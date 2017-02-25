«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)

Вы будете смеяться, но хоккейный клуб «Салават Юлаев» снова попал под информационный удар.

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Весь регулярный чемпионат уфимскую команду долбали (часто – справедливо) за слабую игру. Но кроме этого всплывали разные инсайды о конфликте в «СЮ» между главным тренером Игорем Захаркиным и генменеджером Леонидом Вайсфельдом, о прочих безобразиях.

Имидж у «Салавата Юлаева» уже оказался подорванным. Потом в плей-офф – слух о том, что лучшего хоккеиста Уфы Кирилла Капризова заберут в ЦСКА. Не знаю, какое моральное состояние должно быть у команды после этого, но Уфа снова ничем не ответила. Хотя в хоккейном мире все уже мысленно отправили Капризова в Москву и назвали «СЮ» фарм-клубом ЦСКА. Звучит это обидно.

Первый матч – Уфа пропускает решающий гол за 0,02 секунды до конца третьего периода. На глаз это не поймаешь, конечно. Поверим судьям.

Второй матч – Уфа пропускает первый гол, когда возникает сомнение в офсайде, когда в зону влетал Михаил Варнаков, а потом Захаркин просматривал через «челлендж» помеху вратарю, когда Дмитрий Обухов наступил на блин Никласу Сведбергу. Гол все равно засчитали. Поверим судьям.

Вот какая невезуха у Уфы, да?

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Но приключения продолжились. Казанское издание «Бизнес-Онлайн» сообщило, что перед вторым матчем серии некоторые игроки «СЮ» провели вечер в ресторане возле «Татнефть Арены».

«По сообщению очевидцев, целый ряд игроков команды во главе с капитаном «Салавата» Игорем Григоренко употребляли спиртное, в том числе Александр Логинов, Денис Паршин, Захар Арзамасцев, Кирилл Капризов. Отмечается, что Капризов, в отличие от остальных участников «банкета», за вечер выпил не больше одного бокала пива», - сообщается в новости.

И прилагаются две фотографии (первая - под заголовком):





Все, больше доказательств нет.

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Мы прекрасно знаем, как работают такие технологии. Вот несколько примеров.

2010 год, Кельн, чемпионат мира по хоккею. «Скандал с курильщиками» (кстати, в него тоже попала команда Захаркина). Там прилагалось видео, как игроки стоят на крыльце ресторана в Германии и курят. И что тут такого? Но это было после краха на Олимпиаде в Ванкувере, наложилось на общий эмоциональный фон… Скандал долбанул нехило.

2010 год, Ванкувер. Видео, как Овечкин опускает видеокамеру корреспондентки, которая зашла на закрытую территорию сборной после того, как Россия была разгромлена Канадой (3:7). Итог – новость о том, что Овечкин сломал камеру журналисту, что потом долго Саше припоминали.

2009 год, сборная России по футболу проиграла в стыках Словении и не попала на ЧМ в ЮАР. «Скандал с кальянщиками» помнят все. Там в ход пошли сканы чеков, интервью с официантками и все такое.

2016 год, Монте-Карло. После краха на Евро хорошо пошел скандал с тем, как Кокорин и Мамаев сидели за столом на вечеринке, где по кругу ходило дорогое шампанское. Это был скандал года. Имидж нашего футбола подорвать нельзя – он и так ниже плинтуса, но игроки попали на большие деньги.

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Есть такой вид журналистики – папарацци. Ничего такого тут нет, все принимают правила игры. Одни убегают, другие – догоняют. Работают без аккредитаций, пролезают в замочные скважины. Тут все понятно.

Но в эпоху «доклада Макларена», когда даже чиновники высшего уровня бомбят целую страну, не предъявляя доказательств, появилось «информационное правосудие». Уже не надо иметь видео, как пьяного хоккеиста выносят под руки из кабака. Не нужно фото чека. Просто есть одна зацепка и слова обвиняющего: «Я уверен, что так и было!»

И отмазывайся потом. Как – это уже твои проблемы. Понятно, что за день это не сделаешь. А потом Казань выиграет серию, и поезд ушел.

Казанская пресса бомбит чёрным и желтым пиаром по "СЮ". Давно такого не видел в КХЛ. Капризов в ЦСКА, судьи... Уфа вообще не держит удар. — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 25 февраля 2017 г.

@papanin02 @VasilyKonov @plysenkovRUS сидели они часа три. Верите, что по кружке за 3 часа выпили? Капризов выпил бокал, может и б/а — Airat Shamilov (@AShamilov) 25 февраля 2017 г.





@papanin02 @VasilyKonov слушайте, я написал то, что видел. Мужики пили пиво накануне важного матча и пили много, а потом ещё сыграли плохо. — Airat Shamilov (@AShamilov) 25 февраля 2017 г.





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Комментарии в «Салавате Юлаеве» на эту тему не дают. Клуб считает ниже своего уровня опускаться до такой бульварщины. Слишком интеллигентные там Вайсфельд и Захаркин.

По моей информации, наказывать игроков никак не будут. Их вина только в том, что они спалились – решили поужинать не в том месте. Но употреблять пиво (кстати, как докажите, что оно – алкогольное?) – это обычная норма за границей. И в НХЛ, и в Европе. Главное, показывай хороший хоккей.

Дважды 1:2 в Казани – нет, «СЮ» не провалился. Это равная серия. Но поражение есть поражение. А значит, можно поджечь.

Будут ли санкции журналистам? Конечно, нет. Их накажут холодным презрением, в следующий раз отказав им в интервью. Но думаю, в Казани переживут без прямых слов из Уфы.

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Но вы представьте, что было бы, сделай кто такой наброс на СКА.

Хотя что представлять? Два года назад во время финала Кубка Гагарина уже был такой черный пиар в адрес Питера – мол, игроки получили по 40 млн рублей бонуса за выход в финал. И тоже со стороны того же казанского СМИ.

И что же? Того журналиста под руки вывели из Ледового дворца два охранника в черных беретах. Просто вышвырнули со стадиона, даже вещи не дали собрать. СКА дал четкий ответ, что это чушь. Тем более доказательств и в том случае не было.

В итоге Питер выиграл информационную войну, а потом и финал. Кстати, в той команде тоже был Игорь Захаркин.

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Какие выводы? С папарацци все понятно. Они ставят на кон репутацию СМИ, их право. На будущее – надо лучше готовиться, если решил бомбить. Если на них подадут в суд, что они там предъявят? Где чеки? Где видео?

Но главный вывод – по «Салавату Юлаеву». Я никогда не видел, чтобы Уфа была так слаба в плане информационного обеспечения. Клуб долбят целый год со всех сторон, а там просто молчат!

Ребята, плей-офф – это война, во всех смыслах слова. Против вас включают черный пиар – вы не включаете ничего. Вы проигрываете на этом поле, и уже не в первый раз.

Раньше «Салават Юлаев» собирал пул федеральных СМИ, приглашал к себе, работал с прессой. Причем не требовал взамен ничего. Теперь ничего такого нет. Молчит даже пресс-служба. Кому надо – о нас напишет.

Вот о вас и пишут. Только почему-то одно нехорошее.