Мужик с правильной ориентацией! Хренников выиграл два золота военной Олимпиады

Возможно, читатели «Советского спорта» что-то слышали про такой вид спорта, как лыжное ориентирование, но вряд ли им выпал шанс вживую наблюдать, как это происходит.

Этот вид спорта не относится к Олимпийским. Но в армии без него – никуда. Поэтому в зимних Всемирных военных играх, так называемой военной Олимпиаде, он – один из основных.

Один из основных он и для российской команды – шесть золотых медалей в общую копилку нашей страны на домашних Играх, которые сейчас проходят в Сочи: четыре индивидуальных золота, два командных, а еще две бонзы и два серебра – основной вклад в медальный зачет соревнований.

Два золота – на счету 43-летнего Эдуарда Хренникова, 14-кратного чемпиона мира, многократного чемпиона Европы, и теперь уже шестикратного победителя военной Олимпиады. Он – самый титулованный ориентировщик на лыжах в истории этого вида спорта. Он же согласился нам рассказать о своем любимом виде спорта подробнее.

- С очередной победой вас. Как настроение?

- Отлично все – погода не подвела, трасса приятная, но сложная – наверное, даже, сложнее, чем была в первой гонке. Короче, конечно, это же спринт, но сложнее.

- Вопрос, наверное, глупый, но не мешает ли этот планшет с картой, прикрепленный к вашей груди, бежать?

- Не глупый, почему же? Конечно, легче бежать без него – быстрее. Немножко неудобно – и сопротивление ветра больше, и лямки стягивают грудную клетку. Но это наш атрибут, как у биатлонистов винтовка – мы бежим с планшетом, они бегут с оружием. Такова уж наша специфика.

- Технический прогресс до вас не добрался? Не придумали еще очки с интерактивной картой?

- Это так же, как и винтовки в биатлоне – можно ведь и с лазерным прицелом стрелять. Но мы сохраняем вид спорта. До нас технический прогресс добрался в том смысле, что мы надеваем GPS-датчик, за нами теперь можно следить в лесу, а не просто стоять и ждать на стадионе. Это позволяет нас очень интересно транслировать, помогает наслаждаться зрителю этим видом спорта.

- Как в Сочи оцените трассу? Сложная?

- Да, очень сложная. Хоть район и ограничен, но трасса очень быстрая, тяжелые подъемы, большая высота, много уровней, бетонных стенок. Контрольные пункты могут стоять рядом, в поле видимости, по прямой может быть метров 50, но до него нужно будет объезжать много препятствий. Это предоставляет тебе множество вариантов на выбор. По линии тебе вроде нужно направо ехать. Начинаешь туда двигаться, а там трассы нет – поворот или бетонная стена. Приходится объезжать. На ходу сложно ориентироваться.

- На карте, которую вам выдают прямо на старте что обозначено?

- Там отображена вся сетка лыжни, которая есть в лесу: рельеф и лыжные трассы с нашими узкими лыжнями. Наша задача – добежать до контрольного пункта, как можно быстрее. Быстрее – не значит короче. Это может быть и прямо – короткий вариант. Но, если этот маршрут лежит через гору, может случиться так, что ее будет быстрее обойти. Широкая коньковая лыжня будет быстрее чем узкая, которую надо проходить «на руках». Все это надо успеть проанализировать в голове за долю секунды, принять правильное решение. Это еще нужно понять на местности, когда ты несешься на высокой скорости. Биатлонисты и лыжники зачастую ошибаются даже на размеченных трассах, а у нас нет ничего – никакой разметки. Представляете, сколько нам нужно концентрироватьс я, чтобы бежать, куда нужно.

- Что более важнее, ориентироваться или быстро бежать?

- Изначально для деток – главное хорошо ориентироваться. Как бы ты быстро в детстве не бежал, голова унесет далеко. У нас даже есть правило в ориентирование – не беги быстрее, чем думает голова. Это самое главное правило. А на таком уровне, конечно, все вместе – нужно бежать и думать быстро. Я мастером спорта по лыжным гонкам даже стал раньше, чем по ориентированию. Важен комплекс физических и интеллектуальных качеств. Большую роль играет и психология – сложный вид спорта в техническом плане. Но он не Олимпийский – от этого страдает финансирование. Им занимаются фанаты этого дела – люди, безумно любящие этот вид спорта.

- Не было соблазна перейти в лыжи?

- Меня несколько раз приглашали. Я начинал заниматься, как лыжник. Мой тренер –Анатолий Чепалов, который воспитал свою легендарную дочь Юлию, Олимпийскую чемпионку. Мы вместе с ней тренировались с детства, ездили на сборы. Тогда я со сборной России тренировался, когда были Гаврелюк, Нагейкина, Вяльбе, Егорова. Мне тогда даже предлагали переходить в лыжи, Но я очень люблю наш вид спорта и до сих пор бегаю, получаю удовольствие от дистанции. У нас можно бегать и зимой, и летом, и на велосипедах. У нас есть такой контрольный пункт – маленький значок на всех машинах весит. Это как секта – ориентирование. Ездишь по всему миру и видишь машины с такими контрольными пунктами, призмочками. Понимаешь, что это наши люди.

- Закрытая секта – остальным эти знаки не знакомы.

- На самом деле мы не закрыты. У меня жена – тренер. На тренировки ходит по 60-70 детей. У нас по 300-400 человек собирает каждый старт в субботу и воскресенье, очень много ветеранов. В этом виде спорта, чтобы побеждать, не обязательно бегать быстрее всех, быть сильнее всех физически. Ты можешь быстрее думать и соображать, где-то быть психологически устойчивым. Ветеранам это очень интересно. Если в лыжах ты на пару секунд слабее – ты ничего с этим не сделаешь. Все выходят на старт и понятно, кто будет с кем бороться за победу. У нас же – столько неожиданностей. В любом возрасте интересно заниматься. Было много детей, которые приходили к нам, уходили в лыжи или биатлон, а потом – возвращались. Им там не интересно – каждый день бегаешь по одному и тому же кругу. У нас – разнообразие. Это очень интересно и красиво.

- Вид спорта не Олимпийский – система ценностей другая. Какое место в этой системе ценностей занимают Военные игры, по сравнению хотя бы с чемпионатами мира и Европы?

- Тут для каждого свое. Лично для меня, а я военнослужащий с 1993 года, важны Военные игры. Армия меня финансирует, финансирует наш вид спорта, помогает мне с самого детства, вывозит на соревнования, платит зарплату. Не оставляли даже в самые тяжелые 90-е годы. Благодаря армии я бегал и бегаю. С нами занимаются дети, которые потом идут в эту же армию здоровыми и бодрыми. Сейчас я занимаюсь тренерской работой, моя жена занимается тренерской работой. Все, благодаря армии. Учитывая, что я был 14 раз чемпионом мира, много раз выигрывал чемпионат Европы, теперь эти соревнования я ставлю во главу угла – выше чемпионатов Европы и мира. Ребята, которые у меня бегают, а вчера две мои воспитанницы здесь заняли первое и второе места, примерно на одинаковый уровень ставят чемпионат мира, который будет в Красноярске буквально через неделю после этих соревнований, и эти военные игры. Надеюсь, что они покажут свой класс и тут и там.