Русский прорыв. Овечкин налетел на вратаря, врезался в борт – и это гол! (видео)

Героем матча «Вашингтона» стал автор дубля Евгений Кузнецов, а четвертый гол организовал Александр Овечкин.

Наконец-то «Вашингтон» сумел прервать эту черную ужасную серию из двух поражений.

Ну да, только двух. Но для лидера НХЛ это многовато. И вот «Кэпиталз» сумели обыграть в гостях «Филадельфию».





Очки «летчикам» нужны позарез. Они ведь пока вне зоны плей-офф и отчаянно хотят туда попасть.

«Филадельфия» сразу же забивает гол – отличается Ворачек! Но тренер «Вашингтона» Барри Тротц использует право на видеопросмотр. И он показывает, что там был контакт с вратарем Брэйденом Холтби.

Шайба не засчитана. А ведь для «летчиков» она могла стать ключевой.

Ну и потом «Вашингтон» уверенно разобрался с «Филли». На седьмой минуте потрясающий бросок получился у Никласа Бэкстрема. В конце первого периода в большинстве шайба пришла на правый фланг к Евгению Кузнецову, и он хлестко бросил с кистей. Просто молодец!

Причем момент снова пришлось просматривать, так все быстро получилось. Но там шайба отскочила от внутренней перекладины и вылетела в поле. Гол был.

Дальше «Филадельфия» забивает опять! Вроде бы… Отличный бросок получился у Ивана Проворова.

Но что оказывается? Шайба попала в обычную перекладину, отскочила во вратаря, и там ее вынесли с пятачка. Нет гола! Все чисто.

Но представляю, как в этот момент злились фанаты «Флайерз». Им могло показаться, что это не судьи, а киллеры!

Все-таки Брэйден Шенн забил, изменив направление полета шайбы после броска Мэннинга, и не засчитать этот гол было бы совсем уж неприличным делом.

Но потом снова эффектно забил Евгений Кузнецов, положив шайбу вратарю между щитков.

А четвертый гол устроил Александр Овечкин, который прорвался к воротам как танк и сделал тачдаун, занеся шайбу на пятачок. Оши с ленточки добил ее в сетку.

Смотрите, какой прорыв в день 23 февраля. Овечкин сметает буквально все на своем пути, врезается в борт. Вот настоящий таран!





«Если у меня есть шанс бросить, я обязательно брошу, - объяснил Евгений Кузнецов. – Но если увижу кого-то открытого, то лучше отдам ему пас. На льду все происходит очень быстро, а я стараюсь играть на партнера».

Вот он, настоящий мастер российского хоккея.