. Мы могли завоевать медали и были близки к этому, когда вели против американцев 2:0, но у них нашелся джокер Рид Придди, который перевернул игру. Он сыграл всего один матч на Олимпиаде, и это был матч за бронзу. А в том в том, что нам не хватило ресурса состава, а персонально – Бережко, здесь с Волковым соглашусь.

- Сборная требует существенного обновления с прицелом на Токио-2020. Придется обойтись без заслуженных ветеранов - Тетюхина, Гранкина…
- Почему же без Гранкина? Сереге в 2020-м будет 35 лет. Для связующего – хороший возраст. Максу Михайлову и Диме Мусэрскому - по 32. Олимпиады выигрывают опытные команды.

- Знаменитый аргентинский специалист Хулио Веласко считает, что у России — сильнейшая молодежь в мире. Преувеличил?
- Я с ним согласен. И это касается не только нынешнего поколения. Я посмотрел достижения наших юношеских и молодежных команд, начиная с 1975 года рождения, это поколение Тетюхина, Казакова, у нас все сборные были с медалями. Все! Уникальное достижение, достойное Книги рекордов Гиннеса.

- Выходит, все у нас прекрасно.
- Не все. Наша проблема в том, что мы теряем талантливых ребят при переходе из молодежного волейбола во взрослый. Лига у нас очень сильная, 20-летним пробиться в состав тяжело, они садятся на скамейку, у ребят теряется мотивация. Хорошо, что сейчас появилось новые соревнования – чемпионат мира до 23-х лет, Европейские игры и есть еще Универсиада. Благодаря этому молодые игроки находятся в обойме, они на виду у тренера национальной команды.

- Но в 20 лет уже пора пробиваться в основу клуба Суперлиги…
- У нас один из сильнейших чемпионатов в мире, конкуренция огромная. Пробиться в состав команды Суперлиги удается только особенно одаренным, таким как Семен Полтавский, Максим Михайлов, Егор Клюка.

- Может ввести в регламент пункт, который обязывает клубы вносить в заявку на матч двух молодых игроков?
- Это искусственная мера. У клубов с большими бюджетами, амбиции у них тоже большие - они хотят выигрывать еврокубки. А как они будут конкурировать, если в составе их соперников из Польши или Италии более опытные игроки?

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей ШЛЯПНИКОВ

Родился 7 мая 1961 года в Ярославле.
В 1988 году создал команду «Нефтяник» (с 2007 года — «Ярославич), став ее президентом, тренером и капитаном. В 1997 году завершил карьеру игрока.
Оставаясь президентом и тренером «Нефтяника», много лет возглавлял юношеские и молодежные сборные России.
Дважды приводил команды к победам на чемпионатах мира, шесть раз – на чемпионатах Европы. Победитель Универсиады-2013, бронзовый призер Европейских игр-2015.
2 февраля 2017 года утвержден в должности главного тренера мужской сборной России.

«ИНОСТРАНЦЫ НИЧЕГО НЕ ДАЛИ РОССИИ»

- Веласко был кандидатом на пост главного тренера нашей мужской сборной?
- Информация была только на уровне разговоров. Вот итальянец Лоренцо Бернарди был кандидатом.

- Как вы относитесь к иностранцам во главе сборных России?
- А как же импортозамещение?! Надо выполнять установку правительства. Иностранцы нам ничего не дали. Чего добились Зоран Гайич (возглавлял мужскую сборную России в 2005—2007 годах. – Прим. ред.) или Даниэле Баньоли (главный тренер мужской сборной России в 2009—2010 годах. – Прим. ред.)? Ничего выдающегося от них мы не дождались. Хорошо, если в помощники брали россиян, а то ведь некоторые со своей командой приезжали. Я против иностранцев.

- Давайте попробуем представить контуры вашей сборной. Маркин, Бережко, Мусэрский, Гранкин, Бутько – это те самые опытные, которые помогут выиграть Олимпиаду. Из молодых - Дмитрий Волков, Егор Клюка, которые уже получили олимпийский опыт. Есть еще Артем Вольвич, Павел Панков…
- Есть еще связующий Дмитрий Ковалев, 1991 года рождения, блокирующие - Илья Власов (1995 г.р.) и Ильяс Куркаев (1994 г.р.).

- Получается, что на 12 мест больше двух десятков достойных кандидатов.
- Это только кажется, что игроков много. А когда дело доходит до подготовки к большому турниру, выясняется, что у одного травма, другого по медицинским показателям нельзя допускать, у третьего неразрешимые семейные обстоятельства. Вот на днях говорил с Сашей Волковым, он попросил дать ему год на залечивание травм. Максиму Михайлову тоже надо дать отдохнуть – человек в клубе и в сборной выполняет большой объем работы. Кому-то по окончании сезона надо будет оперироваться. Так что в реальности список не такой и большой.

«В КРАСНОДАРЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ДВА МЕСЯЦА»

- Сборная России так и не смогла выиграть чемпионат мира. Остальные титулы покорялись. Вы можете войти в историю, победив на мировом первенстве в 2018 году.
- У меня нет цели ставить рекорды. Моя задача – подготовить команду к соревнованиям – Мировой лиге, чемпионату Европы. И чемпионат мира, конечно же, здесь – один из важнейших турниров.

- Андрея Воронкова 11 поражений в сборной и последующее увольнение, похоже, сломало…
- Поражения – часть тренерской работы. Андрей Геннадьевич сейчас работает в клубе Суперлиги. Пытается в тех непростых условиях, которые есть в Краснодаре, давать результат.

- На днях появилась информация, что, наконец, игрокам и персоналу в женском и мужском «Динамо» выдали зарплату за два месяца.
- Мне до сих пор должны (Шляпников тренировал мужское краснодарское «Динамо» в сезоне-2015/16. – Прим. ред.).

- Как вы там оказались?
- В Краснодаре с финансированием наступила ясность непосредственно перед сезоном. Руководство клуба обратилось в федерацию, чтобы им помогли найти тренера, а федерация уже попросила меня помочь клубу. Мне удалось собрать команду только 28 октября – за две недели до начала чемпионата. Когда другие тренировались с середины лета. Поставили задачу – сохранить место в Суперлиге. Команду собирал по остаточному принципу. Полтавский и Володя Мельник были на тот момент без контрактов, я их пригласил. Привел с собой ряд молодых перспективных игроков. И задачу мы выполнили. Но нам дали только две зарплаты - до Нового года заплатили и все. Иногда звоню в Краснодар, узнать на счет денег, говорят – ждите.

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