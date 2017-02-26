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Скомканный «Спартак». Красно-белые сыграли очередной матч

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Луис Адриано (в центре)
Луис Адриано (в центре)Источник: ФК «Спартак»

«Спартак» обыграл норвежский «Сарпсборг 08» (1:0), но вновь показал футбол не лучшего качества.

Визит Федуна

Все большие клубы уже завершили зарубежные сборы, вернувшись домой, и только «Спартак» продолжает готовиться к сезону в Испании. Это нормально: позже всех начал, позже всех и закончит. Удивляет другое – футбол в последних спаррингах. Какой-то он неубедительный, скомканный, безыдейный. Кризисный футбол. И ведь есть с чем сравнивать: другие «топы», разве что кроме «Зенита», смотрелись получше.

А тут еще поступают неоднозначные сводки. Сразу пять игроков основы – Боккетти, Зе Луиш, Комбаров, Мельгарехо и Ананидзе – получили микротравмы и сейчас занимаются по индивидуальной программе. И это за неделю до сезона. Микротравма-то – ерунда, дело обычное. Но чтобы сразу у пятерых… Приходится вновь задаваться вопросом: а все ли Массимо Каррера, проводящий первую предсезонку в карьере, делает правильно?

Правильно или нет – решать, наверное, не нам. И уж точно не сейчас. Есть куда более компетентные люди. В частности, накануне в лагерь красно-белых прибыл важный гость: Леонид Федун, известный эксперт по части тренеров. Видимо, тоже соскучился по большому футболу. А «Спартак», ну надо же как совпало, проводил контрольный матч с уже хорошо нам знакомым норвежским «Сарпсборгом 08», недавно проигравшим ЦСКА (1:3). И вот на какие размышления мог натолкнуть Федуна футбол в исполнении его команды.

Пять выводов

1. Каррера уже моделирует состав на матч с «Краснодаром». Это читается легко: ни одной замены. Не вышел и Промес, который не сыграет 5 марта из-за дисквалификации. Но как моделировать состав, если столько футболистов с травмами? Микро или нет – прямо сейчас играть они не могут. Вот вам и ерунда. Генеральная репетиция фактически сорвана.

2. «Спартак» заметно прибавил в контроле мяча, особенно в том, что касается выхода из обороны (выносы остались в прошлом), но забыл, как грамотно мячом распоряжаться и обострять. Проще говоря, держа мяч у себя, красно-белые к чужим воротам не продвигаются. Владение ради владения. Пустое, бесцельное перекатывание мяча.

3. Фланги не работают. Макеев и Ещенко лишь обозначают присутствие в атаке. Толку от них практически никакого. Самедов словно выполняет установку: меньше двигайся, меньше грузи в штрафную и вообще все делай плохо – вводи соперников в заблуждение. А Зобнин после одного проведенного матча в роли box-to-box вернулся на левую бровку. Чтобы мы еще раз убедились, насколько хуже он играет на фланге.

4. За весь матч «Спартак» придумал только одну классную многоходовку, и она увенчалась взятием ворот. Правда, было это в контратаке, на 90-й минуте, и гол не засчитали. Вообще во втором тайме скорости возросли, стало больше подходов к воротам – но этого все равно мало. Оправданием может служить лишь то, что «Сарпсборг» – неуступчивый противник. «Рубин» недавно так и не смог ему забить.

5. Разница между Промесом и другими атакующими хавбеками, в том числе фланговыми, еще и в том, что голландец выбрасывается на одну линию с форвардом. И партнеру проще, и защите сложнее. Самедов же играет глубоко, больше как классический бровочник, не нападающий, - и центрфорвард оторван от остальной команды. Тем ценнее гол Адриано, чья реализация голевых моментов стремится к ста процентам.

Прогресса в игре после матча с «Рубином», а было это две недели назад, пока не наблюдается. И если бы встреча с «Краснодаром» состоялась завтра, «Спартак», пожалуй, был бы обречен. Он словно застрял на каком-то раннем этапе подготовки и не может сделать следующий шаг. Но «Краснодар» не завтра, а через неделю. Во вторник же красно-белые проведут заключительный спарринг. Может быть, там лед тронется.

Матч

Спартак - Сарпсборг 08 - 1:0 (0:0)

Голы

Адриано 59 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Макеев, Таски, Фернандо, Попов, Самедов, Глушаков, Зобнин, Адриано

Место и дата

26 февраля 19:30, Футбольный Центр, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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