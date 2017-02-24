Антон Бабиков: Всегда подпою Цветкову, главное, чтобы Россия побеждала

Чемпион мира прапорщик Антон Бабиков 23 февраля прилетел в Сочи, но не принял участия в первой гонке биатлонистов на Всемирных военных играх, которую выиграл его товарищ Максим Цветков. Зато Антон ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

Антон Бабиков подвел итог ЧМ-2017, рассказал, почему считает, что Мартен Фуркад - неплохой человек, назвал точные цифры призовых в мировом биатлоне. И, конечно, о том, когда станет лейтенантом, почему не смог пробиться в сборную Вооруженных Сил России на Игры в Сочи-2017, хотя Дмитрий Губерниев называет его во время трансляций одним из орлов министра обороны России Сергея Шойгу.

ПРО ЭЙФОРИЮ, КОТОРОЙ НЕТ

– После чемпионата мира в Хохфильцене, где вы в составе мужской сборной России завоевали золотую медаль в эстафете, в аэропорту Уфы вас встречал ваш земляк, Максим Чудов – чемпион мира-2008?

– От Максима Чудова я принимал поздравления сразу после эстафетной гонки в Хохфильцене. Это было символично. Через девять лет снова представитель Башкортостана стал чемпионом мира в эстафете. Меня встречали дома хорошо. К сожалению, я не смог встретиться в Уфе с главой республики, его срочно вызвали в Москву. Надеюсь, это мероприятие состоится позднее. Когда ты возвращаешься домой с медалью - тебе легче воспринимать не только погодные сюрпризы – снег, дождь и слякоть, но даже пробки на дорогах.

– Испытываете эйфорию после победы в эстафете?

– Эйфории не было. Некогда во время соревнований впадать в это состояние. Пробежал гонку - устал, хочешь кушать, спать, потом утро, снова тренировка. Думаешь, что позже придет понимание и радость от успеха, но начинается новая суета – тренировки, перелеты. Мы долго добирались домой после чемпионата мира. Не можешь выспаться, состояние коматозное, и ты вынужден отказываться от интервью. Не было сил и времени. Обычно после чемпионата мира остается один этап Кубка мира и все, финиш сезона. А сейчас впереди Всемирные игры в Сочи и еще три этапа Кубка мира, поэтому нет никакого расслабления. Меня в этой истории с чемпионатом мира больше всего греет , что я был среди тех, кто своим выступлением в эстафете поднял настроение российским болельщикам.

– Чемпионат мира в Хохфильцене вы наверняка разложили по полочкам. Каким он запомнился вам?

– Надо позитивно смотреть на вещи. Есть золотая медаль в эстафете – пусть чемпионат мира запомнится, как хороший. Да, хотели большего. Большой резерв был у нашего лидера Антона Шипулина – он дважды занял четвертое место. Я не реализовал себя в спринте и пасьюте, поэтому пропустил индивидуальную гонку. Все что я сделал на ЧМ-2017 – хорошо прошел свой этап эстафеты и, слава Богу, что у всех ребят в нашей команде тот день задался. Чемпионат - хороший, но поводов для усиленной работы у меня не стало меньше. Турнир только прибавил мотивации.

– Чтобы удачно выступить на Олимпийских играх-2018?

– Я мечтаю о самореализации, а не только лишь о присутствии на каком-то важном событии. Вижу, что далек от своего максимума, и меня это заводит на работу.

ПРО ПАНИКУ И ИНТЕРНЕТ

– После неудачи в спринте и пасьюте на ЧМ-2017 вы паниковали?

– Нет. Потому что в панике не было смысла. Мы с Максимом Цветковым понимали, что не находимся в функциональной яме, что нам далеко «не крышка». Было четкое осознание, что надо лишь исправить некоторые мелочи, и мы можем это сделать. Не было страха перед эстафетой.

– В Австрии в интернет вы наверняка не заходили после пасьюта пред эстафетой…

– Почему же. Просто я минимизировал столкновение в интернете с недобрыми вещами. Но благодаря Сети я мог поднять себе настроение, потому что в трудный момент смог стать ближе к своим родным. Их улыбки, и доброе настроение не позволяли мне опускать руки. Ну а книги помогли уйти от реальности и спать спокойно, не «пробегать» гонку во сне.

– Почему после эстафеты вы доверили микрофон на пьедестале Максиму Цветкову? Он ведь скромный парень…

– Надо иногда выходить из образа «скромного парня». Так получилось, что Дмитрий Губерниев подошел с той стороны, где стоял Максим. Алексей Волков, который бежал на первом этапе эстафеты, потом сказал, что у него вокальные данные лучше, чем у Цветкова, но он посадил голос, когда «подгонял» нас на трассе. Максим отчаянно пытался спеть красиво. Конечно, сказывалось волнение, но, я думаю, в той ситуации было не столь важно, фальшивил он или нет. Были важны эмоции.

ПРО МАРТЕНА ФУРКАДА

– На ваш взгляд, поведение Мартена Фуркада во время и после смешанной эстафеты на ЧМ-2017 выбило российскую сборную из колеи, в которую она вернулась только во время мужской эстафеты?

– Меня не выбило. Да, неприятно было наблюдать за его поведением, но это не стало чем-то особенным, чего я не испытывал никогда. Я не считаю, что это происшествие стала загвоздкой, причиной наших неудач до мужской эстафеты. Рядовая ситуация.

– Вы согласны с теми, кто утверждает, что Мартен Фуркад – нехороший человек…

– Нет, не согласен. Мартен - человечный. Вот пример. Я попросил Мартена откликнуться на просьбу российского ребенка. Я написал Мартену в Инстаграм, чтобы он записал видео со словами поддержки для этой девочки, которая обожает Фуркада. Мартен откликнулся.

– После смешанной эстафеты на ЧМ-2017 ваше мнение о Фуркаде было наверняка иным?

– Во время чемпионата мира Фуркад был на взводе. Причем, он сам себя завел в такую психологическую ситуацию, и это выплеснулось в таком нехорошем жесте... То, что он говорил, и писал ранее, было его мнением, но то, что он сделал на трассе в Хохфильцене в смешанной эстафете - было поступком… Я считаю, что это был преднамеренный поступок – подрезать Логинов. Но это все было на эмоциях. Потом, в связи с тем, как он отреагировал на мою просьбу, я пришел к мысли, что Мартен имеет достаточно много плюсов, чтобы иметь право на минусы.

ПРО ЛЕЙТЕНАНТСКИЕ ПОГОНЫ

– 23 февраля прапорщик ЦСКА Антон Бабиков прилетел в Сочи на III зимние Всемирные военные игры. Практически сразу, после победы на чемпионате мира. Потому что приказы надо исполнять?

– Потому что мне еще и приятно присутствовать среди достойных мужчин и женщин, которые приехали защищать честь своих армий. Меня радует, что столько людей видят потребность в таких соревнованиях.

– В интернете можно прочесть: «Ну что это за соревнования – Всемирные военные игры? Не этап Кубка мира, даже не чемпионат Европы». Но вы приехали, для вас это важно. Вам есть, что сказать гражданским, кто не является не союзником этих соревнований?

– Думаю, что всем людям надо искать меньше негатива и смотреть на вещи с разных сторон. Не трудно найти в соревнованиях военных положительные моменты. Когда солдаты занимаются спортом – пушки молчат. На мой взгляд, было бы прекрасно, если бы военные спортсмены из всех стран мира приехали сюда и показали, насколько сильны в спортивном отношении их вооруженные силы.

– Вы имеете в виду братьев Фуркадов, которые не приехали в Сочи выступить за сборную военнослужащих Франции?

– Всемирные игры военных - это соревнования, которые, как и все остальные, делают праздником люди. Приехал на любой турнир известный спортсмен – праздник стал еще масштабнее, не приехал – и праздник не такой представительный . Задача спортсменов – дарить болельщикам праздник!

– Насколько верна информация, что прапорщики Цветков и Бабиков после чемпионата мира в Хохфильцене станут офицерами?

– Был такой разговор. Меня попросили предоставить некоторые бумаги. Но есть ли приказ о присвоении очередного воинского звания, я пока не знаю, но в ожидании лейтенантских погон.

ПРО ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ВОЕННЫХ В СОЧИ

– Как так получилось, что чемпион мира Антон Бабиков не смог пробиться в состав сборной Вооруженных сил Российской Федерации на III зимних Всемирных военных играх?

– Это говорит о том, что у нашей команды военных биатлонистов - сильный состав. Не такой как у некоторых стран, где один-два сильных спортсмена, а остальные - «пассажиры», которые не могут даже на лыжах стоять. У нас сильный коллектив. Многие члены нашей национальной сборной представляют Российскую Армию. То, что я в Сочи не в составе сборной ВС РФ — это взвешенное решение тренеров.

– То есть, у вас нет у вас обиды на старшего тренера команды ЦСКА по зимним видам спорта майора Николая Панкратова, за то, что не включил вас в состав?

– Нет. Видно, что тренер взвешивает все «за» и «против», советуется с медиками, а не просто ставит в состав именитых спортсменов. Все-таки биатлонные соревнования в Сочи проходят в горах. Наши спортсмены в течение месяца проводили подготовку в Сочи, и они наверняка в лучших кондициях, чем те, кто только приехали с чемпионата мира, провели несколько бессонных ночей в перелетах. Я приехал в Сочи морально поддерживать всю нашу команду, в том числе и нашего майора Панкратова.

– Чувствую, что вы золотая медаль чемпионата мира захватили в Сочи…

– Так точно. Чтобы она принесла удачу нашим спортсменам на Всемирных военных играх.

ПРО ГИМН РОССИИ И «ОРЛОВ ШОЙГУ»

– Прапорщику Максиму Цветкову все-таки доверили бежать на Всемирных играх две гонки, хотя после чемпионата мира вы в равных условиях?

– Тренерскому штабу сборной России и руководству ЦСКА виднее. Видимо, тут сказывается и статистика прошлых лет. У меня концовки сезона проходят более равномерно, возможно, Максим сейчас больше чем я нуждается в старте.

– В этой ситуации завидуете Максиму Цветкову?

– Сегодня нет, но когда я буду видеть, что ребята вышли на старт, я буду жалеть, что я не с ними. Это нормальное состояние для любого спортсмена.

– Когда назад собираетесь улетать на предолимпийскую неделю в Пхенчхан?

– Когда после церемонии открытия Всемирных военных игр в Сочи получу от начальства приказ – лети!

– Приказ от министра обороны Сергея Шойгу? Комментатор Дмитрий Губерниев часто в своих репортажах спортсменов ЦСКА часто называет «орлы Шойгу». Еще скажите, что Сергей Шойгу дал вам приказ без золотой медали из Хохфильцена не возвращаться…

– Такой приказ мне дал Центральный спортивный клуб армии. А с генералом армии Сергеем Кужугетовичем я, к сожалению, ни разу не общался. Может быть, удастся в Сочи.

– Максим Цветков может выиграть золотую медаль на Всемирных военных играх, и опять станет солистом на пьедестале, а вы ему не подпоете…

– Главное, чтобы Россия побеждала, а Цветкову подпою после гонки в Сочи. Уверен, что на военных играх в нашей стране такой скандал на церемонии награждения произойти не может, у нас к таким вещам относятся серьезнее, чем в Европы. Даже не могу представить, чтобы такая накладка произошла с чьим-либо гимном на соревнованиях в России.

ПРО ПРИЗОВЫЕ

– После ЧМ-2017 СМИ написали о сумме призовых, которые заработали участники соревнований. «Пятикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер заработала €65 тысяч. А Цветков и Бабиков — по €5 тысяч».

– В таких «исследованиях» не учтены налоги. За победу в пасьюте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде давалось €13 тысяч. Из них я получил €8 тысяч. СМИ говорят, что в том году Антон Шипулин заработал €120 тысяч. На самом деле €80 тысяч. Конечно, кто-то скажет, что €80 тысяч. — это тоже большие деньги, но сколько людей могут сделать работу Шипулина? Я не считаю, что это какие-то нереальные деньги. Соответственно, из моей суммы, заработанной на ЧМ-2017, тоже надо вычитать налоги. От €5 тысяч. спортсмену остается €3,3 тысяч. Спортсмены также делятся с бригадой сервиса. Это негласное правило. Вот скажите, Дальмайер или мы с Цветковым — разве не заслужили этих денег? Дальмайер с таким трудом завоевала эти медали на чемпионате мира — с ума сойти. А какой-нибудь футболист в это время сидел на скамейке запасных во время матча и заработал в 50 раз больше, чем Дальмайер. Напомню, что из-за сумасшедших нагрузок она не могла отсидеть пресс-конференци ю, так ей было плохо.

ПРО ФУТБОЛИСТОВ, БОГАТСТВО И СЧАСТЬЕ

– Вы завидуете футболистам, которые получают сумасшедшие деньги, но их тренировочные нагрузки, по мнению специалистов, не самые феноменальные в мире спорта?

– Я не рассуждаю, что я проделываю больший объем работы, чем футболист. У меня все одноклассники работают либо на заводе, либо в какой-то фирме с утра до ночи, и зарабатывают совершенно смешные деньги. Разве это справедливо? Поэтому, я стараюсь не думать о том, кто сколько зарабатывает. Не деньги определяют, кто насколько счастлив. Когда люди сталкиваются с моей семьей, родителями, все поражаются, что мы жили в однокомнатной квартире вшестером вместе с собакой. Отец тогда один работал на стройке. Но от этого наша семья была не менее счастлива, чем семьи, которые обладали всем. Поэтому если футболист, который сидит на скамейке запасных и зарабатывает в 50 раз больше меня, счастлив, то он – молодец. Но он не счастливее меня…

– У нас в обществе кто богаче, тот и счастливее.

– Может быть, богачу только кажется, что он счастлив. Во-первых, тот, кто богаче, пытается больше работать. А мой брат-двойняшка не преминет уйти пораньше с работы, чтобы поиграть со своей дочкой. Для него все счастье в своем ребенке, а не в том, сколько он зарабатывает на работе.

– Сколько длился тот период, когда вы жили большой семьей в однокомнатной квартире..

– Они до сих пор продолжается. Родители уже 10 лет строят дом. Просто нет возможности воздвигать его быстрее. Я стараюсь помогать им последние несколько лет. Но в любом случае это долгий труд. Старшие братья все живут в квартирах, они взяты в ипотеку.

– Поэтому вы, глядя на братьев, не желаете себя обременять ипотечным кредитом…

– Я все же верю, что мой регион мне поможет с решением жилищного вопроса. Поэтому, встреча с губернатором важна для меня.