Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Челси- : -Суонси
Хоккей  Витязь- : -СКА
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Футбол  Буде-Глимт- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА, бей в кость, «Динамо», жди ответку! Прогнозы на сегодняшние матчи плей-офф

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА, бей в кость, «Динамо», жди ответку! Прогнозы на сегодняшние матчи плей-офф
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» подводит промежуточные итоги в продолжающейся борьбе первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.

ЦСКА – «Йокерит»

Счет в серии: 2-0 (4:2, 2:1 ОТ).

Наверное, только совсем уж неопытный болельщик удивится, что в паре победителя регулярного чемпионата с восьмой командой Запада наблюдается столь жесткое противостояние.

Финский «Йокерит» - известная в спорте марка и признак высокого хоккейного качества. Надеяться в поединках с ним на легкую победу было бы наивно.

Но даже с учетом этого соперники поразили ожесточенностью и агрессией, с которой ринулись в битву. Почти сто минут штрафа за первые два матча!

Причем, есть немаловажная деталь. В официальных протоколах ЦСКА наказывался реже – 41 минута против 55 у «Йокерита». Однако СДК затем вносил свои поправки. И вот согласно им армейцы получали не только дополнительные 20 минут, но и дисквалификации, которым были подвергнуты Панин и Карнаухов.

Тут вот еще что интересно. Во втором матче ЦСКА был на голову сильнее в атаке – 45:19 по броскам в створ. А вообще москвичи нанесли по воротам 100 бросков, но выиграли с минимальным счетом 2:1 в овертайме. При этом в этой встрече соперники сравнялись по силовой борьбе. 43-42 по силовым приемам. Паритет был также ив грубости и в ударах в голову.

А вот в первом матче равенство было скорее по броскам – 32:27. Тогда как в силовой борьбе армейцы финнов задавили 45-24. И победили в итоге более уверенно – 4:2 в основное время.

Получается, что ЦСКА должен в первую очередь долбить не по воротам, а по финским игрокам! В данном противостоянии для команды Дмитрия Квартальнова это более надежный путь к успеху.

Если армейцы не отступят от этой тактики, то и в третьем матче добьются победы.

Матч

Йокерит - ЦСКА

Место и дата

25 февраля 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

СКА – Витязь

Счет в серии: 2-0 (3:1, 7:2).

А вот в этой паре, скажем прямо, борьбы пока не получается. Вопреки надеждам, «Витязь» довольствуется ролью статиста. И выступает в роли этакого спарринг-партнера, который разогревает питерцев перед следующим раундом.

Двойное превосходство по броскам (80:41), которое, благодаря мастерству армейцев, превращается в уже тройное преимущество в заброшенных шайбах (10:3).

Вряд ли подольский клуб сможет реально повлиять на ситуацию в родных стенах и зацепить там хотя бы один матч.

Если только СКА сам решит, что ему стоит дома сыграть еще один поединок в первом раунде, чтоб не слишком затягивать паузу перед следующим этапом.

Матч

Витязь - СКА

Место и дата

25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Торпедо

Счет в серии: 2-0 (1:0 ОТ, 3:2 ОТ).

Соперники полностью оправдали ожидания непредсказуемого противостояния. За два матча команды выходили на лед в девяти периодах!

Вот только счет в серии – не отражает столь упорной борьб и уныл для нижегородцев.

Ну а кто виноват, что их голкипер Михаил Бирюков запустил во втором матче решающую шайбу с центра поля?! В упорных поединках, где битвы переходят в овертайм привычное правило – вратарь это пол команды - не работает! Тут роль голкипера возрастает до совсем других пропорций.

Кстати, динамовский статистики уже посчитали, что москвичи впервые в КХЛ начали борьбу за Кубок Гагарина с двух овертаймов. А выиграли два первых поединка плей-офф в дополнительное время и вовсе впервые в истории России.

Дома «Динамо» не проигрывает в овертаймах с ноября 2015 года. И последней командой которая смогла тогда огорчить бело-голубых было как раз «Торпедо».

Думаю, что сегодня в родных стенах нижегородцы все же найдут ресурсы на реванш и сократят счет в серии. Иначе, итог для них будет совсем уж несправедливый.

Не настолько «Динамо» сейчас сильнее «Торпедо», чтоб выносить соперника в одну калитку.

А вот разница в счете, скорее всего, будет вновь минимальной. И тут Нострадамусом быть не нужно – ведь именно так, с разницей в одну шайбу, завершалось восемь последних поединков между нынешними соперниками.

Неужели еще один овертайм? Это было бы забавно. Но не удивительно.

Матч

Торпедо - Динамо

Место и дата

25 февраля 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Локомотив – Динамо (Минск)

Счет в серии: 2-0 (2:1, 7:2).

От минчан многие специалисты ждали большего. И если первая трудная победа ярославцев вполне вписывалась в логическую схему противостояния команд, занявших на Западе четвертое и пятое место по итогам регулярки… То разгром 7:2 – случай из ряда вон.

Между тем получается, что «Динамо» уступило «Локомотиву» и в закрытом хоккее, и в более открытом. Мало того, теперь еще непонятно кого основным голкипером в третьем матче ставить.

Ни Скривенс, ни Лаланд мастерством во втором поединке не порадовали. Процент отраженных бросков 82 и 78 соответственно. Для плей-офф это просто кошмар, без всяких шансов на успех. Ведь каждый пятый бросок ярославцев попадал в цель.

Если минчане срочно не приведут в чувство своих голкиперов, а заодно и оборону, о следующем раунде можно забыть.

Матч

Динамо Мн - Локомотив

Место и дата

25 февраля 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры отдают небольшое преимущество «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф с «Динамо»Букмекерские конторы выставили котировки на третью встречу первого раунда Кубка Гагарина между «Торпедо» и московским «Динамо».Букмекеры считают СКА явным фаворитом Кубка ГагаринаБукмекерские конторы после двух первых матчей плей-офф КХЛ отдают СКА преимущество в борьбе за Кубок Гагарина.Как Курри защитил своего капитанаКак Курри защитил своего капитанаПревью матчей 25 февраля Сегодня в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина пройдут третьи матчи в Западной конференции.СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезонСКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за один сезонВпервые в истории ВХЛ один из фаворитов плей-офф – команда из структуры клуба КХЛ.СКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяСКА отверг этого парня, а теперь команде Знарка стоит его боятьсяВратарь «Витязя» Харри Сятери неудачно сыграл первые матчи против СКА, но от этого только больше шансов, что он создаст армейцам проблемы.«Витязь» - СКА. Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)В третьем матче 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Витязь» сыграет со СКА.Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе» (видео)Пять лучших голов вторых матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе» (видео)Самые красивые шайбы, заброшенные во вторых матчах 1/8 финала Кубка Гагарина Западной Конференции.Михаил Головков: Обратим внимание КХЛ на выход Знарка на лед, так не должно бытьПрезидент «Витязя» Михаил Головков заявил, что подмосковный клуб обратит внимание лиги на выход главного тренера СКА Олега Знарка на лед после второго матча серии ¼ финала плей-офф Западной конференции.Шоу должно продолжаться. Что творится в Ярославле, когда играет «Локомотив»Шоу должно продолжаться. Что творится в Ярославле, когда играет «Локомотив»Обозреватель «Советского спорта» побывал в Ярославле на матче между «Локомотивом» и минским «Динамо».Сергей Орешкин: Миронов готов сыграть в серии с «Торпедо»Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2 О.Т.) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина, а также сообщил, что пропустивший встречу защитник Андрей Миронов готов сыграть в этой серии.Петерис Скудра: Мы поддержим Бирюкова, все вместеГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвел итог второго матча первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:3 О.Т.).«У СКА более-менее игра получилась». Знарок скромничает после разгрома (видео)«У СКА более-менее игра получилась». Знарок скромничает после разгрома (видео)Тренер СКА заставляет журналистов вспомнить регламент, Белов хочет забыть игру, а Яковлев рад за собаку.Задержка с началом овертайма в матче ЦСКА - «Йокерит» связана со сломанным сверломЗадержка с началом овертайма в матче ЦСКА - «Йокерит» связана со сломанным сверломЮкка Ялонен: Мне понравилось наше меньшинствоПосле поражения от ЦСКА (1:2 ОТ) главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен похвалил свою командуДмитрий Квартальнов: Большинство было безобразнымПосле победы над «Йокеритом» (2:1 ОТ) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов пожурил свои бригады большинстваФонтанчик финнам не помогФонтанчик финнам не помогАрмейцы одержали вторую победу над «Йокеритом», дожав соперника в овертайме. Четвертый период начался с 10-минутной задержкой.ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме и увеличил преимущество в серииЦСКА одержал вторую победу в серии ¼ финала плей-офф Западной конференции с «Йокеритом» (2:1 OT).Дали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серииДали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серииВ День защитника Отечества СКА был победителем во всем: и выставку техники устроил, и «Витязь» разгромил.Егор Яковлев: Вторая игра с «Витязем» сложилась спокойнее, чем перваяЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя» (7:2).Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» во втором матче серии плей-оффМосковское «Динамо» взяло верх над нижегородским «Торпедо» (3:2 О.Т.) во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.
Главные новости
Футбол
Илья Геркус: Лоськов может провести за «Локомотив» несколько матчей
Футбол
Георгий Тигиев: Хочу доказать, что «Спартак» выбрал меня не зря. Хотел бы играть как Марсело
Хоккей
Букмекеры считают СКА явным фаворитом Кубка Гагарина
Футбол
Главный тренер «Сельты»: Нас ждут тяжелые матчи с «Краснодаром»
Футбол
«Ростов» подтвердил, что подписал новый контракт с Эззатоллахи (фото)
Футбол
Антонио Конте: Меня букмекеры «уволили» уже в начале сезона
Хоккей
День в истории. 36 лет назад состоялась самая грубая игра в истории НХЛ (видео)
Футбол
Сын Пеле явился в полицию, чтобы отбыть 13-летний тюремный срок
Олимпиада
WADA поставило под сомнение доказательную базу доклада Макларена
Бокс
Сотрудники миграционной службы США задержали сына Мохаммеда Али
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Йокерит
Йокериткалендарьстатистика
Витязь
Витязькалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика