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«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар». Прогноз Алексея Андронова

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар». Прогноз Алексея Андронова
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Накануне четырьмя матчами на Западе стартовал плей-офф КХЛ. «Советский спорт» уже поделился прогнозами на противостояние в парах ЦСКА – «Йокерит», СКА – «Витязь», «Динамо» (Москва) – «Торпедо» и «Локомотив» – «Динамо» (Минск). А сегодня четырьмя матчами стартовал плей-офф в Восточной конференции КХЛ. О матче «Авангард» - «Адмирал» мы уже сегодня написали. Теперь Алексей Андронов делится прогнозом на матч «Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар».

Китайская команда добилась огромного успеха, выйдя в плей-офф. Когда другие уже вовсю готовились, Владимир Юрзинов-младший мучительно подбирал состав. Еще и пытаясь понять, как вписать в него национального игрока. Зак Юйэнь, завершивший сезон с показателем 3+8 - китаец весьма условный, он родился в Ванкувере, хоккею учился там, и играл в североамериканских лигах. Склеив боеспособный коллектив, и продолжив сезон, Юрзинов и игроки заслуживают всяческих похвал. Но - «Красной Звезде» место в плей-офф подарила «Сибирь», рассыпавшаяся после отъезда 4-х своих ведущих игроков в сборную. Достаточно сказать, что вышел в плей-офф «Куньлунь» - проиграв последний матч, и узнав по телефону об осечке новосибирцев. «Сибирь» перед решающим отрезком лишилась своих лучших игроков в пользу сборной. Случайно ли?

Поговаривают, что китайский клуб в плей-офф был до крайней степени необходим самой Лиге - проект-то политический. Даже если так - дальнейшее продвижение практически исключено. Действующий обладатель Кубка Гагарина - сама стабильность. Он изучен всеми вдоль и поперек - особенно первая пятерка, но справиться с «Металлургом» мало кому удается. За всю историю КХЛ в первом раунде «Магнитка» вылетела только однажды. Лидеры невероятно опытны и уверены в себе. А тут еще и Мозякин свое 1000-е очко в карьере оставил на плей-офф. Скорее всего, оно будет набрано уже в первой игре.

Здесь должны были быть оды Мозякину - действительно, выдающемуся игроку. Но их не будет. Подлинно выдающийся - не общается с прессой так, как он. Незачем раскручивать то, что неинтересно раскручиваемому. Заранее поздравляем с 1000-м, желаем хорошо отметить в кругу друзей. Журналисты подождут. Возможно, еще десяток лет... И желая хорошему игроку Мозякину удачи - хочется пожелать, чтобы Кубок Гагарина держал в руках кто-то другой. Более общительный.

Не поможет китайцам в этой паре и домашняя площадка - интерес зрителей к их играм весьма посредственный. Они играли на разных аренах, но нигде не собрали стабильно высоких цифр. Руководству КХЛ эта команда точно нужнее, чем зрителям.

6 последних игр регулярного сезона «Куньлунь» провел на выезде. Это фактически приговор. Такие путешествия не могут не дать знать о себе, и, думаю, первый матч точно закончится разгромом «Кунльлуня».

Магнитогорцы не сильно изменились по сравнению с прошлым сезоном, словно иллюстрируя старую американскую поговорку - «не чини то, что работает». Как мы помним по финалу-2016, у них есть целый «засадный отряд», например, считавшийся еще не так давно тафгаем Евгений Тимкин. Короче, Магнитогорск должен брать свое.

Прогноз - 4:0. Трудно представить себе, чтобы «Металлург» отдал хотя бы одну игру. В регулярке он выиграл обе. Навязать себе высокий темп он не даст, а будет направлять действо в нужное русло. Сбить ММГ из седла - задача точно не для китайцев.

За первым матчем противостояния «Авангард» – «Адмирал» следите на сайте «Советского спорта». Матч пройдет в среду, 22 февраля, в 17.00 в Магнитогорске, на «Арене-Металлург«.

Матч

Авангард - Адмирал - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Анелёв (Соботка, Густафсон), 9:38 (1:0).

Место и дата

22 февраля 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция


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