Максим Цветков: Спортсмены моего уровня должны быть готовы к любой погоде

Фото: пресс-служба III зимних Всемирных военных игр

Обладатель золотой медали III зимних Всемирных военных игр в биатлоне Максим Цветков ответил на вопросы журналиста «Советского спорта».

- Как бежалось сегодня? Как удалось оставить силы после такого чемпионата мира?

- Сегодня бежалось отлично. Самочувствие – хорошее. Силы остались. Я еще до старта говорил, что чемпионат мира не был таким сложным – были перерывы между гонками. Я там всего три гонки пробежал. Так что, нормально.

- Чувствовали дополнительную ответственность? Все-таки сюда приехали в статусе чемпиона мира.

- Да, дополнительная ответственность была. Давит немного. Это тоже международные соревнования – ты представляешь свою страну. Это – дополнительная ответственность.

- Как на стрельбе сегодня было? Очень немногие отработали на ноль.

- В принципе, со стрельбой все было хорошо. Единственный промах – очень обидный габарит. Проблем никаких не испытывал – работал спокойно.

- Многие жаловались на дождь. Мешала ли вам погода?

- Нет, не мешала. В дожде нет ничего страшного. Спортсмены такого уровня должны быть готовы к любым погодным условиям. Не надо искать отговорок. Я не испытывал трудности. Немного проблем было со скольжением, но оно для всех одинаково, как и погодные условия – тоже одинаковы.

- Будете просить очередное звание за победу?

- Если честно, я надеюсь, что за чемпионат мира получу еще звание. Посмотрим, как решат.

- Что можете сказать про конкуренцию?

- Я на военных соревнованиях выступаю уже не первый раз. Здесь конкуренция достаточно высокая. Здесь всегда сильные спортсмены. Те же болгары находятся в очень хорошей форме. Они показывали очень хорошие результаты и на чемпионате Европы и на чемпионате мира. Поэтому нельзя расслабляться и думать, что здесь не будет соперников.

- Можете эти Игры сравнить с другими военными соревнованиями?

- Трасса здесь идеально подготовлена – широкие полосы и жесткий трек. Не зря же здесь проводились Олимпийские игры. По организации тоже все очень неплохо. Есть небольшая проблема – трансферов иногда приходится долго ждать – наверное, это из-за того, что много спортсменов. В остальном все хорошо.

- Собираетесь ли смотреть какие-то другие соревнования или посещать какие-то другие мероприятия?

- Нет, расслабиться сейчас не получится. Это не последние соревнования для меня – будет еще важный этап Кубка мира в Корее. Наверное, не буду распыляться и сэкономлю силы для других стартов.

- Насколько эти военные игры выбивают из привычной колеи?

- Не выбивают. Мое участие в них планировалось уже давно. Вернее так, участие было очень желательно.

- Что лучше перед этапом Кубка мира, тренироваться, или участвовать в таких стартах, как этот?

- Для меня сейчас лучше было принять участие в соревнованиях. В этом сезоне у меня слишком мало стартов было – надо было поднабрать. За месяц я пробежал всего три гонки – этого мало.