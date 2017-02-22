Невероятный случай на хоккее! Канадец увидел это и остолбенел... (видео)

История произошла на днях в штате Индиана, когда из хоккея провожали известного по местным меркам игрока Колина Чака.

После крылатых слов Александра Радулова родился штамп, что КХЛ – это колхоз. Но посмотрите, какие смешные моменты происходят на хоккейных матчах в Северной Америке! Речь сейчас идет о команде лиги Восточного побережья – «Форт Уэйн Кометс».

У каждого клуба есть своя легенда. Вот для «комет» это форвард Колин Чак. Карьера в НХЛ у него не сложилась, мотался он по низшим лигам, выступал даже в чемпионате Италии. А с 2002 года играл за «Форт Уэйн Кометс», причем часто был капитаном.

Мужик завершил карьеру в 2013 году. И вот сейчас его решили достойно проводить из хоккея, подняв баннер с его игровым номером 91 под своды дворца.

Итак, представьте картину. Суббота, на стадионе – 9515 болельщиков. Все аплодируют, провожают Чака. Баннер занавешен черным полотнищем. Эту тряпку снимают, а там…





Ну да, номер с фамилией перевернуты вверх ногами.

Все-таки не хватало на стадионе своего Дмитрия Губерниева, который мог выбежать в центр событий и все исправить своими умелыми руками!

Народ на стадионе просто остолбенел. А баннер торжественно и плавно поплыл наверх, под своды арены.

Потом нам объяснили, что сотрудники арены не смогли быстро открутить болты, чтобы перевернуть баннер. А надо было уже начинать матч. Потому подняли так. А в первом перерыве все исправили – и уже подняли баннер как надо.





«От имени всех сотрудников стадиона Колизеум мы искренне извиняемся за эту ошибку, - заявил генменеджер Рэнди Браун. – Нам очень досадно перед болельщиками клуба и семьей Колина Чака. Простите нас, пожалуйста! Мы сделаем все, чтобы это больше не повторилось».

Работники стадиона были в таком шоке, что даже написали официальные извинения на грамоте, чтобы передать их Чаку. И потом возмущались, когда их пытались обвинить в злом умысле.

«Если кто-то думает, что мы сделали так намеренно, то это чушь полная! Эти люди даже не заслуживают ответа. Это самая глупая вещь, которую я только слышал. Никто не хотел попасть в такую историю. Мы что же, специально выставили себя идиотами?»

Как закончился этот матч? «Кометы» победили 4:3 в овертайме, посвятив успех своему капитану.

«Ну, что было – то было, - развел руками Колин Чак. – Конечно, хорошо бы перепроверить то, что ты делаешь. Но я на это никак повлиять не могу. Это был потрясающий вечер, я наслаждался каждой минутой. Очень рад, что это видела моя семья».