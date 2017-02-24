Марченко: Бэбкок перед матчем сказал «Иди, Алексей, поиграй в хоккей» (видео)

Корреспондент «Советского спорта» в Торонто взяла интервью у Алексея Марченко после его дебюта в «Мэйпл Лифс».

Несмотря на то, что «Торонто» забрал Алексея Марченко с драфта отказов еще 4 февраля, в последних 10 матчах он на лед не выходил. Но не было бы счастья да несчастье помогло – защитник «листьев» Коннор Кэррик был травмирован во время игры против «Виннипега», тем самым освободив место для россиянина.



Да, «Торонто» проиграл «Рейнджерс» по буллитам (1:2), но Алексей Марченко запомнился. Он сделал 4 блока, получил полезность «+1», имел пару хороших моментов в атаке, а в защите был как всегда надежен. После матча Марченко пообщался с корреспондентом «Советского спорта».

- Алексей, поздравляю вас с дебютом в «Торонто». Какие впечатления от игры?

- Самые отличные, особенно если учесть, что я не выступал почти месяц. Никто из хоккеистов не хочет просто сидеть и пассивно наблюдать за игрой. Поэтому я был очень рад выйти на лед, перед встречей не нервничал. Для меня самым главным было притереться и сыграться с новой командой.

- Вам понравилось взаимодействие в паре с Гардинером?

- Да, я считаю Джейка отличным защитником. Он хорошо катается. Видит, что происходит на льду и делает быстрые передачи. Мы с ним перед игрой обсудили рабочие детали, как в зоне действовать будем и так далее и сегодня старались играть хорошо. Получилось у нас или нет – это вам судить.

…Напомним, что Алексей начал свою карьеру в НХЛ в составе «Детройта», когда ее возглавлял Майк Бэбкок. После утренней тренировки Бэбкок очень высоко отзывался об Алексее: «Это смелый игрок, который умеет делать результативные передачи. Я считаю Марчи настоящим хоккеистом».

- Алексей, какие наставления дал вам Бэбкок?

- Тренер перед матчем сказал просто играть в хоккей. Он знает, чего от меня ожидать и какую игру я могу показывать.

- Как вам «Эйр Канада Центр» и местные фанаты?

- Арена отличная, болельщиков много и они очень хорошо поддерживают. Я думаю, людям эта игра понравилась.

- Кто-нибудь из родных пришел поддержать вас на дебютной игре за «Торонто»?

- Из родных на матче была только моя жена.

- Как прошел ваш переезд из Детройта в Торонто?

- Мы с женой почти все вещи перевезли, так что уже устроились на новом месте, остались последние штрихи. А в Торонто я уже был на Кубке мира, и здесь мне очень понравилось – город большой, есть куда сходить.

- Как вам играть в команде, где три наших хоккеиста: Леня Комаров и двое Никит - Сошников и Зайцев?

- Если честно, непривычно быть в команде, где столько русскоговорящих игроков. Но это очень здорово. В «Детройте» в прошлом году кроме меня играл всего один русский хоккеист – Паша Дацюк. В этом сезоне в «крыльях» только с массажистом Сергеем Чекмаревым можно было по-русски поговорить. Очень помогает, когда в команде есть игроки из твоей страны. Ребята всегда поддержат, подскажут и дадут совет в том числе и в бытовых вопросах.