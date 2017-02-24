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Марченко: Бэбкок перед матчем сказал «Иди, Алексей, поиграй в хоккей» (видео)

Лина Трунина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марченко: Бэбкок перед матчем сказал «Иди, Алексей, поиграй в хоккей» (видео)

Корреспондент «Советского спорта» в Торонто взяла интервью у Алексея Марченко после его дебюта в «Мэйпл Лифс».

Несмотря на то, что «Торонто» забрал Алексея Марченко с драфта отказов еще 4 февраля, в последних 10 матчах он на лед не выходил. Но не было бы счастья да несчастье помогло – защитник «листьев» Коннор Кэррик был травмирован во время игры против «Виннипега», тем самым освободив место для россиянина.

Да, «Торонто» проиграл «Рейнджерс» по буллитам (1:2), но Алексей Марченко запомнился. Он сделал 4 блока, получил полезность «+1», имел пару хороших моментов в атаке, а в защите был как всегда надежен. После матча Марченко пообщался с корреспондентом «Советского спорта».

- Алексей, поздравляю вас с дебютом в «Торонто». Какие впечатления от игры?
- Самые отличные, особенно если учесть, что я не выступал почти месяц. Никто из хоккеистов не хочет просто сидеть и пассивно наблюдать за игрой. Поэтому я был очень рад выйти на лед, перед встречей не нервничал. Для меня самым главным было притереться и сыграться с новой командой. 

- Вам понравилось взаимодействие в паре с Гардинером?
- Да, я считаю Джейка отличным защитником. Он хорошо катается. Видит, что происходит на льду и делает быстрые передачи. Мы с ним перед игрой обсудили рабочие детали, как в зоне действовать будем и так далее и сегодня старались играть хорошо. Получилось у нас или нет – это вам судить. 

…Напомним, что Алексей начал свою карьеру в НХЛ в составе «Детройта», когда ее возглавлял Майк Бэбкок. После утренней тренировки Бэбкок очень высоко отзывался об Алексее: «Это смелый игрок, который умеет делать результативные передачи. Я считаю Марчи настоящим хоккеистом».

- Алексей, какие наставления дал вам Бэбкок?
Тренер перед матчем сказал просто играть в хоккей. Он знает, чего от меня ожидать и какую игру я могу показывать. 

- Как вам «Эйр Канада Центр» и местные фанаты?
- Арена отличная, болельщиков много и они очень хорошо поддерживают. Я думаю, людям эта игра понравилась. 

- Кто-нибудь из родных пришел поддержать вас на дебютной игре за «Торонто»?
- Из родных на матче была только моя жена. 

- Как прошел ваш переезд из Детройта в Торонто?
- Мы с женой почти все вещи перевезли, так что уже устроились на новом месте, остались последние штрихи. А в Торонто я уже был на Кубке мира, и здесь мне очень понравилось – город большой, есть куда сходить. 

- Как вам играть в команде, где три наших хоккеиста: Леня Комаров и двое Никит - Сошников и Зайцев?
- Если честно, непривычно быть в команде, где столько русскоговорящих игроков. Но это очень здорово. В «Детройте» в прошлом году кроме меня играл всего один русский хоккеист – Паша Дацюк. В этом сезоне в «крыльях» только с массажистом Сергеем Чекмаревым можно было по-русски поговорить. Очень помогает, когда в команде есть игроки из твоей страны. Ребята всегда поддержат, подскажут и дадут совет в том числе и в бытовых вопросах.

Матч

Торонто - Рейнджерс - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Браун (Бозак, Гардинер), 10:56 (1:0). Миллер (Пирри, Хэйс), 50:50 (1:1).

Победный буллит:

Зибанежад - 1:2.

Место и дата

24 февраля 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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