Сезон рекордов Сергея Мозякина

Дождались! В матче с «Куньлунем» 35-летний капитан «Магнитки» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории отечественного хоккея, покорившим рубеж «1000 очков в чемпионатах страны». Этот сезон войдет в историю под именем Мозякина – столько рекордов он успел побить всего-то за полгода. «Советский спорт» вспоминает главные даты и достижения уникального форварда в нынешнем чемпионате.



10 сентября

428 шайб



В матче с финским «Йокеритом» забросил 428-ю шайбу в чемпионатах страны на высшем уровне - это стало повторением рекорда Бориса Михайлова, которое легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР установил еще три с половиной десятка лет назад.



13 сентября

429 шайб



Гол в ворота минского «Динамо» стал для Сергея 429-м в чемпионатах страны. В этот день он стал единоличным владельцем рекорда результативности нашего хоккея.



25 ноября

450 шайб



Первым в истории отечественного хоккея покорил космический рубеж «450 голов в чемпионатах страны», забросив шайбу во встрече с «Витязем». Даже страшно представить, сколько лет нам придется ждать следующего «космонавта»…

19 января

38 шайб



В игре с «Авангардом» Сергей забросил 38-ю шайбу в нынешнем сезоне, отобрав снайперский рекорд регулярных чемпионатов КХЛ у американца Стива Мозеса.

Шеф решил вопрос за полчаса. Самые яркие эпизоды в карьере Сергея Мозякина



1 февраля

81 очко



Оформил дубль во встрече с «Северсталью» и набрал 81 (44+37) очко в этом сезоне, побил рекорд результативности КХЛ в регулярном чемпионате, установленный в чемпионате-2010/11 Александром Радуловым.



3 февраля

84 очка



Сделал хет-трик в матче со СКА и обновил рекорд результативности для регулярных чемпионатов страны, который с 2007 года принадлежал Алексею Морозову.



15 февраля

48 шайб



Забросив в Челябинске шайбу в ворота «Трактора», поднял на один гол планку собственного снайперского рекорда сезона КХЛ, который Сергей установил три года назад.



26 февраля

1000 очков



Исторический рекорд! В гостевом матче с китайским новичком КХЛ Сергей вписал свое имя в Книгу славы нашего хоккея, став первым хоккеистом, набравшим 1000 очков в чемпионатах страны на высшем уровне. Цифра настолько потрясает воображение, что легендарный форвард Павел Буре в интервью «Советскому спорту» дал смелый прогноз, что это достижение Мозякина вообще никто не сможет побить!