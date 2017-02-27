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«Иванович – рабоче-крестьянский парень». Итоговый рейтинг трансферов Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Иванович – рабоче-крестьянский парень». Итоговый рейтинг трансферов Ловчева
Источник: ФК «Зенит»

В конце прошлой недели завершилась трансферная кампания в РФПЛ. Во время нее обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев уже выделял главные переходы. С тех пор состоялось еще несколько важных трансферов. Поэтому сейчас – финальная пятерка главных переходов РФПЛ от Ловчева.

Луис АДРИАНО, 29 лет, нападающий, Бразилия

«Милан» - «Спартак»

- Адриано уже влился в команду. Он забивает в каждом матче за «Спартак» и тем самым приучает партнеров по команде: пас надо отдавать ему. Хотя в последней игре, когда «Спартак» выиграл у норвежцев только благодаря голу бразильца, Адриано не ждал, пока ему мяч на блюдечке поднесут. Он сам вырывал его у противника. Причем, должен сказать, делал это умело, без фола. Это ценное качество.

Еще одно ценное качество Адриано – то, что он маленький провокатор. Умело подставляется, когда его слегка подталкивают. Особенно в штрафной. Поэтому и пенальти «Спартак» должен бить чаще. В общем, по результату и мастерству Адриано сейчас номер один.

Виктор КЛАССОН, 25 лет, полузащитник, Швеция

«Эльфсборг» - «Краснодар»

- Шведы – упертые ребята, они знают свое дело. Это можно сказать и про Гранквиста, и про Вернблума в ЦСКА, и про Классона, который сразу вписался в командную игру «Краснодара». Разве что спартаковский швед – Челльстрем – не впечатлял.

Но «Краснодар» с покупками, как правило, угадывает. Это касается и шведов, и других легионеров, и российских игроков. Потому что в «Краснодаре» есть приверженность определенному стилю и игроков они подбирают соответствующих. Соответственно и адаптируются в команде футболисты легче. Что видим, в том числе, на примере Классона.

Бранислав ИВАНОВИЧ, 33 года, защитник, Сербия

«Челси» - «Зенит»

- Я все равно в Ивановича верю, несмотря на то, что дебютный матч за «Зенит» Бранислав неудачно провел. Он не человек, который ловит звездняк, Иванович – рабоче-крестьянский парень. Бранислав свое дело знает и будет его делать.

Да, так получилось, что едва оказавшись в «Зените», Иванович сразу вышел в Лиге Европы и с его фланга команда получила два гола. В ответной игре, судя по всему, тренер решил поставить на сыгранность других. Но то, что в дальнейшем Иванович будет в порядке, у меня сомнений нет. К тому же у «Зенита» проблемы и в центре обороны. Поэтому приход Ивановича тоже плюс – он может и эту позицию закрыть.

АРИ, 31 год, нападающий, Бразилия

«Краснодар» - «Локомотив»

- Много раз в своих обзорах отмечал, что «Локомотив» нуждается в нападающем. Да, пришел Фарфан, но он, судя по всему, играть на необходимом уровне еще не готов. Ари же – забивной. Да, потерял место в составе «Краснодара», хотя поначалу-то, когда перешел туда из «Спартака», выглядел прилично. Потому что доказывать нужно было, Ари хотел играть. И зарабатывать. Из «Спартака» он ушел, насколько помню, из-за финансовых разногласий. И доказал, что может приносить пользу. Потом, правда, подсдал.

Но, думаю, «Локомотиву» поможет. Ари знает русский, знает чемпионат – это факторы, которые уже ему в новой команде помогут.

Владимир ГАБУЛОВ, 33 года, вратарь, Россия

«Арсенал»

- Габулов после ухода из «Динамо» оставался без клуба и в «Арсенал» переходит как свободный агент, но после паузы в карьере. И все-таки это человек, который пришел выручать. К тому же Габулову есть, что и кому доказывать. Это хорошее приобретение для «Арсенала».


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Евгений Ловчев
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