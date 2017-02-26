Лучший хоккеист мира снял проклятье со стадиона в США. Как это было (видео)

А видели это 67 318 человек. Столько зрителей собралось в Питтсбурге на матч под открытым небом против «Филадельфии».

НХЛ провела еще одно красочное шоу – матч под открытым небом между «Питтсбургом» и «Филадельфией».

Стадион Heinz Field имеет дурную славу, потому что там шесть лет назад капитан «Пенс» Сидни Кросби в матче с «Вашингтоном» получил тяжелейшее сотрясение мозга, из-за чего лечился сезона полтора. Вот так ребята на свежем воздухе поиграли в хоккей.

Карьера лучшего хоккеиста мира вполне могла завершиться, и тогда мы бы не увидели, как Кросби поднимает над головой свой второй Кубок Стэнли, берет золотую медаль на Олимпиаде в Сочи, побеждает на чемпионате мира в Праге и зажигает на Кубке мира в Торонто. Сид потерял бы свои лучшие годы.

Но он все-таки пришел в себя – и вот теперь снова вышел на открытый лед Heinz Field.

На трибунах собралось, между прочим, 67 318 болельщиков. Отличная аудитория!





Посмотрите видео. Забавно, что перед матчем на лед выпустили живых пингвинов. А еще зрители увидели грандиозный фейерверк.

Качество льда было так себе, на площадке скопилось немало снега. Но игру это не испортило.

На 12-й минуте Сидни Кросби забил отличный гол, расстреляв пустой угол. И снял проклятье с этой арены.

Во втором периоде забил Ник Бонино в большинстве – причем с той же точки, что и Кросби. Если у «Филадельфии» и есть где дыра в обороне, то именно там.

Якуб Ворачек хорошо вылез из угла и забросил одну шайбу «Флайерз». В конце периода Кросби забил свой второй гол, но его отменили судьи. Сидни с досады чуть не раздолбал клюшку об борт! Вид у него был очень грозный. Под глазами – черная краска как у спецназовцев. Сделано это для того, чтобы не ловить блики от солнца.

Мэтт Каллен здорово выкатился из-за ворот и забил третий гол «Пингвинз». На это «Филли» ответила голом Гостисбира в большинстве.

Потом Кросби чуть не забил третий гол, но и он не состоялся. Красивейший удар с лету, и шайбу пролетает впритирку с перекладиной. Но ты старался, Сид, молодец!

И только на 55-й минуте мы впервые встречаем фамилию «Малкин». Женя выиграл вбрасывание, и Руидаль великолепно вложил всю силу в бросок.

А после матча опять был салют. Картинки обалденные, все зрелищно и красочно. Пора уже, пора и КХЛ сделать что-то такое на стадионе в «Лужниках», а еще лучше – где-нибудь в Челябинске, Казани, Уфе, Новосибирске…

Да что ж мы, русские люди, свою «Зимнюю классику» сотворить не можем? Еще как да!