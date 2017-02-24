Бердыев ждет Особенного. Почему российских клубам повезло со жребием

«Советский спорт» оценивает перспективы «Краснодара» и «Ростова» в 1/8 финала Лиги Европы.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Давайте честно – в глубине души нам хотелось, что кому-то из российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы достался «Манчестер Юнайтед». Да, с точки зрения турнирных перспектив – жребий малоприятный. Но мы уже давно убедились – нет команд, которым наши не могли бы проиграть.

Те же «Гент», «Генк», АПОЭЛ или «Копенгаген» в качестве возможных соперников выглядели заманчиво – вот она, приоткрытая дверь в четвертьфинал. Вот только не будем забывать, что те же АПОЭЛ и «Гент» не так давно побеждали в Лиге чемпионов «Зенит». «Копенгаген» в том же турнире обыгрывал «Рубин». Чешская «Спарта» год назад казалась удачным жребием для «Краснодара», а вон оно как все вышло… Про спартаковскую катастрофу имени АЕК даже говорить не хочется. И таких примеров – вагон и маленькая тележка.

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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

А так – ростовский праздник продолжается. Болельщики, уже сполна вкусившие в этом году большого европейского футбола, теперь посмотрят еще и на Ибрагимовича, Погба, Мхитаряна, Мату, де Хеа, Руни… Не будем забывать и про афишу «Бердыев против Моуринью» - это вообще тема для отдельного разговора. Правда, страшно даже подумать, сколько будет стоить это удовольствие – руководство «Ростова» в этом смысле, называя вещи своими именами, адекватностью не отличается. Тут остается только надеяться, что здравый смысл победит – бывает иногда у нас и такое.

Наконец, кому интересна пара, например, «Ростов» - АПОЭЛ? Правильно – никому. В глобальном, разумеется, масштабе. За пределами России и Кипра – это бегущая строка в выпусках теленовостей, даже без показа голов. Строчка со счетом внизу газетной полосы. Заметка из двух предложений в ленте новостей, которую проскроллят и не заметят.

Другое дело – «Манчестер Юнайтед». Клуб, за которым следят во всем мире. Сейчас сотни тысяч болельщиков от Таиланда до Калифорнии бросились искать в интернете информацию, что ж это за зверь такой – «Ростов». Про ростовчан будут писать, их будут обсуждать, их будут разбирать. Лучшего способа заявить о себе просто нет.

И, что важно – «Манчестер Юнайтед» будет играть всерьез, и это тоже здорово. Во-первых, главный тренер Жозе Моуринью голоден до трофеев, будь то Кубок лиги или Лига Европы. Португалец хочет побеждать всегда и везде, и в том числе именно эта страсть сделала его тем, кто он есть сейчас.

Во-вторых, победа в Лиге Европы – это путевка в Лигу чемпионов. Конкуренция в чемпионате Англии в этом сезоне велика, как никогда – второе место от шестого сейчас отделяют всего четыре очка. Двое здесь окажутся лишними. И предсказать исход борьбы решительно невозможно. А тут – четыре раунда, семь матчей, и вот, одна из задач на сезон окажется решенной. Да еще и жребий сложился удачно: сильные «Рома» и «Лион», а также немецкие «Шальке» и «Боруссия» М будут играть между собой.

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НА ПЕРИФЕРИИ

На этом фоне «Краснодар» и «Сельта» как-то остались в тени. Но радоваться выпавшему «быкам» жребию не стоит. Представитель чемпионата Испании – это уже знак качества. А Лига Европы для пиренейцев – вообще своя вотчина. И, если покопаться в истории, станет понятно, что любая команда из чемпионата так называемой «большой пятерки» - барьер для российских клубов труднопреодолимы й. Вспомните, как несколько лет назад «Атлетик» - такой же середняк примеры, как и «Сельта» - совершенно спокойно уделал в плей-офф Лиги Европы «Локомотив».

Галисийцы не так просты, как кажутся. В январе они выбили из Кубка Испании «Реал», причем в двухматчевом противостоянии – победили 2:1 на «Сантьяго Бернабеу», а затем удержали преимущество дома (2:2). Причем мадридцы играли вполне себе основным составом – с Криштиану Роналду, Марсело, Модричем, Кроосом.

И если в итоге в четвертьфинале Лиги Европы окажется хотя бы один российский клуб, это уже будет здорово.