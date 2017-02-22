Андрей Макаров: Китайских кузнечиков не пробовал. Я жить хочу!

Сегодня «Куньлунь Ред Стар» проведет в Магнитогорске свой первый в истории матч в плей-офф КХЛ. Фантастический успех для клуба, прошлым летом в буквальном смысле созданного с нуля. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» голкипер команды-сенсации из Поднебесной Андрей Макаров рассказал о том, как живется российским хоккеистам в Китае, у кого в КХЛ самый мощный бросок и о шансах команды в серии с «Металлургом».

Мы встретились с Андреем в Москве на следующее утро после завершающей игры «регулярки» – за пару часов до вылета команды в Магнитогорск. Первое, что выпалила я поздоровавшись:

– С победой! – и уже через пару секунд смутилась. – Извините, вчера же «Динамо» выиграло. Но, вообще, я имела в виду выход «Куньлуня» в плей-офф.

– Да, это для нас тоже победа, – улыбнулся Андрей – Теперь начнется самое интересное, будем работать и стараться дальше.

«ПЕРВЫЕ ДНИ В КИТАЕ БЫЛО ТЯЖЕЛОВАТО...»

– Как вам дался переезд в Пекин? С какими сложностями столкнулись?

– Первые дни в Китае тяжеловато нам было. Английский язык там никто не знает – ни в отеле, нигде вообще! Просто радость какая-то – если придешь в кафе, а там официант по-английски говорит. Не знаешь даже сколько же потом чаевых ему оставить за такое счастье! Такси – вообще отдельная история. Показываем водителям им адрес на китайском. Они в ответ «да-да» и везут непонятно куда. Но эту проблему мы решили – в свой навигатор вбиваем и показываем, как ехать. Еда там еще странная…

– Например? Кузнечиков каких-нибудь не пробовали?

– Не-ет, ни в кое случае. Я жить хочу!

– Ваша жена все-таки старается, чтобы вы не забывали русскую кухню. Видела фото, как вы с другими русскими ребятами из команды борщом балуетесь…

– Да, спасибо ей огромное. У нас недалеко есть европейский магазин. Цены там, конечно, завышены, но можно хоть что-то подходящее найти. Купили там все, что нужно для борща: свеклу, мясо...Жена сварила, и я ребят угостил. Все кайфовали просто! Борщ с черным хлебом – это ж лучшая русская еда. Еще мы нашли русский ресторан и частенько там бываем. В свободное время гуляем по Пекину. На Великую Китайскую стену недавно ездили.

– Команда у вас собралась многонациональна я. На каком языке общаетесь?

– В основном, на английском. Но у нас половина команды и на русском слова знают: «привет», «спасибо», «до свидания»...

– Плохим словам не учите? Артемий Панарин вон своего одноклубника из «Чикаго» «Гоп-стоп» петь научил!

– Да и без этого никуда! Но стараемся не увлекаться, – улыбается Андрей.

– Когда «Спартак» отдал вас в аренду в «Куньлунь», вы говорили, что рады, потому что в китайском клубе получите больше игрового времени. Всем довольны сейчас?

– Да, я провел уже 29 игр в чемпионате и доволен практикой, которую получаю.

«В ХОККЕЙ Я ПОПАЛ СЛУЧАЙНО...»

– А вы всегда хотели стать хоккеистом?

– То, что я оказался в хоккее, на самом деле, случайность. Как-то мы с родителями пошли в спортивный магазин, чтобы купить маме горнолыжный костюм. Там нам повстречался бывший тренер отца. Папа раньше занимался футболом. В то время его тренер работал директором спортивной школы «Ак Барса». Они поговорили о чем-то своем, а потом друг отца, глядя на меня, спросил: «Твой? А почему это он у нас до сих пор не в хоккее?». На следующее утро я уже отправился на первую тренировку. И остался. Сначала около года играл в нападении, а потом захотел стать вратарем.

– Откуда вдруг появилось такое желание?

– На позиции голкипера ты чувствуешь огромную ответственность. Знаешь, что от тебя многое зависит. Есть определенное давление, но лично мне нравится это чувство.

– Тогда вы наверняка согласны с выражением: «Вратарь – это половина команды». Подсказываете защитникам как действовать?

– Да, согласен. Ведь если игроки забивают, а голкипер отлично выполняет свою работу, то у команды все хорошо. Конечно, я подсказываю партнерам, куда без этого? Я же стою лицом к площадке и вижу больше, чем они, когда едут на подбор шайбы.

– Вратари должны иметь колоссальную психологическую устойчивость. У вас есть какие-нибудь секреты?

– Если честно, то нет. Я сам по себе спокойный. Зачем нервничать? Просто выходишь и делаешь свое дело.

– А если шайбу пропустили?

– Сразу забываю. А что о ней думать? Будешь думать – целый мешок с собой заберешь! Сам себя загонишь в психологический тупик.

– Если случилось поражение, то какой счет более обиден – 0:1 или 2:5?

– И то, и другое – это поражение. Но 0:1 обиднее. Разница всего в одну шайбу! Значит упорная борьба была, команда старалась изо всех сил, но немного не повезло, не смогли забить. Такое случается. А когда целых пять шайб пропустил…Будешь думать только о том, почему же так много, можно было бы и поменьше…

– Чтобы было поменьше, а лучше – вообще не было, важна скорость реакции. Вы как-то работаете над этим помимо тренировок на льду?

– Когда начинал играть, дома с мамой тренировались. Выходили в коридор, и она мне теннисный мячик бросала, а я его ловил.

– В экипировке вратаря больше деталей, чем у полевых игроков. В детстве вы сами собирали свою форму перед тренировкой?

– Сначала мой баул собирал папа. Но однажды он забыл какую-то деталь, и я ему все высказал. В ответ отец мне сказал, что теперь я сам буду собирать свои вещи. И как-то я собрал – конек один перед игрой забыл! «Да-а-а, весело будет!» – подумал я. Но отец успел доехать до дома и привезти мне конек к выходу на лед.

– Вратари большое внимание уделяют своему шлему. Что сейчас изображено на вашем?

– В этом сезоне хотелось сделать что-то под стиль команды. Подумали с дизайнером и решили нарисовать красного дракона. На щитках у меня тоже дракон. А на прошлом шлеме был Джокер. Фильм «Темный рыцарь» – один из самых любимых. Игра Хита Леджера очень впечатлила меня в свое время.

«В 15 ЛЕТ – ПРОТИВ МУЖИКОВ»

– Зрелищности хоккею порой придают драки. Вратари в них участвуют нечасто…

– У меня был случай, когда я дрался с голкипером. Мне тогда лет 12 было. Случилось это в Казани. Я же играл за Тольятти. Судья нас, конечно, тогда «убивал» – играли «три на пять». Вбрасывание в средней зоне, недалеко от меня. Ребята психанули, и началась драка. Вратарь Казани тоже приехал, а я ему навстречу. Хорошо я тогда поработал!

– Как удается соблюдать водный баланс во время игры и насколько это важно для стража ворот?

– Во время игры потеешь, теряешь много воды и ее нужно восполнять. Если ты не будешь пить, то может закружиться голова, не сможешь сфокусироваться на все 100 процентов, мышцы ломаются из-за недостаточности жидкости в организме.

– «Аттракцион Гаврилова», с вами никогда не происходил?

(Уфимский вратарь Андрей Гаврилов в матче с московским «Динамо» спокойно пил воду, повернувшись спиной к соперникам, во время атаки бело-голубых «два в один» – Прим. ред.)

– Нет, я себе такое не позволяю!– смеется Андрей.

– Да Гаврилов, наверное, тоже не настолько дерзкий…

– Ну да. Я думаю, что все это было не специально, но вышло забавно.

– В 15 лет вы уже дебютировали в основном составе «Лады». Помните этот день?

– Конечно!. У нас тогда было две игры на выезде. Несмотря на мою юность, главный тренер Петр Ильич Воробьев доверил мне место в воротах. Сказал об этом довольно неожиданно. На завтраке подошел и спросил: «Готов играть?» – «Да» – «Тогда сегодня выйдешь». Помню, пошел руки помыть в туалет. Смотрю на себя в зеркало и думаю: «Ну вот. Настало время выходить!» В 15-то лет против взрослых мужиков играть! Но я старался не думать и не нервничать. Тот матч мы выиграли 2:1.

– Вы никогда не думали о том, что слишком рано в Америку уехали?

– Были такие мысли, но я не сожалею о своем решении. Так надо было. Я получил много практики и полезных навыков.

– И даже получили в 2013 году трофей лучшему вратарю Мемориального кубка…

– Тогда я играл в «Саскатун Блейдз». У нас была довольно сильная команда, но из плей-офф мы вылетели. Поэтому очень хотелось взять этот Кубок. Но не получилось. И я уже уехал домой. Сидел там с русскими ребятами, с которыми познакомился. Они меня на рыбалку с собой звали, я им на хоккей билеты доставал. И тут мне начинают писать все в Твиттер, поздравляют. А я даже не понимаю с чем. Оказалось, меня признали лучшим вратарем турнира.

«В РОССИИ РЕБЯТА ИГРАЮТ ПОХИТРЕЕ...»

– Вы провели сезон в КХЛ. Какие различия для себя выявили между нашим и заокеанским хоккеем?

– За счет того, что в Америке площадки меньше, там игроки постоянно бегут и бросают. Здесь же ребята играют похитрее, думают… Могут паузу выждать, могут в пас сыграть.

– И где вратарю тяжелее?

– Где больше бросков, там и сложнее. Тем более, я знаю, как в Америке на ворота идут – там шайбу вместе с тобой в ворота запихнуть могут! У них это нормально.

– А в КХЛ запомнились ли чьи-нибудь броски? Кто сильнее всех кидает?

– Честно? Сергей Мозякин.

– Его все вратари отмечают. У Ильи Сорокина недавно спрашивали, разбирал ли он игру Мозякина, так тот ответил, что здесь хоть разбирай, хоть нет – Мозякин всегда что-то новое выдумывает!

– Вот видите! Это действительно непредсказуемый игрок.

– Как раз с «Магниткой» Сергея Мозякина вам в первом круге плей-офф играть…

– Шансы всегда есть у всех. В плей-офф совсем другая игра идет. Команды бьются и понимают, насколько высока цена ошибки.