Сделай тренировку 300 спартанцев. Три сотни повторов, безумие и мускулы как ста

Все актеры фильма «300 спартанцев» прошли через этот адский тренинг и получили отличную форму. «Воркаут 300» - под таким названием эта тренировка известна в мире фитнеса. Она состоит из 300 подъемов за одну сессию, включая 50 становых тяг и 50 подтягиваний. Хочешь быть как царь Леонид - попробуй пройти их все и не сломаться.

БЕЗУМНЫЙ ТРЕНЕР

Шлем душил его, сужал ему обзор, а ведь царь должен далеко видеть, его щит был тяжел, нарушал равновессие, а ведь цель была так не близко #300spartans #Leonid Публикация от Haykaz Mkrtchyan (@haykazm) Янв 31 2017 в 5:55 PST

«Это было ужасно!», - так отзывался актер Джерард Батлер, исполнитель роли царя Леонида, о «воркауте 300». Эту тренировку специально для фильма «300 спартанцев» разработал фитнес-тренер Марк Твайт, бывший альпинист и владелец сети залов Gym Jones.

Читать еще на сайте «Советского спорта»: Тренируйся как лидер черной банды Crips

Задачей Твайта было привести весь актерский состав в идеальную форму за четыре месяца. Твайт – человек со специфическим юмором и настоящий хардкорщик по части физподготовки. В 80-е он носил ирокез и совершал отчаянные восхождения на горные пики в Гималаях, Канаде и Аляске. В «нулевые» Твайт открыл свой фитнес-зал, который назвал в честь Джима Джонса – печально известного лидера секты «Храм Народов». В 1978 году 909 членов секты, включая самого Джонса, совершили ритуальное самоубийство в джунглях Гайаны.





«Трансформируйся или умри!» - примерно так можно описать философию тренера Твайта. Еще один актер из «300 спартанцев», Эндрю Плевин вспоминал: «Когда Марк выкатил перед нами «Воркаут 300», все мы почувствовали себя так, будто он только что убил наших любимых домашних животных».

Тем не менее, всем актерам пришлось пройти через эту тренировку. Когда «300 спартанцев» вышел на экраны – зрители изумились их идеальной форме. Фильм стал культовым среди бодибилдеров и футбольных фанатов.

ТРЕНИНГ

U mad bro Публикация от Spartans Unite (@this_is_sparta_300) Июн 12 2014 в 3:35 PDT

«Воркаут 300» состоит из 300 повторений разных движений. Марк Твайт специально подогнал сумму повторов под название фильма.

Упражнения нужно делать в стиле круговой тренировки, стараясь сокращать время отдыха или вовсе обходиться без него. Каждый раз нужно пытаться завершить «воркаут 300» за более короткое время.

Тренировка состоит из: 25 подтягиваний (широкий хват), 50 повторов становой тяги, 50 отжиманий, 50 прыжков на коробку, 50 подъемов ног на пресс из положения лежа, 50 взятий рывков с пола гири или гантели (по 25 повторов каждой рукой) и 25 финальных подтягиваний (широкий хват).

Вес штанги на становой тяге – 60 кг, высота коробки для прыжков – 60 см, вес гантели на взятии – 16 кг. Подтягивания нужно выполнять в строгом классическом стиле – без раскачки-киппинга, характерной для кроссфита.





ДЕТАЛИ

Feel like jogging? Публикация от Spartans Unite (@this_is_sparta_300) Июн 12 2014 в 3:35 PDT





Делайте «воркаут 300» хотя бы раз в неделю – стараясь выполнять его быстрее. Актеры из фильма «300 спартанцев» на финальной стадии подготовки выполняли тренировку трижды в неделю, чередуя ее с днями кардионагрузок – бега и фехтования.

Читать еще на сайте «Советского спорта»: Тесты спецназа разных стран мира

Перед началом съемок Джерард Батлер выполнял «воркаут 300» примерно за 19 минут. Интернет-челлендж, в рамках которого атлеты по всему миру соревновались в скорости выполнения этой тренировки, выявил другое лучшее время – примерно 10 минут на весь комплекс.

Не пытайтесь выполнить тренировку, если вы – новичок. Освойте правильную технику становой тяги. Начинайте с меньших весов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Публикация от Spartans Unite (@this_is_sparta_300) Июн 13 2014 в 6:51 PDT





Тренировка, в которой сочетаются силовые подъемы и интенсивная кардио-работа, поможет нарастить силу и убрать лишний вес. Вы получите рельефные сухие мускулы, тренированную сердечно-сосудистую систему и взрывные рефлексы, говорит Марк Твайт.

Интересно, что по завершении съемок «300 спартанцев» Джерард Батлер признавался в интервью, что он больше не может видеть штангу. В поздних фильмах Батлеру уже не удавалось достичь такой совершенной физической формы.

