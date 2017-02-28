Прощай, великий спорщик!

Во вторник утром не стало Владимира Петрова. Легенда хоккея не дожил до своего 70-летнего юбилея три месяца.

Прошлой осенью мы настойчиво приглашали Владимира Петрова в редакцию «Советского спорта».

- Сейчас не могу, плохо себя чувствую, давайте через недельку, - раз разом переносил визит заслуженный ветеран. – Лучше приезжайте вы ко мне в ЦСКА.

В ЦСКА мы не приехали, надеясь увидеть легенду у нас в гостях. А в декабре Владимира Владимировича госпитализировал и.

- Его «чистят», он борется, - ответил на мой вопрос о здоровье Петрова его друг и партнер по ЦСКА и сборной Борис Михайлов.

Перед Новым годом я набрал номер Петрова, чтобы поздравить, подбодрить. А разговор зашел о делах хоккейных, ЦСКА.

Увы, болезнь оказалась сильнее. Петров скончался во вторник ранним утром в госпитале Вишневского.

- С Петровым мы познакомились в мае 1967 года на сборе в ЦСКА, - вспоминает Михайлов. – Меня призвали в армию из «Локомотива», его – из «Крыльев Советов». С тех пор шли по жизни вместе. Без малого 50 лет. Дружили семьями.

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Анатолий Тарасов поставил к нам в тройку ветерана дядю Веню - Вениамина Александрова, стремясь продлить ему жизнь в хоккее. Дядя Веня на нас часто шипел. Потом в ЦСКА вернулся из Чебаркуля Валера Харламов. Так родилось наше звено.

- Вспомните, каким он парнем был, ваш друг Петров?

- Гордый, порядочный, великий спорщик, любил свою семью. Терпеть не мог проигрывать, даже в шахматы. Знал себе цену. По любому вопросу имел оригинальное мнение, которое отстаивал до последнего. Спорил Владимир Владимирович со всеми. Даже с тренерами. С самим Тарасовым, которого мы побаивались. Потому и упражнений выполнял больше всех, оттачивая мастерство. Если бы не спорил – вряд ли вырос в такого мастера.

- С Тарасовым у Петрова было несколько тяжелых конфликтов.

- Назовем некоторые из них творческими спорами. В 1970-м Петров забил 51 гол. До рекорда Александрова не хватало трех шайб.

- И, по словам Петрова, Тарасов пустился в эксперименты. Поставил Петрова чуть ли не в защиту. Вот и не удалось форварду забить недостающие голы.

- Тарасов любил экспериментирова ть. Тогда в команду влилась большая группа молодежи – Анисин, Лебедев, Бодунов, Волчков… Возможно, какие-то перестановки в составе и были. Я уже и не помню.

- А в 1974-м Тарасов очень рассердился на вас с Петровым после поражения в важном матче от «Крыльев Советов»…

- По дороге с базы из Архангельского в Лужники Анатолий Владимирович нахваливал: «Ах, какой хороший у нас капитан». Потом во втором периоде посадил нас на лавку – мол, сдаете игру. «Да как же сдаем, если выигрываем свой микроматч 2:1?!» Разговор продолжился в высоком армейском кабинете при погонах. Тарасов начал меня ругать: «Какой плохой капитан». Я не выдержал: «Анатолий Владимирович, где же правда?» А Петров прямо сказал: «Пора ему (Тарасову. – Прим. ред.) заканчивать».

- Но потом Петров называл Тарасова лучшим тренером.

- Чему тут удивляться? Петров и «Золотую шайбу» возглавил из уважения к Тарасову. Ведь этот клуб детище Анатолия Владимировича.

- Зачастую великий спорщик Петров оказывался прав.

- Одна лишь история. Перед чемпионатом мира в Катовице Петров поспорил с тренером Кулагиным, что без него сборная не справится. Борис Павлович отцепил центрфорварда, и в первом же матче мы сгорели поляками 4:6. В итоге чемпионами мира стали чехи. Так кто был прав в том споре?

- Какие-то игровые моменты, связанные с Петровым, вспоминаются?

- Победный гол чехам на Олимпиаде в Инсбруке. Петров выиграл вбрасывание себе вперед и отдал шайбу на пустой угол ворот Харламову. Потом сказал, что подсмотрел этот прием у Фила Эспозито.

Еще был гол чехам на чемпионате мира в Праге в 1978-м. Играли в меньшинстве, Фетисов хитрым пасом себе за спину бросил нас в контратаку. Я рукой остановил шайбу и вернул ее Петрову. Ему оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам. Счет стал 2:0, мы победили 3:1 вернули звание чемпионов мира.

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- А гол в первом матче Суперсерии-72?

- Тоже убежали в контратаку. Я бросил, вратарь Драйден парировал, а Петров тут как тут, с неудобной руки добил шайбу в ворота. Мы сравняли счет 2:2, а потом дожали канадцев.

Продолжать беседу у Михайлова не было сил.

В июне 2012-го, когда от нас ушел Владимир Крутов, я позвонил Петрову.

- Привет, «Советский спорт», - услышал в трубке знакомый голос.

- Владимир Владимирович, на чемпионате мира-1981 в Швеции вы играли в тройке с Крутовым и Сергеем Макаровым…

- …Не я играл с ними, а они со мной, - не дал закончить вопрос Петров.

Он и в самом деле был незаменимый. Уже повесил коньки на гвоздь Михайлов, а Харламова не взяли на чемпионат мира, но Петров оставался важным механизмом в молодой сборной, став дядькой-наставни ком для восходящих звезд Макарова и Крутова.

Вернувшись из Швеции, ветеран объявил об уходе из ЦСКА, хотя Тихонов просил его остаться. Заканчивал карьеру Петров играющим тренером в ленинградском СКА у Бориса Михайлова.

Не стоит забывать, что единственный раз за 15 лет сборная России (опять-таки под водительством Михайлова) завоевала золото чемпионата мира, когда федерацию хоккея возглавлял Петров.

- Петров никогда не юлил, говорил правду в глаза, - вспоминает заслуженный ветеран Александр Пашков, бывший партнер Петрова по «Крыльям Советов», ЦСКА и сборной СССР. – Это бесценное качество помогло ему в работе в наблюдательном совете хоккейного клуба ЦСКА. Зачастую в таких советах сидят малокомпетентные люди, не имеющие своего мнения по многим важным вопросам. Знаю, что роль Петрова в нынешних успехах армейцев велика. К его слову прислушивались.

