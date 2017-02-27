«Йокерит», не позорься! Почему финский клуб постоянно сливается в плей-офф

Дмитрий Пономаренко рассуждает о хронической слабости шестикратного чемпиона Финляндии в Кубке Гагарина.

Нет ну в самом деле – сколько можно?! Ведь я помню, как мы ждали появления титулованного зарубежного клуба в КХЛ. В расширении нашей лиги на Запад это была первая и по большому счету единственная крупная победа.

Финский «Йокерит»! Шестикратный чемпион страны и восьмикратный призер чемпионата Финляндии. Это вам не новодел типа хорватского «Медвешчака» или чешского «Лева». И не динамовцы из Риги и Минска, базу которым закладывали российские специалисты еще во времена СССР.

Я помню, что когда клуб из Хельсинки появился в составе Западной конференции, о нем говорили ни много-ни мало, как об одном из основных претендентов на Кубок Гагарина.

Но вот финны уже три года играют в КХЛ. Пора бы адаптироваться, привыкнуть к дальним перелетам и рваному календарю. Ведь все в равных условиях!

Но вместо этого «Йокерит» играет все хуже и хуже. Особенно это видно в плей-офф, где финны еще ни разу не смогли одолеть российский клуб. Ощущение такое, что им Кубок Гагарина вообще не особо интересен. Отыграли регулярку, отработали контракт, получили деньги, благо зарплату платят опять-таки российские олигархи и… будьте любезны, до новых встреч в следующем сезоне.

Вот сейчас идет серия с ЦСКА. И по уровню «шуты» и армейцы вполне сопоставимы. Это две мастеровитые, добротно сколоченные команды с хорошим подбором игроков. Но счет уже 3-0 в пользу москвичей и исход противостояния никаких сомнений не вызывает.

Ладно, сейчас можно сказать, что у «Йокерита» сезон в целом сложился неудачно. Но год назад они финишировали вторыми на Западе. Играли в плей-офф с «Торпедо», занывшим в конференции шестое место. И также сдулись в первом раунде – 2-4.

Единственная победа «Йокерита» в Кубке Гагарина – в стартовом сезоне 2014/15 – одержана над минским «Динамо», которое в плей-офф тоже, если и пробивается, то, мягко говоря, не блещет. А затем была снова встреча с ЦСКА и унылые для финнов 1-4.

Сколько можно так сливаться? Главная проблема «Йокерита» в плей-офф видна невооруженным глазом – его игроки вообще не прибавляют в кубковых матчах. В отличие от российских команд.

Но ведь мы все прекрасно знаем, как здорово финны могут играть в хоккей. Как они упорны, когда надо. Натыкались на них и на Олимпиаде в Сочи и на ЧМ-2016 в Москве. И, собственно, от «Йокерита» и ждали все в нашей лиге именно такого хоккея.

Но вместо этого парадокс – финны, выступающие в российских клубах, в плей-офф гораздо более мотивированы, чем игроки из столичной команды Финляндии.

При том, что на счет равных условий я погорячился. «Йокерит» имеет право заявлять в состав больше легионеров. И есть у него в команде и канадцы, и американцы, и латыш… Есть даже 18-летний вратарь из Бельгии, который, правда, ни одного матча в КХЛ не сыграл, но числится. А капитан «шутов» вообще датчанин Петер Регин.

Кстати, интересная деталь. Среди легионеров «Йокерита» нет ни россиян, ни шведов, ни чехов, ни словаков. И тут финскому клубу можно только поаплодировать – прямых конкурентов они в своей команде не готовят. Блюдут интересы государства четко.

А может они и на наш плей-офф плюют по той же причине? Чтоб спокойно готовится к чемпионату мира. Да и лишнее привлечение внимания в Финляндии к КХЛ им не нужно. Это противоречит интересам собственной лиги.

Может, и нам пора о своих интересах подумать? А то получается, что в Кубке Гагарина финны – записные мальчики для битья. А на международной арене в матчах сборных совсем другая картина…



