ЦСКА, бей в кость, «Динамо», жди ответку! Прогнозы на сегодняшние матчи плей-офф

Обозреватель «Советского спорта» подводит промежуточные итоги в продолжающейся борьбе первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.

ЦСКА – «Йокерит»

Счет в серии: 2-0 (4:2, 2:1 ОТ).

Наверное, только совсем уж неопытный болельщик удивится, что в паре победителя регулярного чемпионата с восьмой командой Запада наблюдается столь жесткое противостояние.

Финский «Йокерит» - известная в спорте марка и признак высокого хоккейного качества. Надеяться в поединках с ним на легкую победу было бы наивно.

Но даже с учетом этого соперники поразили ожесточенностью и агрессией, с которой ринулись в битву. Почти сто минут штрафа за первые два матча!

Причем, есть немаловажная деталь. В официальных протоколах ЦСКА наказывался реже – 41 минута против 55 у «Йокерита». Однако СДК затем вносил свои поправки. И вот согласно им армейцы получали не только дополнительные 20 минут, но и дисквалификации, которым были подвергнуты Панин и Карнаухов.

Тут вот еще что интересно. Во втором матче ЦСКА был на голову сильнее в атаке – 45:19 по броскам в створ. А вообще москвичи нанесли по воротам 100 бросков, но выиграли с минимальным счетом 2:1 в овертайме. При этом в этой встрече соперники сравнялись по силовой борьбе. 43-42 по силовым приемам. Паритет был также ив грубости и в ударах в голову.

А вот в первом матче равенство было скорее по броскам – 32:27. Тогда как в силовой борьбе армейцы финнов задавили 45-24. И победили в итоге более уверенно – 4:2 в основное время.

Получается, что ЦСКА должен в первую очередь долбить не по воротам, а по финским игрокам! В данном противостоянии для команды Дмитрия Квартальнова это более надежный путь к успеху.

Если армейцы не отступят от этой тактики, то и в третьем матче добьются победы.

Матч Йокерит - ЦСКА Место и дата 25 февраля 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

СКА – Витязь

Счет в серии: 2-0 (3:1, 7:2).

А вот в этой паре, скажем прямо, борьбы пока не получается. Вопреки надеждам, «Витязь» довольствуется ролью статиста. И выступает в роли этакого спарринг-партнера, который разогревает питерцев перед следующим раундом.

Двойное превосходство по броскам (80:41), которое, благодаря мастерству армейцев, превращается в уже тройное преимущество в заброшенных шайбах (10:3).

Вряд ли подольский клуб сможет реально повлиять на ситуацию в родных стенах и зацепить там хотя бы один матч.

Если только СКА сам решит, что ему стоит дома сыграть еще один поединок в первом раунде, чтоб не слишком затягивать паузу перед следующим этапом.

Матч Витязь - СКА Место и дата 25 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Торпедо

Счет в серии: 2-0 (1:0 ОТ, 3:2 ОТ).

Соперники полностью оправдали ожидания непредсказуемого противостояния. За два матча команды выходили на лед в девяти периодах!

Вот только счет в серии – не отражает столь упорной борьб и уныл для нижегородцев.

Ну а кто виноват, что их голкипер Михаил Бирюков запустил во втором матче решающую шайбу с центра поля?! В упорных поединках, где битвы переходят в овертайм привычное правило – вратарь это пол команды - не работает! Тут роль голкипера возрастает до совсем других пропорций.

Кстати, динамовский статистики уже посчитали, что москвичи впервые в КХЛ начали борьбу за Кубок Гагарина с двух овертаймов. А выиграли два первых поединка плей-офф в дополнительное время и вовсе впервые в истории России.

Дома «Динамо» не проигрывает в овертаймах с ноября 2015 года. И последней командой которая смогла тогда огорчить бело-голубых было как раз «Торпедо».

Думаю, что сегодня в родных стенах нижегородцы все же найдут ресурсы на реванш и сократят счет в серии. Иначе, итог для них будет совсем уж несправедливый.

Не настолько «Динамо» сейчас сильнее «Торпедо», чтоб выносить соперника в одну калитку.

А вот разница в счете, скорее всего, будет вновь минимальной. И тут Нострадамусом быть не нужно – ведь именно так, с разницей в одну шайбу, завершалось восемь последних поединков между нынешними соперниками.

Неужели еще один овертайм? Это было бы забавно. Но не удивительно.

Матч Торпедо - Динамо Место и дата 25 февраля 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Локомотив – Динамо (Минск)

Счет в серии: 2-0 (2:1, 7:2).

От минчан многие специалисты ждали большего. И если первая трудная победа ярославцев вполне вписывалась в логическую схему противостояния команд, занявших на Западе четвертое и пятое место по итогам регулярки… То разгром 7:2 – случай из ряда вон.

Между тем получается, что «Динамо» уступило «Локомотиву» и в закрытом хоккее, и в более открытом. Мало того, теперь еще непонятно кого основным голкипером в третьем матче ставить.

Ни Скривенс, ни Лаланд мастерством во втором поединке не порадовали. Процент отраженных бросков 82 и 78 соответственно. Для плей-офф это просто кошмар, без всяких шансов на успех. Ведь каждый пятый бросок ярославцев попадал в цель.

Если минчане срочно не приведут в чувство своих голкиперов, а заодно и оборону, о следующем раунде можно забыть.