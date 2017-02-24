Дарюс Каспарайтис: Было бы классно сыграть за сборную Литвы против России

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у знаменитого защитника Дарюса Каспарайтиса, который вернулся в большой хоккей.

«НАКОНЕЦ-ТО Я СТАЛ КАПИТАНОМ!»

- Я прилетел в Литву, чтобы провести пару матчей, - рассказывал вчера Каспарайтис. – Вот разговариваю с вами, а вечером еще одна встреча – в городе Электренай, где я родился и начал играть в хоккей. А во вторник был матч в Вильнюсе.

- И в этот день вы официально получили право выступать за сборную Литвы.

- Наверное, да. Ведь какие правила? Если я раньше выступал за сборную России, а теперь хочу играть за Литву, то нужно не только иметь паспорт гражданина, но и в литовском чемпионате провести четыре года. Сейчас у меня как раз идет четвертый сезон.

- Я посмотрел eliteprospects.com. Вы не играли с 2010 по 2013 годы. А потом приезжали в Литву к родственникам и проводили по одному матчу за сезон. Так?

- Не совсем. В прошлом году я сыграл три матча, в этом будет два. Два года назад – парочка.

Уровень чемпионата Литвы с каждым годом растет. Вот во вторник мой клуб «Хоккей Панкс» играл против «Юодупе». Там выступают пять-шесть ребят из России, и они очень здорово тянут команду за собой. Очень здорово играют. Поэтому я потерпел свое первое поражение. Их клуб в тот вечер был сильнее нашего.

Главная команда страны – «Энергия» из моего города Электренай. Она будет бороться за титул чемпиона. Но «Хоккей Панкс» тоже имеет неплохой состав. Просто с вратарем проблема. Впрочем у нас тоже есть шансы.

- Вас ведь выбрали капитаном «панков»?

- Да, хоть раз в жизни стал капитаном!

- Никогда не были?

- Какое-то время – ассистентом. Еще мы с Яромиром Ягром менялись буквой «С» в «Рейнджерс». Но официально не был никогда.

А в «Хоккей Панкс» я уже второй год капитан. Но иногда забываю, что мне надо здороваться с судьями, жать руки соперникам.

«НЕ ХОЧУ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ»

- Вы готовы выступать за сборную Литвы?

- Я вам точно скажу – если не буду в форме, то не поеду играть. Потому что не хочу сделать из этого цирк.

Моей мечтой было выступать за Литву, потому что я всю жизнь играл за Россию. Эту большую хоккейную историю уже закончил. И теперь хотел бы выступить на официальном турнире за сборную Литвы. Потому что здесь моя Родина.

Да, я много играл в НХЛ, представлял сборную России. Но какая была альтернатива? Это ведь самый высокий уровень, когда ты выступаешь с сильнейшими игроками мира, ездишь на Олимпиады, чемпионаты мира и Кубки мира. Но даже в сборной России все знали, какой я национальности, где я вырос и откуда приехал.

Теперь у меня не самый высокий уровень, этого не вернуть. И если играть за Литву, то нужно быть хорошо готовым, чтобы не ударить в грязь лицом и помочь команде. А как еще? Прийти просто так, покататься – и потом гордиться, что провел пару матчей за литовцев… Извините, но это не мой стиль.

- Литва находится во втором дивизионе чемпионата мира с Японией, Великобританией, Хорватией, Эстонией, Голландией. Представляете уровень соперников?

- Возможно, Япония будет посильнее, чем литовские игроки. Но откуда знать? Давайте проверим. В этом году наша группа чемпионата мира играет в Белфасте. Посмотрим, как там Литва выступит. Может, победит всех – и пойдет наверх. Или наоборот, упадет на дивизион ниже.

Верю в успех литовской сборной. И буду готовиться к серьезному турниру. Мне надо немного скинуть вес, вернуться к прежним тренировкам. А когда выходишь на лед, то без разницы, с кем играть – с плохими командами или хорошими. Ты просто должен выложиться на полную.

«НЕ ТО, ЧТОБЫ НАМ СТРАШНО…»

- А не провести ли нам матч Литва – Россия? Думаю, к нему будет большой интерес.

- Конечно, было бы интересно! Литовцы хотели бы посмотреть свой уровень. Просто… Не то, чтобы страшно. Но наша сборная на два дивизиона ниже. Не думаю, что сборная России получит сильного спаринг-партнера.

Но в целом было бы классно сыграть в Литве или в Питере. Но надо согласовать графики. Потому что литовская сборная проводит свой турнир с 23 по 29 апреля. Не знаю, как это будет состыковываться.

- Если НХЛ не приедет на Олимпиаду, сборной России будет легче завоевать золото?

- Я не думаю, что уровень сильно упадет. Олимпиада всегда получается тяжелой – и с НХЛ, и без нее. Финны, шведы, чехи – у всех будут такие же мысли: вот НХЛ не приехала, и это наш реальный шанс выиграть золото.

Мы приезжали в Альбервилль в 1992 году и взяли золото. У нас в составе не было ни одного энхаэловца. Мы играли против сильных команд. Помню, сборную собрали из молодежи, добавили Быкова и Хомутова из Швейцарии. Никто на нас не ставил.

Не думаю, что Россия будет готовиться в полноги: мол, мы сейчас без НХЛ всех укатаем. Вспомните Олимпиаду-1980, когда американцы сенсационно победили Красную Машину. Все что угодно может произойти. А биться изо всех сил нужно в любом случае.

- За кого вы болеете в плей-офф Кубка Гагарина?

- Я обычно болею за СКА, потому что это последняя моя команда. Иногда поддерживаю московское «Динамо» и «Ак Барс». Но больше всего слежу за Питером. Хорошо знаю игроков – Ковальчука, Дацюка.

А так обычно смотрю энхаэловский хоккей. Потому что живу в Майами, хожу на матчи «Флориды» или просто включаю телевизор. Я немного отдалился от хоккея КХЛ.