Лучший хоккеист мира снял проклятье со стадиона в США. Как это было (видео)
А видели это 67 318 человек. Столько зрителей собралось в Питтсбурге на матч под открытым небом против «Филадельфии».
НХЛ провела еще одно красочное шоу – матч под открытым небом между «Питтсбургом» и «Филадельфией».
Стадион Heinz Field имеет дурную славу, потому что там шесть лет назад капитан «Пенс» Сидни Кросби в матче с «Вашингтоном» получил тяжелейшее сотрясение мозга, из-за чего лечился сезона полтора. Вот так ребята на свежем воздухе поиграли в хоккей.
Карьера лучшего хоккеиста мира вполне могла завершиться, и тогда мы бы не увидели, как Кросби поднимает над головой свой второй Кубок Стэнли, берет золотую медаль на Олимпиаде в Сочи, побеждает на чемпионате мира в Праге и зажигает на Кубке мира в Торонто. Сид потерял бы свои лучшие годы.
Но он все-таки пришел в себя – и вот теперь снова вышел на открытый лед Heinz Field.
На трибунах собралось, между прочим, 67 318 болельщиков. Отличная аудитория!
Посмотрите видео. Забавно, что перед матчем на лед выпустили живых пингвинов. А еще зрители увидели грандиозный фейерверк.
Качество льда было так себе, на площадке скопилось немало снега. Но игру это не испортило.
На 12-й минуте Сидни Кросби забил отличный гол, расстреляв пустой угол. И снял проклятье с этой арены.
Во втором периоде забил Ник Бонино в большинстве – причем с той же точки, что и Кросби. Если у «Филадельфии» и есть где дыра в обороне, то именно там.
Якуб Ворачек хорошо вылез из угла и забросил одну шайбу «Флайерз». В конце периода Кросби забил свой второй гол, но его отменили судьи. Сидни с досады чуть не раздолбал клюшку об борт! Вид у него был очень грозный. Под глазами – черная краска как у спецназовцев. Сделано это для того, чтобы не ловить блики от солнца.
Мэтт Каллен здорово выкатился из-за ворот и забил третий гол «Пингвинз». На это «Филли» ответила голом Гостисбира в большинстве.
Потом Кросби чуть не забил третий гол, но и он не состоялся. Красивейший удар с лету, и шайбу пролетает впритирку с перекладиной. Но ты старался, Сид, молодец!
И только на 55-й минуте мы впервые встречаем фамилию «Малкин». Женя выиграл вбрасывание, и Руидаль великолепно вложил всю силу в бросок.
А после матча опять был салют. Картинки обалденные, все зрелищно и красочно. Пора уже, пора и КХЛ сделать что-то такое на стадионе в «Лужниках», а еще лучше – где-нибудь в Челябинске, Казани, Уфе, Новосибирске…
Да что ж мы, русские люди, свою «Зимнюю классику» сотворить не можем? Еще как да!
Матч
Питтсбург - Филадельфия - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Кросби (Уилсон, Гентзел), 11:18 (1:0). Бонино (Думулин, Гентзел), 26:44 (2:0 - бол.). Ворачек (Макдональд), 31:14 (2:1). Каллен (Фер, Кюнхакль), 41:50 (3:1). Гостисбеер (Жиру, Шенн), 46:48 (3:2 - бол.). Руведел (Малкин), 54:06 (4:2).
Место и дата
26 февраля 04:00, Хайнц Филд, Онлайн-трансляция