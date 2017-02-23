«У «Зенита» в обороне бардачок». Ловчев о матчах петербуржцев и ростовчан

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дает прогнозы на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» (первый матч – 0:2) и «Спарта» – «Ростов» (первый матч – 0:4).



О матче «Зенита»

– Когда Луческу только возглавил «Зенит», я отмечал, как рьяно команда работала. Потом стал замечать у игроков пустоватые взгляды. Кто-то решил рвать из «Зенита», у кого-то закончился запал. Стало четко видно, что команда зависит от настроения. Если оно есть – все ладится, нет – нет и результата.

Сейчас «Зениту» играть дома – трибуны станут подгонять, там, на трибуне, будет находиться и хозяин «Зенита». Игроки же это понимают, знают, кто и какие деньги им платит. И об ожиданиях тоже знают.

Но трудно чего-то ждать от Нету или того же Кокорина. Ему уж скоро 30 лет, а до сих пор человек не совершил ничего, чтобы это запоминалось. Я про футбольные достижения, конечно. Голы, матчи какие-то выдающиеся.

С атакой у «Зенита» проблемы. Вот в ЦСКА не стало атаки – и команда тут же поблекла. То же происходит и с «Зенитом». Поначалу ярок был Жулиано, но прошло какое-то время – и ему стало скучно с ребятами, которые есть сейчас в команде. Это проблема.

Но если отбросить все это, «Зенит» ждет первая домашняя игра года, стоит конкретная задача пройти дальше. Два гола команда вполне может забить, а вот, что будет в дополнительное время, предугадать сложно. И потом забить-то, может, и забьет, а надо ведь и не пропустить. Хотя в защите, откровенно говоря, у «Зенита» бардачечек.

Простят ли Луческу вылет из Лиги Европы? Если б действительно стояла задача выиграть Лигу Европы, в «Зенит» бы вливались огромные деньги. Но учитывая финансовое положение в стране, шум, который был из-за покупки Халка и Витселя, «Зенит» такого себе больше позволить не может. Поэтому требования «или победа в Лиге Европы, или увольнение» к тренеру нет.

Прогноз Евгения Ловчева: 2:0

Матч Зенит - Андерлехт Место и дата 23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

О матче «Ростова»

– «Ростов» решил задачу по выходу в следующий раунд, победив дома 4:0. В ответной игре важно выдержать первые 30 минут. Должно получиться, учитывая, что «Ростов» великолепно защищается. Хотя понятно, что «Спарта», играющая дома, с самого начала постарается хотя бы немного сократить разрыв. Это естественно. Но если не забьют в первые полчаса, пыл спадет, придет осознание, что четыре мяча не отыграть, поэтому не стоит дергаться. Я бы поставил на то, что «Ростов» не проиграет.

Команда у Бердыева совершенствуется – трудно это не заметить. Раньше мог кто-то выпадать, теперь это еще более крепко спаянная команда. Неслучайно еще перед первым матчем я говорил, что «Ростов» из трех российских клубов может пройти по сетке Лиги Европы дальше всех.

Выиграть Лигу Европы? Это вряд ли. Потому что как только «Ростов» доберется, к примеру, до «Манчестер Юнайтед», сразу станет понятно, что может Ибрагимович, а что, например, Азмун. Сейчас «Ростову» хватает сил противостоять клубам, скажем так, второго эшелона. А для побед над грандами нужны футболисты другого качества.

Прогноз Евгения Ловчева: 1:1