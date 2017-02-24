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Канада удивлена: что случилось с Александром Радуловым? Куда он пропал? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Канада удивлена: что случилось с Александром Радуловым? Куда он пропал? (видео)

Все самые интересные события игрового дня НХЛ – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей».

ХЕТ-ТРИК

Самое интересное, что произошло минувшей ночью – это хет-трик форварда «Нэшвилла» Филипа Форсберга. Точнее, два хет-трика, потому что швед сделал это в двух матчах подряд.


Когда это последний раз случалось в НХЛ? В двух январских матчах, пятого и седьмого числа, 2010 года. Так отличился форвард «Ванкувера» Александр Берроуз.

«Думаю, наша тройка проделала хорошую работу сегодня, - признал Форсберг. – Я сам стараюсь больше атаковать, играть быстро, идти вперед, находить партнера».

Все банально, но героем вечера Филип стал.

ХЕТ-ТРИК-2


Три гола забил и форвард «Чикаго» Патрик Кейн. Причем в последней комбинации ему ассистировали сразу Артемий Панарин и Артем Анисимов.

Хотя в принципе Кейн все сделал сам. Посмотрите, как он играл, в каком был ударе.

Что любопытно, у «Чикаго» тоже случились два хет-трика подряд, только в прошлый раз его сделал Джонатан Тэйвз.

ДЕБЮТ

Алексей Марченко после обмена из «Детройта» сидел в запасе «Торонто» матчей 10. И вот, наконец, тренер «Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок выпустил его на лед.

И что увидел? Четыре блока, полезность «+1». Неплохо-неплохо. Правда, «Торонто» проиграл, хотя ведет отчаянную борьбу за выход в плей-офф. Но одно очко зацепил.


«Марченко сыграл отлично в защите, имел пару моментов в атаке. У него отличные игровые навыки, он умело использует свои габариты. Это очень умный хоккеист, который произвел прекрасное впечатление», - сказал Бэбкок, который дал новичку 13.52 игрового времени. Немного для защитника, но минуты должны расти.

ГОЛ


«Тампа» - «Калгари» - матч двух команд, которые отчаянно рвутся в плей-офф. Канадцы победили в гостях, заметно укрепив свои позиции в зоне «уайлд-кард». А вот «молния» заметно просела в таблице. В прошлом сезоне «Тампа» дошла до полуфинала, два года назад – до финала. Но теперь, похоже, Никита Кучеров, Владислав Наместников и Андрей Василевский поедут в мае на чемпионат мира. Давно мы их там не видели. Первых двух – вообще никогда.

И посмотрите, как Наместников и Кучеров забивали голы. Они в полном порядке.

АССИСТЕНТ


Казалось, что Александр Бурмистров прибавил после перехода из «Виннипега» в «Аризону». Ну да – прибавил в том, что перестал сидеть на лавке, а получил место в основе. Но много очков не набирал. В последних девяти играх – лишь 1 (0+1) очко.

И вот теперь – всплеск: сразу две голевые передачи. Причем первые, и Бурмистров все сделал грамотно.


Это не были пасы, что партнеру только оставалось подставить клюшку. Но приятно, что Александр снова начал проявлять себя в атаке. Его контракт ($1,6 млн) заканчивается в июле, и надо решать – новый клуб НХЛ или «Ак Барс». Ну или еще что-то в КХЛ, куда Бурмистров вряд ли горит желанием возвращаться.

БОНУС

В качестве шестого гвоздя нельзя не заметить поражение «Монреаля», который теперь почти наверняка свалится с первого места в Атлантическом дивизионе и должен еще удержаться в зоне плей-офф.

Сухое поражение дома от «Айлендерс» - не то, что хотят видеть в Мекке хоккея.


Да, Александр Радулов хочет получить шестилетний контракт от «Канадиенс» и он подпишет что-нибудь вроде $40 млн. Но в этом матче – «-2» и ноль бросков по воротам.

Ноль, Карл!

Читаю твиттер – болельщики «Монреаля» пишут, что Радулов в порядке. Он да Кэри Прайс – два светлых пятна в команде по энергетике и самоотдаче. Но как можно не бросать по воротам? Что с ним случилось? Куда он пропал. Канадцы этого не понимают. А первое звено Радулова – всего три броска за матч в сумме.

Невероятно.

ТАБЛО

Монреаль – Айлендерс – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Бовилье, Ли, Таварес

М: Радулов (0+0; -2, 0, 0, 18.16)

Марков (0+0; -2, 0, 2, 21.59)

Емелин (0+0; -1, 4, 3, 18.25)

А: Кулемин (0+0; 0, 0, 1, 13.47)

Тампа-Бэй – Калгари – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

НАМЕСТНИКОВ, КУЧЕРОВ – Бэклунд, Монахэн, Хэмилтон

ТБ: Кучеров (1+0; 0, 0, 3, 22.03)

Наместников (1+0; 0, 0, 3, 18.17)

в Василевский (25-22; 88,0%, 58.17)

Чикаго – Аризона – 6:3 (3:3, 2:0, 1:0)

Шмальц, Хартман, П.Кейн, Розсивал, П.Кейн, П.Кейн (ПАНАРИН, АНИСИМОВ) – Чучран (БУРМИСТРОВ), Р.Уайт (БУРМИСТРОВ), Врбата

Ч: Панарин (0+1; +1, 0, 2, 17.16)

Анисимов (0+1; +1, 0, 0, 16.41)

А: Бурмистров (0+2; 0, 2, 3, 17.20)

Торонто – Рейнджерс – 1:2 бул. (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

К.Браун – Миллер, Зибанежад (п.бул.)

Т: Зайцев (0+0; -1, 2, 2, 22.14)

Марченко (0+0; +1, 0, 1, 13.52)

Сошников (0+0; 0, 0, 1, 9.48)

Нэшвилл – Колорадо – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Арвидссон, Форсберг (3) – Игинла, Виркоч

К: Тютин (0+0; -1, 0, 0, 20.04)

Григоренко (0+0; 0, 0, 0, 9.11)

Лос-Анджелес – Бостон – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Грэвел – Маршан, Пастрнак, Мур, Крейчи

Б: в Худобин (28-27; 96,4%, 60.00)

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