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Back in the USSR, или почему вас не должен удивлять переход Капризова в ЦСКА

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Back in the USSR, или почему вас не должен удивлять переход Капризова в ЦСКА
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об обмене года в КХЛ, который еще не состоялся – Кирилл Капризов может попасть из Уфы в Москву.

* * *

Сейчас все говорят о том, что ЦСКА в следующем сезоне заберет себе лучшего молодого игрока КХЛ, а то и Европы – форварда «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова. Логика такая – игрок имеет контракт еще на год, так лучше провести его в Москве, а не в Уфе. И потом пусть уезжает в «Миннесоту». Рычагом сделки выступает то, что «Роснефть» (хозяин ЦСКА) приобрела основной пакет акций «Башнефти» (хозяин «СЮ»). Конечно, денежный поток не выглядит так, что Москва платит Уфе, чтобы та платила Капризову. Все немного сложнее. Но вектор примерно верный.


* * *

У меня вот какие мысли на этот счет. Во-первых, сделка еще не произошла. Это пока слухи. И «Салават Юлаев» так просто своего золотого мальчика не отдаст. Вопрос будет решаться на уровне главы Башкортостана Рустэма Хамитова. А он очень любит хоккей. «Салават Юлаев» для него – это святыня региона. Я это еще раз понял, когда попал на прием в Уфе на «Матче звезд».


Так что за Капризова еще будут вести борьбу. Тем более он сам не хочет уезжать из Уфы.

* * *

Во-вторых, чисто теоретически сделка выглядит очень скандальной и бомбической. Но только с точки зрения НХЛ. Это как забрать Остона Мэттьюза из «Торонто» в «Рейнджерс», потому что наверху так смешались бизнес-потоки. Но этого не может быть по определению, потому что в НХЛ следят за тем, чтобы не было конфликта интересов. Нереально, чтобы один хозяин был сразу у двух клубов.

То есть с точки зрения НХЛ уход Капризова в ЦСКА – это ненормально. Но мы в России живем.


* * *

В-третьих, обращаюсь к тем, что возмущен обменом Капризова – вы очень много смотрите на НХЛ. И почему-то думаете, что КХЛ работает по таким же законам.

Но вообще нет. Никак. КХЛ копирует не североамериканскую, а советскую модель. Вспомните, что было раньше. Проводился чемпионат СССР. Победитель определялся по итогам кругового турнира (то, что у нас уже было два года назад, к чему сейчас призывает ветеран Владимир Петров и остальные).

Существовали окна под матчи сборной. Окно для подготовки к чемпионату мира. И вообще именно сборная СССР стояла на вершине пирамиды. То же самое сейчас и в КХЛ – разве не так?

Была команда – ЦСКА, где наигрывались два-три звена для сборной. И где работал тот тренер, который возглавлял сборную. Тогда – Виктор Тихонов, сейчас – Олег Знарок в СКА.

Были команды помельче – «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Крылья Советов» (Москва)… Там тоже собирались перспективные игроки под сборную. Ничего же не изменилось с тех пор. И даже стало лучше! Вот в советское время «Динамо» никак не могло обставить ЦСКА и стать чемпионом. А сейчас СКА лишь раз взял Кубок Гагарина. Чемпионами также были «Ак Барс», «Динамо», «Салават Юлаев», «Магнитка». Вот вам и разнообразие.


* * *

Перспективных игроков из регионов забирали всегда. Потому что надо было служить в армии. Можешь через заборы прыгать и убегать (так поступил Владимир Крикунов). Но в основном хоккеисты попадали с периферии в Москву.

Постоянно чистили «Трактор» (Челябинск) – Сергей Макаров, Вячеслав Быков, Сергей Гончар… Александра Могильного забрали из Хабаровска, Алексея Ковалева – из Тольятти, Алексей Касатонов – из Питера… Ой, примеров – тьма!

Если посмотреть по легендам хоккея, москвичей там не так уж много. Просто лучшие силы аккумулировались в столице. Так было проще наигрывать состав для сборной.

Теперь у нас сразу два центра – Москва и Питер. Как Мадрид и Барселона в футбольном чемпионате Испании.

Есть центры и помельче – Казань, Ярославль, Магнитогорск, Челябинск, Уфа, Новосибирск… Но если будет надо, то заберут наверх. Владимир Тарасенко ушел из «Сибири» в СКА. Валерий Ничушкин попал из «Трактора» в московское «Динамо»…

А помните, как ЦСКА в 2001 году хотел призвать в армию из «Авангарда» трех очень талантливых юниоров – Александра Свитова, Станислава Чистова, Кирилла Кольцова?

Попытки умыкнуть молодежь в нашем хоккее были всегда. Почему же вы думаете, что в КХЛ должно что-то измениться?

* * *

Можно долго говорить о том, что клубы КХЛ живут не на то, что зарабатывают, а на то, что получают от государственных и частных спонсоров. Поэтому не заполняются до конца трибуны даже на матчах плей-офф. Поэтому так неважно налажена работа с прессой. По-моему, все банально. Что повторяться?

Просто у нас не НХЛ, а КХЛ. Совсем другая модель. Перпендикулярная. Back in the USSR.

И с точки зрения Советского Союза уход Кирилла Капризова из «СЮ» в ЦСКА выглядит очень логично.

Еще спасибо скажут ЦСКА через год, если Капризов выиграет золото Олимпиады, на которую не приедут игроки НХЛ. Вот, мол, как подготовили парня.

Это переход на новый уровень. Тот же Капризов сам год назад перешел из бедного Новокузнецка в зажиточную Уфу – за 80 млн рублей. Так почему думаете, что «Салавату» не заплатят? Тоже какие-то деньги дадут.

А с точки зрения Советского Союза и интересов сборной – это абсолютно очевидный шаг наверх. Четко по логике нашего хоккея. Мы так всегда жили, живем и будем жить.

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