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Три привета Казакова родному Омску

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Авангарда"
Хоккеисты "Авангарда"Источник: ХК «Авангард»

Третий матч серии «Авангард» - «Адмирал» завершился в пользу моряков – 4:3. Уже трижды за три игры ворота «ястребов» поразил их воспитанник Максим Казаков. Теперь серия точно вернется в Омск.

- Не «Авангард» нас дважды обыграл, - уверял один из руководителей «Адмирала» после омской части серии.

Кто – босс уточнять не стал. Вторую половину матча номер два (3:6) гости провели без главного тренера Александра Андриевского.

Наставник «Адмирала» ответил на третий гол Лемтюгова, бросив фляжку с водой на лед, за что был выдворен с лавки. А шайбу омичи забросили при любопытных обстоятельствах. Тот же Лемтюгов, когда его команда имела численное преимущество, в своей зоне бросил на борт лидера атак моряков Саболича. Тот на карачках пополз к своей скамейке, а хозяева провели разящую атаку, которую завершил Лемтюгов. Этот момент оказался переломным. Как в матче, так и для бедолаги Саболича. У словенца перелом ключицы. Силовой же прием «ястреба» признали чистым.

Карательный орган КХЛ смилостивился над Андриевским, тренер избежал дисквалификации. Наверное, по-другому и быть не могло. Ведь в финале плей-офф-2016 точно так же поступили с наставником «Магники» Ильей Воробьевым за метание фляжки.

А вот нарушение омича и бывшего капитана «Адмирала» Зубова, засадившего клюшкой моряку Блуму в область паза, переквалифицировали, заменив дев минуты на (5+20), но без дисквалификации. Впрочем, «Авангард» и так понес потери в живой силе – травму получил один из его лидеров Бурдасов. Лазарет адмиралтейцев пополнил центрфорвард Саюстов.

- Вот вернемся домой, и все будет по-другому, - обещал тот же руководитель клуба из Владивостока.

Домой… Моряки покинули родные стены в конце января и с тех пор не возвращались. Да что там, омичи прилетели в столицу Приморья даже раньше адмиралтейцев.

В «Адмирале» мне объяснили, что любой матч плей-офф пополняет клубную кассу в четыре раза больше, чем регулярного чемпионата. Чем порадовали болельщиков на «Фетисов Арене»? В Омске на первом матче ангажировали Губерниева. Голос российского биатлона осчастливил болельщиков «Авангарда» за 650 тысяч рублей. Как говорится, мы за ценой не постоим.

«Адмиралу» такое удовольствие не по карману. Тем более что генеральный директор клуба ныне коротает время в СИЗО. Могли бы пригласить Гимаев. Но… голос российского хоккея болел за моряков из московской студии.

Игра жгла. Хозяева убегали вперед, гости догоняли. Когда счет вырос до 3:1, казалось, ничто не помешает «Адмиралу» без приключений пришвартоваться в победной гавани. Но две омские шайбы – в раздевалку и из раздевалки – на 15-й секунде третьего периода выровняли ситуацию.

Все решил авантюрный бросок Казакова с острого угла. Все произошло настолько быстро, что гол разглядели после похода в «кино». Шайба выскочила в поле, ударившись в телекамеру внутри ворот. Привет вратарю Фурху и родному Омску!

Воспитанник «Авангарда» Казаков оформил дубль, а всего на его счету три шайбы в серии с родным клубом.

Матч

Адмирал - Авангард - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы:

Барбашев (Ткачёв), 9:53 (1:0). Казаков (Алексеев), 31:23 (2:0). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 31:51 (2:1). Краснослободцев (Жафяров, Земчёнок), 35:03 (3:1). Пьянов (Соботка), 39:36 (3:2). Хохряков (Лемтюгов, Густафсон), 40:15 (3:3). Казаков (Курашов), 54:13 (4:3).

Место и дата

26 февраля 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция


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