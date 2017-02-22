«Авангард» – «Адмирал». Прогноз Алексея Андронова

Накануне четырьмя матчами на Западе стартовал плей-офф КХЛ. «Советский спорт» уже поделился прогнозами на противостояние в парах ЦСКА – «Йокерит», СКА – «Витязь», «Динамо» (Москва) – «Торпедо» и «Локомотив» – «Динамо» (Минск). А сегодня четырьмя матчами стартует плей-офф в Восточной конференции КХЛ.

«Авангард» - «Адмирал» - довольно странная пара: одни, по сути, бросили играть всерьез за месяц до конца регулярного чемпионата, отчаявшись догнать «Магнитку», другие сейчас мелькают в прессе чуть ли не в рубрике «криминальные истории». Не особенно приятным моментом для омичей будет перелет на Дальний Восток, а ведь у «Адмирала» еще и площадка канадского размера. Правда, на ней «ястребы» в этом сезоне уже побеждали.

Разумеется, по классу «Авангард» выше. Проблемность они могут придумать только сами себе. Однако такой уверенности, как победители трех остальных дивизионов - они не чувствуют. За последние 10 игр регулярки поражений Омск потерпел больше Владивостока, в том числе и в очной встрече у себя дома. В том, как быстро Федор Канарейкин переведет команду от туристического режима в спортивный - и будет ключ к победе. Однозначным аспектом этой серии, - о котором, впрочем, все будут молчать, - станет фигура главного тренера «Авангарда». Он победил тяжелую болезнь и вернулся к любимому делу. Наверняка мы услышим это от игроков. Но только в случае победы. В которой, впрочем, сомнений мало.

Самая загадочная линия «Адмирала» - вратари. Вроде и неплохи все - а опереться перед плей-офф однозначно не на кого. У «ястребов» все ясно - играть будет Доминик Фурх. Чех несколько снизил показатели относительно прошлого сезона, но абсолютно уверен в себе и команде. Как минимум, в домашних играх это скажется.

Скандал, разгорающийся вокруг «Адмирала» - вряд ли окажет прямое влияние на серию. С другой стороны, любой игрок, едущий на Дальний Восток - считает себя заслуживающим «северной надбавки». Невозможно получать удовольствие от жизни в самолетах, если у работодателя проблемы. Посмотрим, как «Адмирал» справится с этим. К сожалению, его мысли сейчас не только, и не столько о хоккее.

Прогноз - 4:1. «Авангард» ляжет костьми, чтобы не летать к Восходящему солнцу дважды. Для этого все нужно решить в максимум пяти играх. Ресурс для этого есть, да и шумиха вокруг «Адмирала» - не лучший аккомпанемент для плей-офф.

За первым матчем противостояния «Авангард» – «Адмирал» следите на сайте «Советского спорта». Матч пройдет в среду, 22 февраля, в 16.00 в Омске, на «Арене-Омск».