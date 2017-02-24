Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард6 : 3Адмирал
Хоккей  Металлург5 : 3Куньлунь
Хоккей  Трактор5 : 1Барыс
Хоккей  Ак Барс2 : 1Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бердыев ждет Особенного. Почему российских клубам повезло со жребием

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бердыев ждет Особенного. Почему российских клубам повезло со жребием
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» оценивает перспективы «Краснодара» и «Ростова» в 1/8 финала Лиги Европы.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Давайте честно – в глубине души нам хотелось, что кому-то из российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы достался «Манчестер Юнайтед». Да, с точки зрения турнирных перспектив – жребий малоприятный. Но мы уже давно убедились – нет команд, которым наши не могли бы проиграть.

Те же «Гент», «Генк», АПОЭЛ или «Копенгаген» в качестве возможных соперников выглядели заманчиво – вот она, приоткрытая дверь в четвертьфинал. Вот только не будем забывать, что те же АПОЭЛ и «Гент» не так давно побеждали в Лиге чемпионов «Зенит». «Копенгаген» в том же турнире обыгрывал «Рубин». Чешская «Спарта» год назад казалась удачным жребием для «Краснодара», а вон оно как все вышло… Про спартаковскую катастрофу имени АЕК даже говорить не хочется. И таких примеров – вагон и маленькая тележка.

Моуринью и Моуриньо против России. Главные факты о «МЮ» и «Сельте»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

А так – ростовский праздник продолжается. Болельщики, уже сполна вкусившие в этом году большого европейского футбола, теперь посмотрят еще и на Ибрагимовича, Погба, Мхитаряна, Мату, де Хеа, Руни… Не будем забывать и про афишу «Бердыев против Моуринью» - это вообще тема для отдельного разговора. Правда, страшно даже подумать, сколько будет стоить это удовольствие – руководство «Ростова» в этом смысле, называя вещи своими именами, адекватностью не отличается. Тут остается только надеяться, что здравый смысл победит – бывает иногда у нас и такое.

Наконец, кому интересна пара, например, «Ростов» - АПОЭЛ? Правильно – никому. В глобальном, разумеется, масштабе. За пределами России и Кипра – это бегущая строка в выпусках теленовостей, даже без показа голов. Строчка со счетом внизу газетной полосы. Заметка из двух предложений в ленте новостей, которую проскроллят и не заметят.

Другое дело – «Манчестер Юнайтед». Клуб, за которым следят во всем мире. Сейчас сотни тысяч болельщиков от Таиланда до Калифорнии бросились искать в интернете информацию, что ж это за зверь такой – «Ростов». Про ростовчан будут писать, их будут обсуждать, их будут разбирать. Лучшего способа заявить о себе просто нет.

И, что важно – «Манчестер Юнайтед» будет играть всерьез, и это тоже здорово. Во-первых, главный тренер Жозе Моуринью голоден до трофеев, будь то Кубок лиги или Лига Европы. Португалец хочет побеждать всегда и везде, и в том числе именно эта страсть сделала его тем, кто он есть сейчас.

Во-вторых, победа в Лиге Европы – это путевка в Лигу чемпионов. Конкуренция в чемпионате Англии в этом сезоне велика, как никогда – второе место от шестого сейчас отделяют всего четыре очка. Двое здесь окажутся лишними. И предсказать исход борьбы решительно невозможно. А тут – четыре раунда, семь матчей, и вот, одна из задач на сезон окажется решенной. Да еще и жребий сложился удачно: сильные «Рома» и «Лион», а также немецкие «Шальке» и «Боруссия» М будут играть между собой.

Андрей Канчельскис: «Ростов» против «МЮ»? Хороший жребий

НА ПЕРИФЕРИИ

На этом фоне «Краснодар» и «Сельта» как-то остались в тени. Но радоваться выпавшему «быкам» жребию не стоит. Представитель чемпионата Испании – это уже знак качества. А Лига Европы для пиренейцев – вообще своя вотчина. И, если покопаться в истории, станет понятно, что любая команда из чемпионата так называемой «большой пятерки» - барьер для российских клубов труднопреодолимый. Вспомните, как несколько лет назад «Атлетик» - такой же середняк примеры, как и «Сельта» - совершенно спокойно уделал в плей-офф Лиги Европы «Локомотив».

Галисийцы не так просты, как кажутся. В январе они выбили из Кубка Испании «Реал», причем в двухматчевом противостоянии – победили 2:1 на «Сантьяго Бернабеу», а затем удержали преимущество дома (2:2). Причем мадридцы играли вполне себе основным составом – с Криштиану Роналду, Марсело, Модричем, Кроосом.

И если в итоге в четвертьфинале Лиги Европы окажется хотя бы один российский клуб, это уже будет здорово.

Голосование: Как завершится противостояние «Краснодара» и «Сельты»?
Голосование: Как завершится противостояние «Ростова» и «Манчестер Юнайтед»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лоськов заявлен за «Локомотив»! Таблица трансферов РФПЛЛоськов заявлен за «Локомотив»! Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Тимофей Калачев: Пройдем «МЮ» – появятся шансы на успех в Лиге ЕвропыТимофей Калачев: Пройдем «МЮ» – появятся шансы на успех в Лиге ЕвропыЗащитник «Ростова» дал интервью «Советскому спорту» сразу после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.Матч Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» перенесен в КраснодарМатч 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» перенесен из Екатеринбурга в Краснодар. Об этом сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.Жулиано вошел в команду недели Лиги ЕвропыПолузащитник «Зенита» Жулиано попал в число лучших игроков недели в Лиге Европы по версии УЕФА.Сергей Ташуев: В паре «Краснодар» – «Сельта» возможно обилие головБывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиге Европы. Напомним, что «Краснодару» предстоит сыграть с «Сельтой».Жозе Моуринью: «Ростов» – плохой жребий для насГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуруинью прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде достался «Ростов».Кристиан Нобоа: Всегда хотел сыграть на «Олд Траффорд»Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в которой ростовской команде в соперники достался английский «Манчестер Юнайтед».Андрей Канчельскис: «Ростов» против «МЮ»? Хороший жребийАндрей Канчельскис: «Ростов» против «МЮ»? Хороший жребийЭкс-полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис – об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для «Ростова».Команды Жозе Моуринью не проигрывали российским клубам в еврокубкахСегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Ростову» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед».Максим Бузникин: «Сельту» можно все же назвать фаворитом в матчах с «Краснодаром»Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в которой краснодарской команде в соперники досталась испанская «Сельта».Моуринью и Моуриньо против России. Главные факты о «МЮ» и «Сельте»Моуринью и Моуриньо против России. Главные факты о «МЮ» и «Сельте»«Советский спорт» представляет главные факты о соперниках «Ростова» и «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы.Игорь Шалимов: Матчи с «Сельтой» должны получиться интереснымиГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в которой краснодарской команде в соперники досталась испанская «Сельта».Дмитрий Кириченко: В матчах с «МЮ» «Ростов» будет сражаться и показывать характерТренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».Налдо: У меня уже есть опыт игры против «Сельты»Защитник «Краснодара» Налдо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА-205/2016, где краснодарской команде в соперники досталась испанская «Сельта».Игорь Гамула: Будем надеяться, что «Ростов» сломает футбольные стереотипы в играх против «МЮ»Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».Евгений Ловчев: У «Ростова» с «МЮ» ноль шансов, шансы «Краснодара» с «Сельтой» – 50 на 50Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для российских клубов. Напомним, «Ростов» встретится с «МЮ», «Краснодар» - с «Сельтой».Дмитрий Полоз – претендент на звание самого ценного игрока недели в Лиге ЕвропыНападающий «Ростова» Дмитрий Полоз претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Андрей Препелицэ: Надеюсь, в домашнем матче против «Ман Юнайтед» холодная погода будет на стороне «Ростова»Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где соперником клуба стал «Манчестер Юнайтед».«Бердыев подготовит мужиков к бойне». Читатели «Советского спорта» о жеребьевке«Бердыев подготовит мужиков к бойне». Читатели «Советского спорта» о жеребьевкеРезультаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы активно обсуждают читатели «Советского спорта».Али Узденов: «Ростов» воспринял итоги жеребьевки с радостью. Мальчиками для битья мы не будемЧлен совета директоров «Ростова» Али Узденов прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
Главные новости
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и повел 2-0 в серии
Футбол
Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы
Футбол
Жозе Моуринью: «Ростов» – плохой жребий для нас
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Кунльлунь» и повел в серии со счетом 2:0
Хоккей
«Трактор» оказался сильнее «Барыса» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Футбол
Евгений Ловчев: У «Ростова» с «МЮ» ноль шансов, шансы «Краснодара» с «Сельтой» – 50 на 50
Хоккей
«Авангард» переиграл «Адмирал» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с Лоськовым до конца сезона
Футбол
«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Тигиев перешел в московский «Спартак»
все новости
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости