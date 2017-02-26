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Сезон рекордов Сергея Мозякина

Александр Ильин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сезон рекордов Сергея Мозякина
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Дождались! В матче с «Куньлунем» 35-летний капитан «Магнитки» Сергей Мозякин стал первым игроком в истории отечественного хоккея, покорившим рубеж «1000 очков в чемпионатах страны». Этот сезон войдет в историю под именем Мозякина – столько рекордов он успел побить всего-то за полгода. «Советский спорт» вспоминает главные даты и достижения уникального форварда в нынешнем чемпионате.

10 сентября

428 шайб

В матче с финским «Йокеритом» забросил 428-ю шайбу в чемпионатах страны на высшем уровне - это стало повторением рекорда Бориса Михайлова, которое легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР установил еще три с половиной десятка лет назад.

13 сентября

429 шайб

Гол в ворота минского «Динамо» стал для Сергея 429-м в чемпионатах страны. В этот день он стал единоличным владельцем рекорда результативности нашего хоккея.

25 ноября

450 шайб

Первым в истории отечественного хоккея покорил космический рубеж «450 голов в чемпионатах страны», забросив шайбу во встрече с «Витязем». Даже страшно представить, сколько лет нам придется ждать следующего «космонавта»…

19 января

38 шайб

В игре с «Авангардом» Сергей забросил 38-ю шайбу в нынешнем сезоне, отобрав снайперский рекорд регулярных чемпионатов КХЛ у американца Стива Мозеса.

Шеф решил вопрос за полчаса. Самые яркие эпизоды в карьере Сергея Мозякина

1 февраля

81 очко

Оформил дубль во встрече с «Северсталью» и набрал 81 (44+37) очко в этом сезоне, побил рекорд результативности КХЛ в регулярном чемпионате, установленный в чемпионате-2010/11 Александром Радуловым.

3 февраля

84 очка

Сделал хет-трик в матче со СКА и обновил рекорд результативности для регулярных чемпионатов страны, который с 2007 года принадлежал Алексею Морозову.

15 февраля

48 шайб

Забросив в Челябинске шайбу в ворота «Трактора», поднял на один гол планку собственного снайперского рекорда сезона КХЛ, который Сергей установил три года назад.

26 февраля

1000 очков

Исторический рекорд! В гостевом матче с китайским новичком КХЛ Сергей вписал свое имя в Книгу славы нашего хоккея, став первым хоккеистом, набравшим 1000 очков в чемпионатах страны на высшем уровне. Цифра настолько потрясает воображение, что легендарный форвард Павел Буре в интервью «Советскому спорту» дал смелый прогноз, что это достижение Мозякина вообще никто не сможет побить!

1000 очков Сергея Мозякина в картинках

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