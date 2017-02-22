Священная гора, многодетный отец и новый Интернационал. 8 фактов о «Куньлуне»

В среду «Куньлунь Ред Стар» проведет свой первый в истории матч в плей-офф КХЛ. Выход в кубковый раунд китайского новичка - главная сенсация регулярного чемпионата. «Советский спорт» предлагает познакомиться поближе с хоккейной Золушкой из Поднебесной.

В Китае придают большое значение цифрам. 8 - самое счастливое число для всех китайцев. Звучит как «богатство» и «процветание». Кроме того, форма восьмерки напоминает знак бесконечности, и поэтому в Поднебесной это число ассоциируется с никогда не заканчивающимся потоком денег. Приведем всего один пример, который говорит о том, насколько трепетно в Китае относятся к восьмерке. Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине началась 8 августа 2008 года в 8 часов 8 минут и 8 секунд местного времени.

Предлагаем вашему вниманию 8 фактов о китайской команде КХЛ.

Название

Куньлунь - это одна из крупнейших горных систем Китая и всей Азии. Причем, гора эта по древним поверьям не простая, а священная. Там обитают боги. То есть Куньлунь - китайский аналог Олимпа в мифологии Древней Греции. В честь этой горной системы и был назван клуб. Хотя многие полагают, что «Ред Стар» - это перевод слова «Куньлунь» на английский язык.

Логотип

Он удивительным образом похож на символику компьютерной игры Guild Wars 2, изображающей дракона. В китайской культуре дракон ‑ символ доброго начала. Фигура дракона олицетворяет всю мощь и непревзойденную силу страны. Если логотипы команды и игры наложить друг на друга, легко увидеть, что драконы имеют почти одинаковую основу.

Арена

Домашние матчи команда проводит на льду построенного к Олимпиаде-2008 спортивного центра «ЛеСпорт». Что символично, максимальная вместимость этого многофункциональ ного комплекса - 18 000 зрителей. Счастливая для китайцев восьмерка фигурирует и здесь.

Интернационал

Главный тренер Владимир Юрзинов-младший собрал в «Куньлуне» 8 игроков из России, если не считать нападающего Алексея Поникаровского с тройным гражданством: Украины, Канады и России.

Состав команды - настоящий Интернационал! В ней играют финны и американцы, канадцы и словаки, и даже француз. Китайцы, конечно же, многие из которых выступали в юниорских лигах Северной Америки.

Бюджет

Китай - «без пяти минут» лучшая экономика в мире. Но «Куньлунь» даже при очень большом желании трудно причислить к главных клубам-олиграхам КХЛ. 51 процент акций клуба у китайской организации, которая его создала, российских денег в клубе нет. В Поднебесной «Куньлунь» рассматривается как инвестиционный проект. Это значит, что если спонсоры вкладывают деньги в «Куньлунь», то будут ждать возвращения этих средства.

Многодетный отец

Французский форвард «Куньлуня» Дамьен Флери познакомился со своей будущей женой на чемпионате мира-2014 в Минске. Родилась она в Кургане. И сейчас у них четыре дочери. Много ли еще в нашей лиге многодетных иностранцев с русскими женами?!

К слову, за время регулярного чемпионата у трех игроков «Куньлуня» родились дети. Причем, Чед Рау и Сергей Перетягин узнали счастливую новость в самолет. Приземлились в аэропорту и сразу получили SMS: «Ты стал папой».

Кумир

Автор первой «китайской» шайбы «Куньлуня» в КХЛ - защитник Зак Юйэнь родился и вырос в канадском Ванкувере. Его отец родился в Гонконге и в 15 лет переехал в Канаду. А семья матери Зака перебралась из Китая за океан около 50 лет назад.

Семья сохранила и соблюдает китайские традиции, дедушка и бабушка всегда разговаривали с Заком по-китайски. Мама работает учителем в школе в Ванкувере.

Зак начал учиться кататься на коньках уже в два года, параллельно занимаясь игрой на пианино. Любовь к хоккею в итоге победила тягу к музыке...

Провинциал

Финский форвард Миика Лахти родившийся в маленькой общине Конневеси с населением около трех тысяч человек, и почти всю жизнь провел в Ювяскюля, 15 лет играя за местный клуб. Прошел путь от детской команды до двух побед в чемпионате Финляндии.

И вот, покинув 130-тысячный студенческий городок, Миика окунулся в водоворот удивительных событий: Пекин, Шанхай и другие мегаполисы, население которых многократно превосходит население всей его родной Финляндии, многочасовые перелеты, бесконечная смена часовых поясов...