Есть 1000! Мозякин забивает рекордный гол в Китае (видео)

Тысячная шайба Сергей Мозякина

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин достиг невероятного рубежа в 1000 очков, забив важнейший гол в ворота «Куньлунь Ред Стар».

Вот кто бы мог подумать, что свое историческое, юбилейное, невероятное 1000-е очко в чемпионатах России наш лучший бомбардир и снайпер, лидер магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин наберет не на домашней уральской арене, а в далеком Пекине.

Три матча было у Сергея на то, чтобы отпраздновать дома этот феноменальный рубеж. И руководство «Металлурга» непрозрачно намекало, что готово отметить очередной рекорд своего капитана, как следует.

Однако, ни в последнем поединке регулярного чемпионата против «Трактора», ни в двух домашних встречах с «Куньлунем» Мозякин ни разу не отличился не только голом… Даже одной-единственной передачи сделать не мог. Как отрезало!

И это даже к лучшему. Это еще раз доказывает, что хоккей – непредсказуемое действо. И что по заказу ни результат в матче, ни юбилейное очко в нем не получишь.

1000 очков Сергея Мозякина в картинках

Надо просто играть. Делать на льду то, что хорошо умеешь. И тогда рекорды прибегут к тебе сами. А вслед за ними и слава, и призы, и все остальное.

И вот 26 февраля. Третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Магниткой» и «Куньлунем». Поединок проходил в Пекине. Шла 39 минута встречи, где хозяева открыли счет, а уральцы не без труда его сравняли.

И вот в атаке ударное трио чемпиона КХЛ. Данис Зарипов скидывает шайбу Яну Коваржу. Чех тут же переправляет ее на левый фланг Мозякину. Бросок!

И браво Томи Кархунен – вратарь «Куньлуня» отражает шайбу, пушенную лучшим бомбардиром КХЛ. Однако магнитогорцы уже вцепились в оборону китайской команды мертвой хваткой.

Зарипов проталкивает шайбу в сторону ворот, она скользит рядом со штангой. Там ее подхватывает Мозякин. Быстрое движение за спиной у вратаря. И шайба уже в сетке. Да что я вам рассказываю, посмотрите лучше сами.

Вот так было заработано 1000-е очко Мозякина в наших чемпионатах. Красивым, трудовым и очень нужным голом, который вывел «Металлург» вперед в этом поединке.

Ну а мы поздравляем Сергея с взятием феноменального рубежа. Браво!

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